Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 19/8/2025

Thứ ba, 15:46 19/08/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 19/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt NamChia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 19/8/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 19/8/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 19/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 19/8/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, kết quả xổ số thứ Ba ngày 19/8/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Quảng Ninh - XSQN, Bạc Liêu - XSBL, Bến Tre - XSBTR, Vũng Tàu - XSVT, Đắk Lắk - XSDLK, Quảng Nam - XSQNA.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 19/8/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Nam - 19/8/2025
Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu

19/8/2025

L: K33-T08

L: 8C

L: T8-K3

Giải đặc biệt

280370

771028

012104

Giải nhất

04576

75165

37908

Giải nhì

50981

46896

90293

Giải ba

24496

16938

88044

15784

94242

93108

Giải tư

27354

53603

76951

79888

09021

60568

53239

02459

96907

59434

54701

14124

18490

24095

69827

44788

14048

37314

10468

87516

04274

Giải năm

1590

3061

4606

Giải sáu

9389

4398

5778

4652

3759

3830

1695

5360

4961

Giải bảy

747

834

730

Giải tám

98

15

14

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 19/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 19/8/2025
Thứ BaĐắk LắkQuảng Nam

19/8/2025

XSDLK

XSQNM

Giải đặc biệt


Giải nhất


Giải nhì


Giải ba


Giải tư


Giải năm


Giải sáu


Giải bảy


Giải tám



KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 19/8/2025 có kết quả như sau: 

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THứ BA NGÀY 19/8/2025

Quảng Ninh - Ký hiệu Đặc Biệt: 

ĐB


Giải 1


Giải 2


Giải 3



Giải 4
Giải 5



Giải 6


Giải 7


XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Ba ngày 19/8/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BA NGÀY 19/8/2025








Giá trị Jackpot 1:  đồng

Giá trị Jackpot 2:  đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)

Jackpot 1

O O O O O O



Jackpot 2

O O O O O | O



Giải Nhất

O O O O O


40.000.000

Giải Nhì

O O O O 


500.000

Giải Ba

O O O 


50.000

Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồngChọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Người đàn ông trúng gần 130 tỷ đồng Vietlott chia sẻ cách chọn bộ số giúp cuộc đời bước sang trang mớiNgười đàn ông trúng gần 130 tỷ đồng Vietlott chia sẻ cách chọn bộ số giúp cuộc đời bước sang trang mới

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá gần 130 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Hồng Thủy
