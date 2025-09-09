Ăn quá nhiều muối gây hại cho sức khoẻ: 5 bí quyết giảm muối hiệu quả mà ai cũng làm được

Ăn mặn làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, đột quỵ, bệnh thận. Trên đây là 5 cách giảm muối trong bữa ăn hằng ngày, vừa dễ làm vừa tốt cho sức khỏe.

