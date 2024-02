Hôn nhân đời thực của diễn viên VFC: Bình An - Phương Nga tình cảm ngọt ngào như thế nào?

Bình An ban đầu không lựa chọn con đường diễn xuất là sự nghiệp của mình. Để đi đến con đường nghệ thuật, nam diễn viên điển trai đã phải trải qua nhiều thăng trầm. Bình An có gia cảnh bình thường. Bố anh là vận động viên bóng chuyền nhưng đã về hưu, mẹ làm buôn bán nhỏ. Ban đầu, Bình An thi vào ngành điện tử trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhưng nhờ có vóc dáng đẹp nên anh còn đi làm thêm bằng việc làm mẫu chụp ảnh cho các shop thời trang, các báo tuổi teen. Sau đó, Bình An chuyển hướng sang làm học diễn viên và gắn bó với phim ảnh.