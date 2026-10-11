Huyền Lizzie vào vai cô bán rau, thích thú được đóng cặp với Duy Hưng

Huyền Lizzie suýt không được chọn đóng cùng Duy Hưng vì quá sang chảnh GĐXH - Trong phim Căn nhà không mái che, Huyền Lizzie bị đạo diễn "chê" xinh quá, không hợp với tạo hình nhân vật. Cô cũng không phải là lựa chọn ban đầu của đạo diễn để đóng cùng Duy Hưng.

Trong Căn nhà không mái che, Huyền Lizzie vào vai Hạnh, một người phụ nữ từng trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc, chịu sự bạo hành của chồng do Doãn Quốc Đam thủ vai. Sau khi thoát khỏi cuộc hôn nhân ấy, Hạnh một mình bươn chải với công việc bán rau để nuôi hai con nhỏ.

Huyền Lizzie rũ bỏ hình ảnh nữ tổng tài, vào vai cô bán rau cực khổ

Ở cạnh nhà Hạnh là Toản (Duy Hưng thủ vai), một người đàn ông góa vợ, làm nghề lái xe cũng đang phải gồng gánh cuộc sống và chăm sóc các con. Hai con người với những hoàn cảnh riêng dần chứng kiến, thấu hiểu những vất vả của nhau. Từ sự đồng cảm giữa những người cùng cảnh ngộ, mối quan hệ của Hạnh và Toản mở ra những câu chuyện về gia đình, tình yêu và hành trình tìm kiếm hạnh phúc sau những biến cố.

Huyền Lizzie từng mong được đóng cặp với Duy Hưng

Chia sẻ về cơ duyên tham gia bộ phim, Huyền Lizzie cho biết, trong dịp Tết năm ngoái, cô từng bày tỏ mong muốn có cơ hội hợp tác với diễn viên Duy Hưng. Vì vậy, khi nhận được lời mời tham gia Căn nhà không mái che, nữ diễn viên rất bất ngờ, hạnh phúc khi điều mình mong đợi trở thành hiện thực.

"Tôi thấy Duy Hưng hot quá, nhiều vai diễn hay quá nên rất muốn được đóng cặp với Duy Hưng để tạo nên một sự bùng nổ mới", Huyền Lizzie chia sẻ.

Theo nữ diễn viên, khi trailer phim được công bố, cô nhận thấy khán giả cũng tò mò, háo hức trước sự kết hợp lần đầu của hai người. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến cô kỳ vọng bộ phim sẽ mang đến màu sắc mới mẻ cho người xem.

Huyền Lizzie cho biết, trước đây, khi đóng chung với Mạnh Trường, cô luôn thấy bạn diễn mang phong cách nam thần, có sức hút riêng. Trong khi đó, Duy Hưng lại tạo ấn tượng khác biệt: "Anh Hưng có sức hút rất đời, rất mộc mạc. Từ cách thoại đến cách thể hiện nhân vật đều có sự chân chất riêng nên rất hợp với bộ phim này".

Với Huyền Lizzie, việc được diễn cùng người đồng nghiệp mà mình ngưỡng mộ không chỉ mang lại niềm vui mà còn là cơ hội để học hỏi. Cô tiết lộ, cách diễn của Duy Hưng giúp cô đẩy cảm xúc lên cao hơn, đặc biệt trong những phân đoạn đòi hỏi sự đồng cảm, rung động và chuyển biến tâm lý tinh tế.

Thoát hình ảnh nữ tổng tài, hóa thân thành người mẹ bán rau

Dù hào hứng với cơ hội hợp tác cùng Duy Hưng, Huyền Lizzie thừa nhận, ban đầu cô không nghĩ mình sẽ phù hợp với vai Hạnh.

Theo chia sẻ của nữ diễn viên, trước khi lựa chọn cô, đạo diễn từng nhắm đến hai diễn viên khác nhưng cả hai đều bận việc riêng. Sau đó, ê-kíp mới nghĩ đến Huyền Lizzie. Tuy nhiên, ngay cả khi gửi lời mời, đạo diễn cũng không chắc cô sẽ nhận vai bởi bộ phim có nhiều cảnh quay vất vả, đòi hỏi diễn viên phải vượt qua những giới hạn của bản thân.

