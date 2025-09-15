Mới nhất
Loại quả rẻ bèo, bán đầy ở chợ Việt, hỗ trợ kiểm soát huyết áp và ổn định đường huyết, chế biến thành nhiều món ngon

Thứ hai, 13:36 15/09/2025 | Ăn
GĐXH - Loại quả rẻ bèo này rất giàu kali. Kali giúp chống lại tác động tiêu cực của natri, từ đó ngăn ngừa huyết áp cao.

Quả bầu - Thực phẩm hỗ trợ kiểm soát huyết áp và ổn định đường huyết

Quả bầu rẻ bèo hỗ trợ kiểm soát huyết áp và ổn định đường huyết - Ảnh 1.

Quả bầu rất giàu kali và magie, những khoáng chất cần thiết để duy trì mức huyết áp khỏe mạnh. Kali giúp chống lại tác động tiêu cực của natri, từ đó ngăn ngừa huyết áp cao. Khi bạn ăn bầu thường xuyên sẽ giúp điều hòa huyết áp và giảm nguy cơ tăng huyết áp và các vấn đề tim mạch liên quan.

Quả bầu rẻ bèo hỗ trợ kiểm soát huyết áp và ổn định đường huyết - Ảnh 2.

Ngoài việc điều hòa huyết áp, quả bầu còn hỗ trợ sức khỏe tim mạch theo nhiều cách. Hàm lượng vitamin và chất chống oxy hóa cao giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch. Sự hiện diện của chất xơ cũng giúp giảm mức cholesterol, góp phần tăng cường sức khỏe tim mạch tổng thể.

Cách kết hợp quả bầu vào chế độ ăn uống

Bầu xào tỏi thơm ngọt

Quả bầu rẻ bèo hỗ trợ kiểm soát huyết áp và ổn định đường huyết - Ảnh 3.

Bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn đã chuẩn bị vào. Đợi khi dầu nóng thì cho tỏi đã được đập dập vào phi thơm. Sau đó, bạn cho bầu vào, đảo thật nhanh tay để các miếng bầu được thấm đều dầu. Bầu thấm dầu thì cho thêm khoảng 1/2 bát nước lọc vào và đảo đều trong 5 phút để bầu chín mềm. Bầu đã chín thì nêm 2 muỗng hạt nêm, 1 muỗng bột ngọt. Tiếp tục đảo đều tay trong vòng 1 phút cho gia vị được ngấm hết vào bầu (nên thử lại để xem độ mặn nhạt của món ăn và nêm nếm lại cho vừa). Sau đó tắt bếp.

Bầu xào với mề gà giòn sần sật

Quả bầu rẻ bèo hỗ trợ kiểm soát huyết áp và ổn định đường huyết - Ảnh 4.

Bắc chảo lên bếp và thêm vào 2 muỗng canh dầu ăn. Đợi dầu nóng thì phi thơm hành đã được băm nhỏ. Cho mề gà vào đảo đều. Lưu ý: Nên đảo đều tay và bật lửa lớn để mề gà được săn lại, hạn chế ra nước khi xào. Mề gà săn thì nêm vào đó 1 muỗng nước mắm, 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng bột canh. Tiếp tục đảo đều đến khi mề gà chín, vàng cạnh. Cho bầu vào xào với mề gà thêm 5 phút, nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn rồi tắt bếp. Như vậy, chỉ với vài bước đơn giản thì món bầu xào mề gà của chúng ta đã xong. Món ăn có vị giòn sần sật của mề gà quyện cùng vị thơm ngọt của bầu, thực sự rất đưa cơm. Bạn có thể đưa món ăn này vào menu nhậu của cánh mày râu thì thật “miễn chê”.

Bầu xào với tôm tươi ngọt mát

Quả bầu rẻ bèo hỗ trợ kiểm soát huyết áp và ổn định đường huyết - Ảnh 5.

Bắc chảo lên bếp, cho 2 muỗng dầu ăn vào, dầu nóng thì phi thơm hành và tỏi đã băm nhuyễn. Cho phần tôm tươi đã được ướp thấm gia vị vào, bật lửa lớn và đảo đều cùng với hành tỏi vừa phi thơm trong 1 phút. Trút phần tôm đã xào chín ra chén riêng. Tiếp tục cho chảo lên bếp, thêm 1 muỗng dầu ăn vào. Cho bầu đã xắt nhỏ vào, nêm nửa muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê bột ngọt rồi đảo thật đều tay. Cho phần tôm đã xào chín vào xào chung với bầu trong 1 - 2 phút cho gia vị ngấm kỹ. Nêm lại gia vị thêm 1 lần nữa cho vừa ăn rồi tắt bếp. Trút ra đĩa và rắc chút tiêu, hành lá lên món bầu xào tôm cho hấp dẫn.

Bầu xào với trứng thơm béo

Quả bầu rẻ bèo hỗ trợ kiểm soát huyết áp và ổn định đường huyết - Ảnh 6.

Bắc chảo lên bếp và cho vào 2 muỗng dầu ăn, đun nóng. Cho phần bầu đã cắt nhỏ vào xào trong 1 phút để thấm đều. Tiếp theo, thêm 1/4 chén nước lọc vào xào khoảng 5 phút để bầu được chín mềm hơn. Bầu chín thì rút bớt một phần nước trong chảo đi (bước này giúp giữ lại vị ngọt của trứng khi cho vào). Sau đó, cho 2 quả trứng vào chảo và đảo đều tay. Nêm 1 muỗng hạt nêm, 1/2 muỗng bột ngọt cho vừa miệng, xào thêm tầm 3 phút rồi tắt bếp và cho ra đĩa.

Bầu xào thịt heo mềm ngon

Quả bầu rẻ bèo hỗ trợ kiểm soát huyết áp và ổn định đường huyết - Ảnh 7.

Bắc chảo lên bếp và phi thơm hành đã giã với 1 muỗng canh dầu ăn. Cho thịt heo đã ướp vào đảo cho đến khi thịt săn lại. Đổ thêm một chút nước lọc và xào thịt chín trong 5 phút. Cuối cùng cho bầu vào, đảo đều và nêm thêm chút gia vị sao cho vừa miệng. Bày món ăn ra đĩa, rắc chút hành và thưởng thức. Thành phẩm món ăn không quá nhiều màu sắc nhưng món bầu xào thịt heo vẫn mang đến sự tươi mới cho mâm cơm nhà bạn.

Mùa thu, đừng quên thưởng thức món ngon hỗ trợ thải độc gan, kháng khuẩn và dưỡng nhan với loại rau độc đáo này

GĐXH - Loại rau này tốt cho gan do nó có chứa chất sulfide và mùi hương đặc trưng, tác dụng trong việc khai thông khí gan.

GĐXH - Loại rau này tốt cho gan do nó có chứa chất sulfide và mùi hương đặc trưng, tác dụng trong việc khai thông khí gan.

Loại quả 'trường thọ' cực nhiều ở chợ Việt, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch, có 2 cách chế biến dễ dàng thực hiện

GĐXH - Quả đào không chỉ có hương vị ngọt ngào, mà còn mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

GĐXH - Quả đào không chỉ có hương vị ngọt ngào, mà còn mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

Phương Nghi (t/h)
6 món chay 'quen mà lạ'

6 món chay 'quen mà lạ'

Ăn - 7 giờ trước

Mì Ý xốt kem, salad chanh dây, nấm xốt bơ tỏi, súp bí đỏ... sẽ trở nên mới mẻ, lạ miệng hơn khi được bổ sung vị béo ngậy từ sữa đặc thuần chay.

Mùa thu, đừng quên thưởng thức món ngon hỗ trợ thải độc gan, kháng khuẩn và dưỡng nhan với loại rau độc đáo này

Mùa thu, đừng quên thưởng thức món ngon hỗ trợ thải độc gan, kháng khuẩn và dưỡng nhan với loại rau độc đáo này

Ẩm thực 360 - 1 ngày trước

GĐXH - Loại rau này tốt cho gan do nó có chứa chất sulfide và mùi hương đặc trưng, tác dụng trong việc khai thông khí gan.

Cách làm tóp mỡ cháy tỏi chỉ nghe đã thấy thèm

Cách làm tóp mỡ cháy tỏi chỉ nghe đã thấy thèm

Ăn - 1 ngày trước

Tóp mỡ cháy tỏi là món ăn dễ làm, không mất nhiều thời gian, nguyên liệu và thao tác không cầu kỳ nhưng lại rất ngon, ăn vặt lẫn ăn cơm đều hợp.

Loại củ rẻ như cho, chứa nhiều tinh bột kháng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả, chế biến thành nhiều món ngon

Loại củ rẻ như cho, chứa nhiều tinh bột kháng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả, chế biến thành nhiều món ngon

Ẩm thực 360 - 1 ngày trước

GĐXH - Mặc dù có vẻ ngoài khiêm tốn, khoai sọ thực sự là một "siêu thực phẩm" giá rẻ mà bạn nên bổ sung vào thực đơn hằng ngày nhờ hàm lượng tinh bột kháng nhiều trong loại củ này.

Với 3 nguyên liệu cực rẻ bạn dễ dàng nấu được món kho siêu ngon khiến cả nhà reo lên thích thú

Với 3 nguyên liệu cực rẻ bạn dễ dàng nấu được món kho siêu ngon khiến cả nhà reo lên thích thú

Ăn - 1 ngày trước

Món ăn vừa ngon miệng, dễ nấu lại rất hao cơm. Bạn nhất định nên nấu dư một ít cơm khi làm món ăn này nhé!

Chủ tiệm hải sản nói thẳng: 'Chỉ người không biết mới mua 4 loại tôm này, cực hại sức khỏe, nhớ tránh xa'

Chủ tiệm hải sản nói thẳng: 'Chỉ người không biết mới mua 4 loại tôm này, cực hại sức khỏe, nhớ tránh xa'

Ăn - 2 ngày trước

Để chọn được những con tôm tươi ngon, chất lượng cho bữa cơm gia đình, mọi người cần ghi nhớ 4 lưu ý dưới đây của người bán hải sản.

Loại quả 'trường thọ' cực nhiều ở chợ Việt, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch, có 2 cách chế biến dễ dàng thực hiện

Loại quả 'trường thọ' cực nhiều ở chợ Việt, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch, có 2 cách chế biến dễ dàng thực hiện

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Quả đào không chỉ có hương vị ngọt ngào, mà còn mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

Cuối tuần chỉ cần làm mỗi người 1 phần cơm thơm lừng thế này, tốn 20 phút mà ngon đến mức ai ăn cũng sạch bát

Cuối tuần chỉ cần làm mỗi người 1 phần cơm thơm lừng thế này, tốn 20 phút mà ngon đến mức ai ăn cũng sạch bát

Ăn - 2 ngày trước

Đơn giản mà chất lượng, món cơm làm nhanh trong khoảng 20 phút này hoàn hảo cả về tính thẩm mỹ lẫn hương vị để gia đình bạn thưởng thức trong ngày cuối tuần muối có nhiều thời gian nghỉ ngơi!

Lựu đang vào mùa ngon nhất, biết mẹo chọn lựu này sẽ được lựu ta ngọt, mọng nước, ăn là mê

Lựu đang vào mùa ngon nhất, biết mẹo chọn lựu này sẽ được lựu ta ngọt, mọng nước, ăn là mê

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH – Hiện quả lựu đang vào mùa ngon nhất, hương vị ngọt thanh, hạt căng mọng và giàu dinh dưỡng. Để chọn lựa được quả lựu thơm ngon, mọng nước và an toàn, mọi người nên biết một số mẹo dưới đây.

Nên ăn 3 món màu trắng này để bổ phổi, lợi tiêu hóa và có mùa thu đông khỏe mạnh

Nên ăn 3 món màu trắng này để bổ phổi, lợi tiêu hóa và có mùa thu đông khỏe mạnh

Ăn - 3 ngày trước

3 món ăn này đơn giản, dễ làm lại cực kỳ bổ dưỡng, giúp cả gia đình bạn luôn khỏe mạnh trong mùa thu và mùa đông này!

Bất ngờ trước 11 mâm cơm gia đình vừa ngon, vừa nhìn cực ấm cúng

Bất ngờ trước 11 mâm cơm gia đình vừa ngon, vừa nhìn cực ấm cúng

Ẩm thực 360

GĐXH - Mỗi ngày, hàng triệu mâm cơm được dọn ra trong những căn bếp Việt. Ẩn sau đó không chỉ là chuyện ăn uống, mà còn là câu chuyện văn hóa, kinh tế, và cả sự chuyển động của xã hội hôm nay.

Loại quả được coi là 'vua của các loại rau', hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim mạch, chế biến thành nhiều món ngon

Loại quả được coi là 'vua của các loại rau', hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim mạch, chế biến thành nhiều món ngon

Ăn
Lựu đang vào mùa ngon nhất, biết mẹo chọn lựu này sẽ được lựu ta ngọt, mọng nước, ăn là mê

Lựu đang vào mùa ngon nhất, biết mẹo chọn lựu này sẽ được lựu ta ngọt, mọng nước, ăn là mê

Ăn
Hôm nay ăn gì? Gợi ý 15 mâm cơm gia đình ngon 'rụng tim', nhìn thôi đã muốn chạy về nhà ngay

Hôm nay ăn gì? Gợi ý 15 mâm cơm gia đình ngon 'rụng tim', nhìn thôi đã muốn chạy về nhà ngay

Ẩm thực 360
Cách làm món bánh thơm nức từ loại quả mùa thu giúp cải thiện thị lực, ổn định huyết áp, ai ăn cũng tấm tắc khen

Cách làm món bánh thơm nức từ loại quả mùa thu giúp cải thiện thị lực, ổn định huyết áp, ai ăn cũng tấm tắc khen

Ăn

