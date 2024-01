Hướng dẫn nghi lễ cúng Táo Quân đầy đủ nhất và những ngày giờ đẹp nên chọn

Văn khấn Táo Quân

Có nhiều bài văn khấn Táo Quân, sau đây là một bài văn khấn do Phong thủy sư Tam Nguyên đăng tải:

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần).

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

- Con kính lạy ngài đương niên Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần.

- Con kính lạy ngài Thành Hoàng Bản Thổ, chư vị đại vương.

- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân.

- Con kính lạy các ngài Tiền Hậu Địa Chủ Tài Thần

- Con kính lạy các bậc Tiên gia và chư vị Tôn Thần cai quản trong đất này xứ này.

- Con kính lạy hội đồng Gia tiên họ..................

Hôm nay là ngày...... tháng...... năm....... (âm lịch)

Tên con là:………... sinh năm: .........................

Cùng các các thành viên gia đình: (họ tên............. năm sinh......................).

Chúng con cư ngụ tại: ..............................................................................

Nhân ngày 23 tháng Chạp là ngày Táo Quân về chầu trời, gia đình chúng con thành tâm sắm sửa phẩm vật, lễ nghi, trình cáo với hội đồng Táo Quân và các chư vị Tôn Thần.

Gia đình chúng con nhờ công đức của các ngài che chở chăm lo việc bếp núc, giữ cho gia trạch bình an, bốn mùa không hạn ách tai bay, trong ngoài ấm êm, toàn gia mạnh khỏe ân đức này gia đình chúng con cúi xin cảm tạ.

Trong suốt năm qua, gia đình chúng con tu trong cõi thế, đường tu còn nhiều thử thách nên có điều gì chưa nên, chưa phải chúng con cúi xin chư vị Tôn Thần xá tội cho toàn gia chúng con trong năm qua.

Hôm nay, nhân ngày lành tháng tốt cuối năm mãn khí, các ngài về báo cáo Thiên Đình, gia đình chúng con sắm sửa lễ tạ ơn mong báo đáp ân thâm, tỏ lòng tôn kính. Cúi xin chư vị Táo Quân nhận hưởng lễ vật, chứng minh tâm đức, chứng giám lòng thành của gia đình chúng con.

Kính mong chư vị Tôn Thần, ngài Đương Niên Thái Tuế, ngài Thành Hoàng Bản Cảnh cùng các chư vị Tôn Thần phù hộ cho gia đình chúng con được an cư lạc nghiệp, sức khỏe bình an, tăng tài tiến lộc, công thành danh toại, gia đạo hưng vượng, tám tiết bình an hanh thông lợi lạc.

Xin các ngài về trời ban phước, ban lộc phù hộ độ trì, chỉ giáo cho chúng con đường đi nước bước để năm sau chúng con sức khỏe dồi dào, gia đạo bình an, an khang thịnh vượng, tâm cầu sở đắc, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con kính thỉnh hội đồng Gia tiên họ.............. đồng lâm án tiền đồng lai hâm hưởng, chiêm ngưỡng Tôn Thần, chứng giám lòng thành tiếp dẫn lễ vật của gia đình chúng con đến chư vị Tôn Thần, chúng con cúi xin phù hộ.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin soi tận.

Gia đình chúng con cúi lạy tạ ơn!

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần).