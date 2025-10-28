Mới nhất
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 28/10/2025

Thứ ba, 15:45 28/10/2025



GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 28/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 28/10/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, kết quả xổ số thứ Ba ngày 28/10/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Quảng Ninh - XSQN, Bạc Liêu - XSBL, Bến Tre - XSBTR, Vũng Tàu - XSVT, Đắk Lắk - XSDLK, Quảng Nam - XSQNA.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 28/10/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Nam - 28/10/2025
Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu

28/10/2025

L: K43-T10

L: 10D

L: T10-K4

Giải đặc biệt

450066

630243

314521

Giải nhất

74172

13193

13964

Giải nhì

03225

93188

09136

Giải ba

71749

15020

79747

69148

01145

72606

Giải tư

87914

05295

00678

50795

00149

60652

80093

37344

22040

81466

22032

71330

35713

27298

09228

11945

18406

04981

16374

93179

24482

Giải năm

1937

7680

5655

Giải sáu

2190

5939

6513

0138

7452

0002

4597

7014

6174

Giải bảy

495

847

030

Giải tám

30

03

90

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 28/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 28/10/2025
Thứ BaĐắk LắkQuảng Nam

28/10/2025

XSDLK

XSQNM

Giải đặc biệt

956076

619613

Giải nhất

31868

02962

Giải nhì

84984

14256

Giải ba

60148

71322

60792

67405

Giải tư

17938

19619

11914

70340

87141

62932

28715

96154

50691

83472

98422

56233

09730

84441

Giải năm

6922

2756

Giải sáu

9173

1834

5683

9797

8301

7093

Giải bảy

187

820

Giải tám

92

56


KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 28/10/2025 có kết quả như sau: 

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THứ BA NGÀY 28/10/2025

Quảng Ninh - Ký hiệu Đặc Biệt: 

ĐB


Giải 1


Giải 2


Giải 3



Giải 4
Giải 5



Giải 6


Giải 7


XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Ba ngày 28/10/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BA NGÀY 28/10/2025








Giá trị Jackpot 1:  đồng

Giá trị Jackpot 2:   đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)

Jackpot 1

O O O O O O



Jackpot 2

O O O O O | O



Giải Nhất

O O O O O


40.000.000

Giải Nhì

O O O O 


500.000

Giải Ba

O O O 


50.000

Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồngVietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng

GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồngVietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Hồng Thủy
