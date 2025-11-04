Giữa 'biến căng' của Miss Universe, 'soi' lại gu thời trang của Hương Giang khiến fan trầm trồ

Nhiều khán giả lo lắng rằng Hương Giang mặc màu đen như vậy sẽ bị chìm giữa các thí sinh rực rỡ sắc màu, nhất là khi nhiều cô gái còn diện màu chói như cam, hồng neon. Tuy nhiên, Hương Giang đã tiết lộ cô có chiến thuật khi lựa chọn váy áo, đầu tiên sẽ là những màu cơ bản như trắng, đen rồi sau đó chuyển dần sang đồ có màu sắc tươi tắn hơn.