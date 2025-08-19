Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 19/8/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 19/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 19/8/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, kết quả xổ số thứ Ba ngày 19/8/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Quảng Ninh - XSQN, Bạc Liêu - XSBL, Bến Tre - XSBTR, Vũng Tàu - XSVT, Đắk Lắk - XSDLK, Quảng Nam - XSQNA.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 19/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 19/8/2025

Thứ Ba Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu 19/8/2025 L: K33-T08 L: 8C L: T8-K3 Giải đặc biệt 280370 771028 012104 Giải nhất 04576 75165 37908 Giải nhì 50981 46896 90293 Giải ba 24496 16938 88044 15784 94242 93108 Giải tư 27354 53603 76951 79888 09021 60568 53239 02459 96907 59434 54701 14124 18490 24095 69827 44788 14048 37314 10468 87516 04274 Giải năm 1590 3061 4606 Giải sáu 9389 4398 5778 4652 3759 3830 1695 5360 4961 Giải bảy 747 834 730 Giải tám 98 15 14

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 19/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 19/8/2025

Thứ Ba Đắk Lắk Quảng Nam 19/8/2025 XSDLK XSQNM Giải đặc biệt

Giải nhất

Giải nhì

Giải ba

Giải tư

Giải năm

Giải sáu

Giải bảy

Giải tám







KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 19/8/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THứ BA NGÀY 19/8/2025 Quảng Ninh - Ký hiệu Đặc Biệt: ĐB

Giải 1

Giải 2

Giải 3



Giải 4

Giải 5



Giải 6

Giải 7



XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Xổ số Vietlott hôm nay thứ Ba ngày 19/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BA NGÀY 19/8/2025



























Giá trị Jackpot 1: đồng Giá trị Jackpot 2: đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 O O O O O O



Jackpot 2 O O O O O | O



Giải Nhất O O O O O

40.000.000 Giải Nhì O O O O

500.000 Giải Ba O O O

50.000

Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.