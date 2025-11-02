Hương Giang 'ghi điểm' thế nào trong ngày đầu tại Miss Universe 2025?

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có động thái gây chú ý liên quan đến Hoa hậu Hương Giang GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gây chú ý khi chia sẻ video kèm ca khúc sáng tác riêng cho Hương Giang vào đúng thời điểm cô mở đầu hành trình mới tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Hương Giang mới đây đã cập nhật hoạt động đầu tiên trong ngày nhập cuộc Miss Universe 2025.

Trong bức ảnh mới nhất, Hương Giang tự tin tạo dáng trước gương với dải sash mang tên "VIETNAM". Người đẹp chọn kiểu tóc đen suôn dài, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn nổi bật lên nét đẹp sắc sảo vốn có. Thiết kế váy cổ cao, chất liệu co giãn ôm trọn đường cong giúp cô ghi điểm tuyệt đối về sự thanh lịch lẫn quyến rũ. Cách phối cùng chiếc túi xách nhỏ gọn càng tăng thêm vẻ sang trọng, tinh tế.

Chỉ sau vài phút được chia sẻ, bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng fan sắc đẹp. Không chỉ thế, trên nhiều diễn đàn, video Hương Giang tự tin giao lưu với ban tổ chức, với fan bằng tiếng Anh cũng nhận được đánh giá cao.

Hương Giang xuất hiện trong bộ đầm ôm body, tôn lên vóc dáng chuẩn cùng thần thái sang chảnh.

Hương Giang tự tin giao lưu với fan sắc đẹp trong ngày nhập cuộc Miss Universe 2025.

Ở thời điểm mới được công bố là đại diện nhan sắc Việt Nam tại Miss Universe 2025, Hương Giang "gây bão" cộng đồng nhan sắc trong nước và quốc tế, thậm chí cô còn được dự đoán sẽ giành vương miện.

Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, khi cuộc thi Miss Universe 2025 chuẩn bị bắt đầu, và các chuyên trang nhan sắc bắt đầu tung ra các BXH Pre-Arrival, đánh giá các thí sinh trước hành trình tới Thái Lan, Hương Giang lại bất ngờ vắng bóng, hoặc hiếm hoi có mặt tại một vài BXH thì cũng không ở vị trí cao.

Các đại diện được nhắc đến nhiều nhất là đại diện nước chủ nhà Thái Lan, Bờ biển Ngà, Venezuela, Colombia...

Hiện tại, Hương Giang chưa lọt top cao trong các BXH thí sinh tại Miss Universe 2025. Tuy nhiên, fan vẫn đặt kỳ vọng vào sự thể hiện tự tin, bản lĩnh của nàng hậu tại cuộc thi năm nay.

Trước đó, đại diện Việt Nam đã có một quá trình chuẩn bị nghiêm túc cho cuộc thi. Hương Giang dành nhiều thời gian rèn luyện catwalk, kỹ năng phỏng vấn, giao tiếp quốc tế và đặc biệt là trau dồi khả năng tiếng Anh. Những hình ảnh, video ghi lại quá trình tập luyện miệt mài của cô được người hâm mộ chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, cho thấy tinh thần quyết tâm và sự đầu tư chỉn chu của nàng hậu.

Miss Universe luôn là đấu trường nhan sắc khốc liệt nhất hành tinh. Đêm Chung kết Miss Universe 2025 dự kiến diễn ra ngày 21/11/2025 tại Bangkok, Thái Lan, hứa hẹn sẽ là một trong những sự kiện nhan sắc được mong chờ nhất năm.

Hình ảnh Hương Giang nhập cuộc Miss Universe 2025: