Huyền thoại Secret Garden mang âm nhạc cổ điển tới Việt Nam

Giai điệu Bắc Âu vang lên giữa lòng Hà Nội cùng huyền thoại Secret Garden

Được mệnh danh là “biểu tượng của sự giao hòa giữa cổ điển và dân gian Bắc Âu”, huyền thoại Secret Garden lần đầu tiên mang không gian âm nhạc đến Việt Nam qua đêm nhạc “Secret Garden Live in Vietnam”.

Huyền thoại Secret Garden biểu diễn tại Việt Nam. (Ảnh: Secret Garden)

Sự kiện do Báo Nhân Dân và IB Group Vietnam phối hợp tổ chức, nằm trong dự án “Good Morning Vietnam 2025” - hành trình kết nối âm nhạc thế giới với trái tim người Việt.

Những bản hòa tấu đi cùng năm tháng

Tại chương trình, bộ đôi nghệ sĩ Rolf Løvland và Fionnuala Sherry sẽ trình diễn trực tiếp cùng ban nhạc đầy đủ, đưa khán giả du ngoạn qua những giai điệu từng làm say lòng hàng triệu người suốt ba thập kỷ qua. Không gian đêm diễn được thiết kế để tái hiện vẻ đẹp lãng mạn, trong trẻo của âm nhạc Bắc Âu giữa tiết trời thu Hà Nội - nơi mỗi nốt nhạc như chạm vào cảm xúc sâu thẳm của người nghe.

Huyền thoại Secret Garden (Ảnh: Secret Garden)

Âm nhạc kết nối trái tim và văn hóa

Không chỉ là buổi hòa nhạc, “Secret Garden Live in Vietnam” còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc - tôn vinh nghệ thuật, kết nối văn hóa và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Sự kiện hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn của mùa thu 2025, nơi âm nhạc chạm đến cảm xúc và lan tỏa vẻ đẹp của sự đồng điệu - giữa nghệ sĩ, khán giả và những giá trị nhân văn không biên giới.