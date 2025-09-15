Loại quả rẻ bèo, bán đầy ở chợ Việt, hỗ trợ kiểm soát huyết áp và ổn định đường huyết, chế biến thành nhiều món ngon

Bắc chảo lên bếp và thêm vào 2 muỗng canh dầu ăn. Đợi dầu nóng thì phi thơm hành đã được băm nhỏ. Cho mề gà vào đảo đều. Lưu ý: Nên đảo đều tay và bật lửa lớn để mề gà được săn lại, hạn chế ra nước khi xào. Mề gà săn thì nêm vào đó 1 muỗng nước mắm, 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng bột canh. Tiếp tục đảo đều đến khi mề gà chín, vàng cạnh. Cho bầu vào xào với mề gà thêm 5 phút, nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn rồi tắt bếp. Như vậy, chỉ với vài bước đơn giản thì món bầu xào mề gà của chúng ta đã xong. Món ăn có vị giòn sần sật của mề gà quyện cùng vị thơm ngọt của bầu, thực sự rất đưa cơm. Bạn có thể đưa món ăn này vào menu nhậu của cánh mày râu thì thật “miễn chê”.