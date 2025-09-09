Hồng Phát hối lộ chủ tịch xã giữa lúc căng thẳng với người dân
GĐXH - Trong tập 23 "Có anh, nơi ấy bình yên", chủ trang trại lợn Hồng Phát tới tìm gặp Chủ tịch xã Thứ với mục đích biếu quà kèm phong bì tiền dày cộp.
Trong "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 23 đã được phát sóng, nhóm người dân chịu thiệt hại nặng nề sau vụ cá chết hàng loạt đã tìm đến trang trại lợn để đòi lại công bằng, yêu cầu Hồng Phát phải dừng hoạt động.
Hai bên đã xảy ra xô xát nghiêm trọng, có người bị thương. Ngay lập tức, công an xã đã điều động lực lượng, có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.
Thấy công an xã đến, nhóm thanh niên của trại lợn đã lăn ra ăn vạ. Nga - cháu gái của Hồng Phát đã ghi lại video toàn bộ sự việc, tố cáo dân làng tấn công trang trại lợn. Điều này khiến tình hình thêm căng thẳng. Lực lượng công an xã đã rất vất vả để thuyết phục hai bên cùng về trụ sở công an xã để giải quyết.
Tại trụ sở, Hồng Phát đã đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với nhóm ông Vui với tội danh quấy rối, cản trở doanh nghiệp hoạt động. Ngược lại, người dân tố cáo nhân viên của trại lợn xả thải khiến cá chết, còn vô cớ đánh người. Nga xuất hiện đưa ra đoạn video livestream vụ việc xô xát ở cổng trại lợn.
Từ đoạn video này, Thiếu tá Huy phát hiện một vài đối tượng lạ mặt. Cả hai bên đều xác nhận không quen biết những đối tượng này, đồng thời còn cho rằng đó là người của đối phương cài vào để hãm hại mình.
Trong cuộc họp của lãnh đạo xã, Bí thư Tuyết không hài lòng với tiến độ xử lý vụ việc cá chết hàng loạt trên địa bàn. Chủ tịch xã Thứ từng khẳng định sẽ giải quyết dứt điểm vụ việc này nhưng thực tế người dân vẫn bức xúc, tụ tập tạo thành điểm nóng về an ninh trật tự. Chủ tịch xã Thứ tiếp tục đẩy trách nhiệm sang cho Phó chủ tịch xã Xuân.
Phó chủ tịch xã Xuân báo cáo đã khẩn trương triển khai công tác điều tra nhưng để tìm ra nguyên nhân cần có thời gian. Thiệt hại của bà con nuôi cá khá lớn nên dẫn đến bức xúc.
“Đó chỉ là nghi ngờ của người dân chứ chưa có bằng chứng nào cho thấy Hồng Phát xả phân ra môi trường” - ông Thứ nói thêm. Tuy nhiên, Bí thư Tuyết không đồng ý quan điểm của lãnh đạo xã. Hiện tại, địa bàn xã có 4 trại lợn nhưng bà con nuôi cá lại chỉ nhắm đích danh đến trang trại lợn Hồng Phát.
Bí thư Tuyết chỉ đạo công an xã điều tra làm rõ vụ việc nhưng bị ông Thứ và Xuân phản đối với lý do không nên hình sự hóa sự việc, nhất là trong bối cảnh nhạy cảm như hiện nay. Dù vậy, Thiếu tá Huy cho rằng đằng sau mâu thuẫn giữa Hồng Phát và bà con nuôi cá còn ẩn chứa nhiều điều phức tạp, cần được tìm hiểu một cách kỹ lưỡng.
Trong khi đó, bà Mừng vẫn không chấp nhận được kết quả điều tra nguyên nhân cá chết nên tiếp tục tìm tới trang trại lợn Hồng Phát chửi bới, gây sự. Khi Nga ra khuyên giải thì bị bà mắng, còn xông vào đánh. Toàn bộ sự việc đã bị Cường ghi hình lại. Cường tuyên bố sẽ báo công an khiến bà Mừng bỏ đi trong tức tối. Ông Vui khuyên nhủ vợ phải bình tĩnh để không mắc mưu của Hồng Phát.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Hồng Phát đã tới tận nhà tìm gặp Chủ tịch xã Thứ để bộc bạch tâm tư nhưng chỉ gặp vợ ông Thứ. Vợ ông Thứ cũng thẳng thắn nói về việc trang trại lợn gây ô nhiễm môi trường xung quanh, có nhiều tai tiếng. Nghe vậy, Hồng Phát lập tức kêu oan: “Họ không đổ được cho trời, họ không được cho đất, có bao nhiêu họ đổ hết lên đầu bọn em”.
Trước khi ra về, Hồng Phát biếu quà và một phong bì tiền cho vợ chồng ông Thứ với mong muốn được tạo điều kiện tiếp tục làm ăn.
Tập 24 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 9/9 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
