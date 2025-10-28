Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 27/10/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 27/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 28/10/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, kết quả xổ số thứ Ba ngày 28/10/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Quảng Ninh - XSQN, Bạc Liêu - XSBL, Bến Tre - XSBTR, Vũng Tàu - XSVT, Đắk Lắk - XSDLK, Quảng Nam - XSQNA.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 28/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 28/10/2025

Thứ Ba Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu 28/10/2025 L: K43-T10 L: 10D L: T10-K4 Giải đặc biệt 450066 630243 314521 Giải nhất 74172 13193 13964 Giải nhì 03225 93188 09136 Giải ba 71749 15020 79747 69148 01145 72606 Giải tư 87914 05295 00678 50795 00149 60652 80093 37344 22040 81466 22032 71330 35713 27298 09228 11945 18406 04981 16374 93179 24482 Giải năm 1937 7680 5655 Giải sáu 2190 5939 6513 0138 7452 0002 4597 7014 6174 Giải bảy 495 847 030 Giải tám 30 03 90

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 28/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 28/10/2025

Thứ Ba Đắk Lắk Quảng Nam 28/10/2025 XSDLK XSQNM Giải đặc biệt 956076 619613 Giải nhất 31868 02962 Giải nhì 84984 14256 Giải ba 60148 71322 60792 67405 Giải tư 17938 19619 11914 70340 87141 62932 28715 96154 50691 83472 98422 56233 09730 84441 Giải năm 6922 2756 Giải sáu 9173 1834 5683 9797 8301 7093 Giải bảy 187 820 Giải tám

92 56



KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 28/10/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THứ BA NGÀY 28/10/2025 Quảng Ninh - Ký hiệu Đặc Biệt: ĐB

Giải 1

Giải 2

Giải 3



Giải 4

Giải 5



Giải 6

Giải 7



XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Xổ số Vietlott hôm nay thứ Ba ngày 28/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BA NGÀY 28/10/2025



























Giá trị Jackpot 1: đồng Giá trị Jackpot 2: đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 O O O O O O



Jackpot 2 O O O O O | O



Giải Nhất O O O O O

40.000.000 Giải Nhì O O O O

500.000 Giải Ba O O O

50.000

