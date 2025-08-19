Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 19/8/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 19/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 19/8/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?
Theo đó, kết quả xổ số thứ Ba ngày 19/8/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Quảng Ninh - XSQN, Bạc Liêu - XSBL, Bến Tre - XSBTR, Vũng Tàu - XSVT, Đắk Lắk - XSDLK, Quảng Nam - XSQNA.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 19/8/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Ba
|Bến Tre
|Vũng Tàu
|Bạc Liêu
19/8/2025
L: K33-T08
L: 8C
L: T8-K3
|Giải đặc biệt
280370
771028
012104
|Giải nhất
04576
75165
37908
|Giải nhì
50981
46896
90293
|Giải ba
24496
16938
88044
15784
94242
93108
|Giải tư
27354
53603
76951
79888
09021
60568
53239
02459
96907
59434
54701
14124
18490
24095
69827
44788
14048
37314
10468
87516
04274
|Giải năm
1590
3061
4606
|Giải sáu
9389
4398
5778
4652
3759
3830
1695
5360
4961
|Giải bảy
747
834
730
|Giải tám
98
15
14
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 19/8/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Ba
|Đắk Lắk
|Quảng Nam
19/8/2025
XSDLK
XSQNM
|Giải đặc biệt
|Giải nhất
|Giải nhì
|Giải ba
|Giải tư
|Giải năm
|Giải sáu
|Giải bảy
|Giải tám
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 19/8/2025 có kết quả như sau:
Quảng Ninh - Ký hiệu Đặc Biệt:
|ĐB
|Giải 1
|Giải 2
|Giải 3
|Giải 4
|Giải 5
|Giải 6
|Giải 7
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Ba ngày 19/8/2025 có kết quả như sau:
Giá trị Jackpot 1: đồng
Giá trị Jackpot 2: đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
Jackpot 2
|O O O O O | O
Giải Nhất
O O O O O
40.000.000
Giải Nhì
O O O O
500.000
Giải Ba
O O O
50.000
Máy lọc nước Funiki: Lựa chọn thông minh của gia đình ViệtSản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước
Funiki, thương hiệu thuộc Tập đoàn Hòa Phát, ra mắt bộ sưu tập máy lọc nước mới, kết hợp giữa thiết kế hài hòa và công nghệ lọc hiện đại. Sản phẩm có ba lựa chọn màu sắc phù hợp nhiều phong cách nội thất, đồng thời tích hợp hệ thống lọc RO đa tầng và công nghệ điện phân, đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của các gia đình hiện đại.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 19-24/8/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện 12 tiếng/ngàySản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 19-24/8/2025: Cập nhật những khu vực cả ngày không có điện dùngSản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước
GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Toyota giảm giá kỷ lục, Vios và Veloz Cross rẻ chưa từng có, cơ hội mua xe ô tô hiếm thấy trong năm 2025Giá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Giá xe ô tô Toyota mới nhất đang giảm sốc tới 75 triệu đồng nhờ ưu đãi 100% phí trước bạ.
Sau sáp nhập, nhà ở tại huyện Hoài Đức, Đông Anh hay Gia Lâm cũ có mức giá tốt nhất?Giá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, khi giá nhà tại các khu vực vùng lõi thủ đô tăng cao, nhiều người có xu hướng dịch chuyển mua nhà ở những khu vực xa hơn. Tuy nhiên sau thời điểm sáp nhập, giá nhà tại các huyện Hoài Đức, Đông Anh, Gia Lâm cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19 - 24/8/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục trong tuầnSản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.
Xe ga 125cc giá 20 triệu đồng đẹp như SH Mode, trang bị chẳng kém Air Blade, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc giá rẻ như Honda Wave Alpha, nhưng lại sở hữu trang bị có phần lấn lướt cả Vision và SH Mode.
Xe gầm cao SUV hạng B giá 425 triệu đồng cạnh tranh Kia Seltos, Honda HR-V, rẻ hơn Toyota Vios, chỉ nhỉnh hơn Kia Morning có gì đặc biệt khi ra măt ở Ấn Độ?Giá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng B mang thương hiệu châu Âu vừa ra mắt đã được dân tình ồ ạt săn đón vì giá siêu rẻ chỉ 425 triệu đồng, hạ đo ván Kia Seltos và Honda HR-V.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 18/8/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 18/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
Có 4 tỷ đồng chọn mua nhà ở quận Hà Đông, Hoàng Mai, hay Long Biên cũ thì lời hơn?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sau thời điểm sáp nhập, giá nhà tại các khu vực trung tâm thành phố Hà Nội vẫn duy trì ở ngưỡng cao, thậm chí ngay cả những khu vực xa hơn như các phường mới được thành lập từ các quận cũ như Hà Đông, Hoàng Mai, Long Biên cũng khó tìm được nhà dưới 4 tỷ đồng.
Xe máy điện Honda giá 13 triệu về Việt Nam: Thiết kế sang như Vision, SH Mode nhưng rẻ hơn xe sốGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện của Honda đang chuẩn bị cập bến thị trường Việt Nam có giá bán siêu rẻ chỉ 13 triệu đồng.