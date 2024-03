Hồng Nhung: 'Các con nói tôi ố dề khi làm chị đẹp'

Cặp song sinh nhà 'Bống' Hồng Nhung gây chú ý về diện mạo trong tiệc sinh nhật mẹ GĐXH - 'Bống' Hồng Nhung mới đây khoe ảnh mừng sinh nhật ở tuổi 54 bên gia đình và người thân. Điều chú ý với khán giả ngoài "chị Bống" còn là cặp song sinh lai Tây đáng yêu của nữ diva nhạc Việt.

Hồng Nhung tên đầy đủ là Lê Hồng Nhung, sinh năm 1970. Đi hát từ thập niên 1980, ca sĩ thành công với các ca khúc của Trịnh Công Sơn, Dương Thụ, Trần Tiến, Phú Quang, Quốc Trung, Thanh Tùng. Các album tiêu biểu của Hồng Nhung là Đoản khúc thu Hà Nội (1997), Bài hát ru cho anh (1998), Ngày không mưa (2002), Thuở Bống là người (2003), Khu vườn yên tĩnh (2004), Phố à phố ơi (2017), Tuổi thơ tôi (2020), Bống là ai (2023). Dịp này, nữ ca sĩ nói về định hướng âm nhạc và cuộc sống của mình sau gameshow Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Ca sĩ Hồng Nhung.

- Kết thúc 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng', lý do gì khiến chị chuyển hẳn về Việt Nam sau hai năm sinh sống tại Pháp?

- Tôi về Việt Nam vì lo cho sức khỏe của bố tôi. Trong 5 tháng tôi quay Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, ông phải vào viện mấy lần. Tôi từng phải rời trường quay, chạy vào bệnh viện ký giấy cho bố làm các thủ thuật cần thiết. Đó là thời điểm khó khăn với tôi khi vừa lo sức khỏe cho bố, hai con nhập trường mới và sắp xếp chỗ ở mới cho cả nhà. Tôi cảm giác mình đã vượt qua nhiều giới hạn của bản thân và tự cho mình cúp "Người phụ nữ Việt Nam đảm đang, tháo vát".

Sau Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, nhiều bạn trẻ biết đến Hồng Nhung hơn nhưng tình hình show diễn của tôi gần như không thay đổi, vẫn là khán giả trung thành với những không gian sang trọng như Nhà hát Lớn Hà Nội, cung Hữu nghị Việt - Xô, Trung tâm Hội nghị Quốc gia... Tôi hiện ấp ủ một số dự án nhưng chưa dám tiết lộ vì sợ lỡ hẹn trong khi bản thân quá cầu toàn, chi tiết, kỹ tính đến mức "bố của OCD (chứng rối loạn lo âu)", chỉ khi nào thấy ưng ý mới cho ra mắt.

- Chị thấy mình được gì và mất gì sau chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng"?

- Tôi thấy mình được nhiều thứ, nhất là thường xuyên lên tivi để tất cả khán giả đều biết Hồng Nhung vẫn đi hát chứ không phải sang Paris ở ẩn. Trong hai năm ở Pháp, tôi liên tục về Việt Nam biểu diễn nhưng các chương trình đều giới hạn khán giả, diễn ra ở nhà hát hoặc các sự kiện sang trọng nên khán giả đại chúng không biết. Tham gia chương trình, tôi hạnh phúc vì mang đến niềm vui cho rất nhiều người, rất nhiều gia đình vào mỗi tối cuối tuần.

Cái mất duy nhất của tôi Chị đẹp đạp gió rẽ sóng chính là tăng 4 kg trong 5 tháng. Để theo được các em kém mình 20 tuổi và đủ sức luyện tập, tôi phải uống rất nhiều đồ ngọt trong khi bình thường ăn uống rất kỹ càng. Rời cuộc thi, tôi dành cả tháng để ăn kiêng, detox và luyện tập tập. Tôi gần như không được ăn Tết để xuống 3,5 kg, quay trở lại hình dáng cũ.

Tiết mục 'Nếu anh đi'

- Nhiều khán giả khen Hồng Nhung trẻ trung trong gameshow, hiệu ứng đó ảnh hưởng ra sao đến định hướng âm nhạc của chị?

- Tôi đến với Chị đẹp đạp gió rẽ sóng cũng vì không muốn bó buộc bản thân trong bất kỳ giới hạn nào. Khi nhận lời tham gia, tôi không biết mình có trụ được đến cuối hay không nhưng vẫn cố gắng. Thấy các em trẻ tuổi hơn mình phải dừng lại vì lý do cá nhân, sức khỏe khiến tôi đôi lúc nghi ngờ bản thân. Khi đi được đến show cuối cùng, tôi tự trao cho mình cúp vì thấy quá giỏi giang.

