Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 1/1/2026

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 1/1/20265. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 1/1/2026 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 1/1/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam ngày 1/1/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 1/1/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung ngày 1/1/2026.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 1/1/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 1/1/2026.



XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 1/1/2026 có kết quả như sau: Cập nhật

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 THỨ NĂM NGÀY 1/1/2026 05

16

29

33

39

42

54 Giá trị Jackpot 1: 153,894,010,350 đồng Giá trị Jackpot 2: 7,069,171,000 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 O O O O O O 0 153,894,010,350 Jackpot 2 O O O O O | O 0 7,069,171,000 Giải Nhất O O O O O 27 40.000.000 Giải Nhì O O O O 1,775 500.000 Giả Ba O O O 35,015 50.000