Huyền Lizzie từng lên phim với những hình ảnh sang trọng, khí chất

Trước đây, Huyền Lizzie thường xuất hiện trong những vai diễn có điều kiện sống tốt, phong thái sang trọng, khí chất và quyền lực. Những hình tượng như nữ tổng tài hay các nhân vật Vân Trang, Ngân trong "Cách em 1 milimet" đã tạo dấu ấn nhất định với khán giả.

Vì thế, Hạnh là một thử thách khác biệt. Nhân vật là người phụ nữ nông thôn làm nghề bán rau, có cuộc sống nhiều khó khăn và phải tự mình chăm lo cho các con. Để thể hiện vai diễn thuyết phục, Huyền Lizzie không chỉ cần thay đổi diện mạo (thêm vết bớt bên má) mà còn phải điều chỉnh cách nói chuyện, biểu cảm, phong thái.

Nữ diễn viên cho hay, ngay từ những ngày đầu nhập vai, cô đã được đạo diễn nhắc nhở vì lời thoại còn hơi điệu. "Tôi phải học cách tiết chế rất nhiều, từ lời thoại đến cách thể hiện, để khán giả thấy đây là một người phụ nữ nông thôn làm công việc bán rau, chứ không còn là một nữ tổng tài hay những nhân vật trước đây của mình", Huyền Lizzie chia sẻ.

Huyền Lizzie khi chia sẻ vè vai diễn.

Với cô, điều quan trọng nhất là tạo ra một Hạnh có màu sắc riêng, đủ chân thực để khán giả tin vào hoàn cảnh, những tổn thương và cả những rung động của nhân vật.

Vượt nắng nóng, chấp nhận những cảnh quay vất vả

Không chỉ gặp khó khăn trong việc xây dựng hình tượng nhân vật, Huyền Lizzie còn phải thích nghi với điều kiện ghi hình khắc nghiệt tại Phú Thọ.

Nữ diễn viên cho biết, cô phải quay ngoài trời nhiều, thường xuyên phơi nắng và đối mặt với thời tiết nóng bức. Một số bối cảnh cũng tiềm ẩn những khó khăn, nguy hiểm nhất định, đòi hỏi diễn viên phải tập trung và nỗ lực để hoàn thành cảnh quay.

Dù ê-kíp luôn cố gắng tạo điều kiện an toàn nhất cho diễn viên, có những tình huống vẫn yêu cầu cô phải vượt qua sự lo lắng của bản thân.

Huyền Lizzie nhìn nhận, đây là cơ hội để cô bước ra khỏi vùng an toàn sau nhiều năm gắn bó với những dạng vai quen thuộc.

"Tôi hy vọng đây sẽ là bộ phim lấy được nhiều nước mắt của khán giả, nhưng đồng thời cũng có thể vỗ về cảm xúc của mọi người, đặc biệt là những người có hoàn cảnh giống các nhân vật trong phim", nữ diễn viên bày tỏ.

Với câu chuyện về những con người từng trải qua mất mát, tổn thương nhưng vẫn nỗ lực vun đắp cuộc sống, Căn nhà không mái che được Huyền Lizzie kỳ vọng sẽ mang đến những khoảnh khắc vừa xúc động vừa ấm áp. Riêng với nữ diễn viên, vai Hạnh còn là cơ hội để cô làm mới mình, rời xa hình ảnh quen thuộc và thử sức với một kiểu nhân vật đời thường, mộc mạc hơn.

Huyền Lizzie tên thật là Phan Minh Huyền, sinh năm 1990, là nữ diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt. Cô ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình như Bộ tứ 10A8, Lời thì thầm từ quá khứ, Chạy trốn thanh xuân, Thương ngày nắng về và 1 mét vuông. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng lối diễn xuất ngày càng trưởng thành, Huyền Lizzie thường đảm nhận những nhân vật phụ nữ hiện đại, độc lập, có cá tính. Qua mỗi vai diễn, cô không ngừng làm mới hình ảnh và thử thách bản thân với những dạng nhân vật đa dạng.

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