Chương trình là "mảnh đất màu mỡ" để tôi thể hiện các kỹ năng mà mình từng luyện tập chỉ vì tình yêu nghệ thuật đơn thuần. Khán giả có thể bất ngờ khi thấy tôi trẻ trung, năng động trong chương trình nhưng thực ra đó chính là con người thật của tôi ở đời thường.

Anh Trịnh Công Sơn từng nói: "Âm nhạc và nghệ thuật không có biên giới về tuổi tác". Vì thế, tôi chưa bao giờ giới hạn mình trong suy nghĩ: "Ôi mình từng này tuổi rồi thì đừng làm cái này, cái kia". Mảnh đất nghệ thuật dù là hình thức âm nhạc, văn học hay hội họa đều là nơi tự do nhất để con người thể hiện bản thân, không bị giới hạn bởi tuổi tác. Do đó, dù có Chị đẹp đạp gió rẽ sóng hay không, tôi vẫn có một số dự án âm nhạc khá mới lạ với những người từng theo dõi, ủng hộ mình trong sự nghiệp.

Hồng Nhung đu dây trong tiết mục 'Nếu anh đi' của 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng' mùa 1.

Không chỉ âm nhạc, tôi còn để bản thân tự do trong thời trang. Cũng vì ỷ mình là một nghệ sĩ nên tôi không sợ mọi người mắng mỏ: "Sao từng ấy tuổi lại ăn mặc thế". Đời sống vốn đã rất hữu hạn và sau khi cả thế giới bị thử thách bởi hai năm Covid-19 với rất nhiều điều khắc nghiệt, tôi càng nghĩ rằng không nên tự giới hạn bản thân hay khắt khe với mọi người xung quanh, hãy để tất cả tự do thoải mái làm những gì người ta thực sự đam mê với thời trang, âm nhạc, hội họa... Nếu sự tự do của người nghệ sĩ có thể khiến những người xung quanh thêm hứng khởi, vui vẻ, khỏe mạnh và trẻ đẹp hơn thì nghĩa là họ đã làm tốt công việc của mình.

- Chị đối diện với cảm giác muốn bỏ cuộc như thế nào khi tham gia gameshow?

- Tôi từng vài lần muốn bỏ cuộc vì quá mệt cộng sức ép về thời gian. Những bài hát đề bài đưa ra đều rất mới trong khi luật chơi thay đổi qua từng vòng thi. Mỗi công diễn, tôi đều phải căng ra để học bài mới, nhảy nhót, tập tốp ca... Dù là dân yoga lâu năm, tôi vẫn thấy thật khó để lấp đầy khoảng cách tuổi tác với các em sinh sau mình tới 20 năm. Suốt cuộc thi, tôi luôn cố gắng để theo kịp các em và không ảnh hưởng đến tiết mục chung.

- Chị được bạn trai và các con ủng hộ thế nào khi nhận lời tham gia 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng'?

- Khi thấy tôi nhận lời tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, bạn trai tôi thốt lên: "Ôi bà ơi, bà có chắc chắn tham gia được không, mệt lắm đấy". Các con thì cứ trêu: "Mẹ đi với các chị đẹp thì các chị sẽ gọi mẹ là chị cổ đại".

Hồng Nhung bên cặp song sinh Tôm và Tép tại căn hộ ở Paris hồi cuối 2023.

- Thế còn khi xem các công diễn của chị thì sao?

- Hai bạn Tôm, Tép rất hay đi xem công diễn ở phim trường để ủng hộ mẹ đồng thời gặp các thần tượng là chị Ninh Dương Lan Ngọc, Lynk Lee. Thấy mẹ bị rách cơ vai trái, uống thuốc giảm đau liên tục 4 tiếng mỗi lần mà vẫn treo lên cái vòng trong tiết mục Nếu anh đi, chúng cũng hò reo cổ vũ.

Tôm và Tép có tính hài hước giống mẹ, ít khi khen mà chỉ hay trêu thôi. Xem Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, hai đứa hay nhận xét "Mẹ ố dề phết đấy" và hỏi "Mẹ làm như thế với các chị thì có ngượng không" chứ chẳng bao giờ khen mẹ. Thấy tôi khoe "Các con thấy chưa, mẹ còn ke đầu đấy", chúng chỉ bảo: "Ke đầu thì có gì mà khoe. Mẹ tập yoga, cơ bụng mẹ khỏe như thế thì ke đầu là chuyện bình thường chứ có gì mà ghê gớm".

Ngược lại với Tôm và Tép, bạn trai thôi hay cảm thán: "Ôi bà quá là giỏi đấy. Tôi đã xác định đi được nửa cuộc là bà quay trở lại Paris chứ không nghĩ bà giỏi đến thế".