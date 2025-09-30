iPhone thế hệ mới gây bão với chế độ Dual Capture đột phá: quay video bằng cả hai camera cùng lúc

Giữa hàng loạt nâng cấp ấn tượng, tính năng Dual Capture (Ghi hình kép) đã ngay lập tức chiếm trọn spotlight, hứa hẹn định nghĩa lại hoàn toàn cách chúng ta sáng tạo và chia sẻ khoảnh khắc.

Dual Capture - định nghĩa lại trải nghiệm quay video

Bạn đã bao giờ muốn vừa quay lại khung cảnh hùng vĩ của buổi hòa nhạc, vừa ghi lại biểu cảm phấn khích của chính mình? Hay vừa bắt trọn pha ghi bàn lịch sử, vừa không bỏ lỡ khoảnh khắc vỡ òa của bạn bè? Với Dual Capture, điều đó không còn là mong ước.

Tính năng đột phá này cho phép người dùng quay video đồng thời bằng cả camera trước và camera sau. Đây là một bước tiến vượt bậc, biến chiếc iPhone trở thành một công cụ kể chuyện đa chiều mạnh mẽ.

Sức mạnh kết hợp từ phần cứng đỉnh cao

Dual Capture được hiện thực hóa nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa camera trước Center Stage hoàn toàn mới và hệ thống camera sau Fusion mạnh mẽ.

• Camera trước Center Stage được trang bị công nghệ ổn định hình ảnh tiên tiến, giúp giữ bạn luôn ở trung tâm khung hình một cách mượt mà, ngay cả khi đang di chuyển.

• Camera sau Fusion mang lại sự linh hoạt đáng kinh ngạc, cho phép bạn tự do zoom vào chủ thể chính để kể câu chuyện theo cách mình muốn.

Kết quả là những thước phim sống động, chân thực và giàu cảm xúc hơn bao giờ hết, nơi người quay phim cũng chính là một phần của câu chuyện.

iPhone thế hệ mới - sức mạnh đằng sau ống kính

Để mang đến những trải nghiệm nhiếp ảnh đỉnh cao như Dual Capture, Apple đã trang bị cho thế hệ iPhone mới nhất những công nghệ phần cứng vượt trội.

iPhone 17 và iPhone Air: Nâng tầm nhiếp ảnh di động

Bộ đôi iPhone 17 và iPhone Air đều sở hữu hệ thống camera Fusion 48MP ấn tượng, mang lại hình ảnh sắc nét đến từng chi tiết. Đặc biệt, iPhone Air gây choáng ngợp với thiết kế siêu mỏng nhẹ, biến một cỗ máy hiệu năng cao thành một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.

• iPhone 17: Có 5 tùy chọn màu sắc trẻ trung gồm Tím Oải hương, Xanh Lam khói, Đen, Trắng, và Xanh Lá xô thơm. Các phiên bản bộ nhớ: 256GB, 512GB.

• iPhone Air: Sang trọng với 4 màu Đen Không gian, Trắng Mây, Vàng nhạt, và Xanh Da trời. Các phiên bản bộ nhớ: 256GB, 512GB, 1TB.

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max: Cỗ máy sáng tạo cho chuyên gia

Dành cho những người dùng chuyên nghiệp, iPhone 17 Pro và Pro Max là một cuộc cách mạng thực sự. Lần đầu tiên, cả ba camera sau đều là cảm biến Fusion 48MP, kết hợp với ống kính tele quang học lên đến 8x (200mm) – mức zoom xa nhất từng có trên iPhone. Khả năng quay video ProRes RAW và đồng bộ hóa Genlock biến bộ đôi này thành một máy quay phim chuyên nghiệp nằm gọn trong túi quần.

• iPhone 17 Pro và Pro Max: Đẳng cấp với 3 màu Bạc, Xanh đậm, và Cam Vũ trụ.

• Các phiên bản bộ nhớ:

∙ iPhone 17 Pro: 256GB, 512GB, 1TB.

∙ iPhone 17 Pro Max: 256GB, 512GB, 1TB và phiên bản 2TB lần đầu tiên xuất hiện.

Thông tin mở bán và ưu đãi độc quyền

Thế hệ iPhone mới nhất sẽ chính thức lên kệ tại Việt Nam với mức giá hấp dẫn:

• iPhone 17: từ 24.990.000₫

• iPhone Air: từ 31.990.000₫

• iPhone 17 Pro: từ 34.990.000₫

• iPhone 17 Pro Max: từ 37.990.000₫

Nhân dịp ra mắt, Thế Giới Di Động mang đến chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho những khách hàng đầu tiên sở hữu siêu phẩm:

• Trả chậm 0%: Dễ dàng sở hữu thiết bị yêu thích với lãi suất ưu đãi 0%, thời gian trả góp linh hoạt lên đến 12 tháng. Chỉ cần thanh toán trước từ 10% giá trị sản phẩm.

• Thu cũ giá cao - Trợ giá đến 3 triệu: Đổi máy cũ, nhận ngay hỗ trợ lên đến 3 triệu đồng khi nâng cấp lên sản phẩm mới, giúp bạn tiết kiệm tối đa chi phí.

Ngoài mức giá iPhone 17 thường được xem là dễ tiếp cận với đa số người dùng, nhiều khách hàng còn quan tâm đến những phiên bản cao cấp như điện thoại iPhone 17 Pro Max – lựa chọn lý tưởng cho người muốn trải nghiệm đầy đủ công nghệ quay phim chuyên nghiệp. Đặc biệt, bản iPhone 17 Pro Max 512GB đang là cấu hình dung lượng được tìm kiếm nhiều nhờ cân bằng tốt giữa hiệu năng và khả năng lưu trữ.

Hãy nhanh tay đặt mua ngay hôm nay để trở thành một trong những người đầu tiên trải nghiệm iPhone 17 Series chính hãng tại Thế Giới Di Động. Với chính sách trả góp 0%, thu cũ đổi mới cùng nhiều ưu đãi độc quyền, bạn có thể dễ dàng sở hữu siêu phẩm mơ ước mà không lo gánh nặng tài chính.

Doanh nghiệp tự giới thiệu