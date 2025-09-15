Loại quả rẻ bèo, bán đầy ở chợ Việt, hỗ trợ kiểm soát huyết áp và ổn định đường huyết, chế biến thành nhiều món ngon
GĐXH - Loại quả rẻ bèo này rất giàu kali. Kali giúp chống lại tác động tiêu cực của natri, từ đó ngăn ngừa huyết áp cao.
Quả bầu - Thực phẩm hỗ trợ kiểm soát huyết áp và ổn định đường huyết
Cách kết hợp quả bầu vào chế độ ăn uống
Bầu xào tỏi thơm ngọt
Bầu xào với mề gà giòn sần sật
Bầu xào với tôm tươi ngọt mát
Bầu xào với trứng thơm béo
Bầu xào thịt heo mềm ngon
