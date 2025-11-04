Giữa 'biến căng' của Miss Universe, 'soi' lại gu thời trang của Hương Giang khiến fan trầm trồ
GĐXH - Hương Giang tiết lộ "chiến thuật" thời trang tại Miss Universe 2025, đầu tiên sẽ là những màu cơ bản như trắng, đen rồi sau đó chuyển dần sang đồ có màu sắc tươi tắn hơn.
Cũng trong ngày 4/11, với layout tone nude, Hương Giang xuất hiện với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt đầy năng lượng khiến fan sắc đẹp không khỏi dành lời khen.
Nhiều khán giả lo lắng rằng Hương Giang mặc màu đen như vậy sẽ bị chìm giữa các thí sinh rực rỡ sắc màu, nhất là khi nhiều cô gái còn diện màu chói như cam, hồng neon. Tuy nhiên, Hương Giang đã tiết lộ cô có chiến thuật khi lựa chọn váy áo, đầu tiên sẽ là những màu cơ bản như trắng, đen rồi sau đó chuyển dần sang đồ có màu sắc tươi tắn hơn.
Trước mắt là hơn hai tuần hoạt động khốc liệt, các phần thi phụ và đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 21/11/2025 tại Bangkok, Thái Lan.
Sắc vóc người đẹp Việt vừa lọt top 'Những nhà lãnh đạo tiên phong U35 khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025Giảm cân - 2 giờ trước
GĐXH - Chi Pu mới đây đã vinh dự được có tên trong danh sách "Những nhà lãnh đạo tiên phong U35 khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025". Ngoài tài năng trong ngành công nghiệp giải trí, người đẹp này có sắc vóc nổi bật.
Thiếu úy là Á hậu Việt Nam gây chú ý khi vừa chơi đàn vừa làm người mẫuĐẹp - 10 giờ trước
Khán giả ngỡ ngàng khi thấy Trần Ngọc Châu Anh - Á hậu Việt Nam 2024 thể hiện tài chơi đàn trên sân khấu rồi sau đó xuất hiện với tư cách người mở màn catwalk cho show thời trang Hemp Oi.
Tú - nữ giám đốc mạnh mẽ trong 'Cách em 1 milimet' đời thực có sắc vóc ra sao?Đẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Quỳnh Châu mới đây vào vai Tú - một nữ giám đốc mạnh mẽ, năng động trong "Cách em 1 milimet". Khác với trên phim ở đời thực, nữ diễn viên có gu thời trang lẫn nhan sắc rất dịu dàng.
Đây là cách hấp thụ vitamin D mà không bị rám nắngĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Làm sao để hấp thụ vitamin D mà không bị rám nắng? Đó là nỗi lo của rất nhiều người. Cùng tìm hiểu các mẹo hữu ích ngay sau đây.
Cách khắc phục tình trạng đội mũ nhiều gây rụng tócĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Nếu đội mũ quá lâu hoặc chọn mũ không phù hợp, mái tóc và da đầu dễ bị bí bách, tình trạng rụng tóc nhiều hơn bình thường. Đừng lo, bạn hoàn toàn có thể khắc phục tình trạng này bằng những cách đơn giản nhưng hiệu quả sau đây.
Bí quyết chăm sóc da từ các loại dầu dưỡng thực vậtChăm sóc da - 1 ngày trước
Dầu dưỡng thực vật là một phần quan trọng trong việc chăm sóc da tự nhiên, hiệu quả và khi kết hợp với các thói quen chăm sóc da khoa học bạn sẽ có làn da khỏe mạnh, căng mịn và rạng rỡ.
Vợ Chí Nhân trong 'Cách em 1 milimet' ở đời thực có nhan sắc 'hack tuổi' ra sao?Đẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Phan Minh Huyền vào vai Ngân - vợ của diễn viên Chí Nhân trong "Cách em 1 milimet" đã thực sự gây ấn tượng với khán giả. Người đẹp không chỉ có tài năng diễn xuất mà còn có nhan sắc xinh đẹp.
11 bí quyết giữ ẩm da hiệu quả mùa đôngChăm sóc da - 2 ngày trước
Mùa đông với thời tiết lạnh, hanh khô khiến làn da dễ bị mất nước, bong tróc và trở nên nhạy cảm hơn. Vậy làm thế nào để giữ cho da luôn mềm mịn, căng bóng suốt mùa lạnh? Dưới đây là 11 mẹo đơn giản nhưng hiệu quả giúp bạn chống khô da trong mùa đông.
Hồ Ngọc Hà sau 'Bang bang' là nhan sắc đỉnh chóp, khoe visual nét căngĐẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Hồ Ngọc Hà sau màn trình diễn "hơi xu" với nốt cao gây tranh cãi, cô đã xuất hiện với vẻ ngoại cực xinh đẹp cùng thời trang đỉnh chóp, visual nịnh mắt.
Tóc mái Boho – Bí mật của vẻ đẹp phóng khoáng mùa thu 2025Đẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Không cần khuôn mẫu hay sự chỉn chu tuyệt đối, mái tóc “Boho Bangs” mang tinh thần phóng khoáng và tự nhiên đang trở thành xu hướng nổi bật của mùa Thu năm nay.
Gam mầu trầm ấm 'lên ngôi' xu hướng thời trang Thu Đông 2025Thời trang
GĐXH - Mùa lạnh năm nay là thời điểm lý tưởng để phô diễn phong cách thời trang Thu Đông qua trang phục tinh tế, nhấn mạnh vào gam trầm và chất liệu dày dặn.