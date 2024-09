Do mực nước sông Mã dâng cao, vào sáng ngày 23/9, tại địa bàn thôn 7, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) xuất hiện hiện tượng nước tràn qua miệng cống Nổ ngấm vào thân đê, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn đê sông Mã nếu không xử lý kịp thời. Lực lượng chức năng được huy động để xử lý. Tối cùng ngày, tình trạng nước sông thấm dột qua chân đê, chảy ngược về cống Nổ xuất hiện trở lại.

Ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo khắc phục sự cố.

Chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên yêu cầu huyện Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An và các xã lân cận huy động lực lượng, phương tiện, vật liệu để khắc phục ngay sự cố.

Sự cố đe dọa trực tiếp đến sự an toàn đê sông Mã nếu không xử lý kịp thời.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động 100 cán bộ, chiến sĩ kết hợp với lực lượng địa phương phân công nhiệm vụ tập kết đất, cát, bao tải gia cố ngăn nước tràn qua miệng cống Nổ cũng như tình trạng thấm nước vào chân đê, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân và tài sản.

Lực lượng tập kết đất, cát, bao tải xử lý khẩn cấp sự cố.

Sáng ngày 24/9, UBND huyện Vĩnh Lộc cho biết, suốt đêm 23/9, hàng trăm người tham gia hộ đê cùng với phương tiện, máy móc dốc sức vận chuyển đất, đá, vật liệu gia cố, xử lý sự cố tình trạng nước thấm qua chân đê. Đến khoảng 7h sáng 24/9, điểm đê trên cơ bản được xử lý, nước không còn thấm vào trong đê.

Hơn 100 người xuyên đêm xử lý sự cố rò rỉ thấm chân đê.

Hiện nay, nước sông Mã đang rút chậm, tình hình mưa trên địa bàn tỉnh đã giảm. Tuy nhiên để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân, các lực lượng chức năng đang tiếp tục có mặt ở hiện trường để chỉ đạo và đắp bao đất, cát, phủ bạt bờ đê phía bờ sông để bao vây khu vực, bảo đảm an toàn cho thân đê.