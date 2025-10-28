Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 28/10/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 28/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 28/10/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?
Theo đó, kết quả xổ số thứ Ba ngày 28/10/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Quảng Ninh - XSQN, Bạc Liêu - XSBL, Bến Tre - XSBTR, Vũng Tàu - XSVT, Đắk Lắk - XSDLK, Quảng Nam - XSQNA.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 28/10/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Ba
|Bến Tre
|Vũng Tàu
|Bạc Liêu
28/10/2025
L: K43-T10
L: 10D
L: T10-K4
|Giải đặc biệt
450066
630243
314521
|Giải nhất
74172
13193
13964
|Giải nhì
03225
93188
09136
|Giải ba
71749
15020
79747
69148
01145
72606
|Giải tư
87914
05295
00678
50795
00149
60652
80093
37344
22040
81466
22032
71330
35713
27298
09228
11945
18406
04981
16374
93179
24482
|Giải năm
1937
7680
5655
|Giải sáu
2190
5939
6513
0138
7452
0002
4597
7014
6174
|Giải bảy
495
847
030
|Giải tám
30
03
90
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 28/10/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Ba
|Đắk Lắk
|Quảng Nam
28/10/2025
XSDLK
XSQNM
|Giải đặc biệt
956076
619613
|Giải nhất
31868
02962
|Giải nhì
84984
14256
|Giải ba
60148
71322
60792
67405
|Giải tư
17938
19619
11914
70340
87141
62932
28715
96154
50691
83472
98422
56233
09730
84441
|Giải năm
6922
2756
|Giải sáu
9173
1834
5683
9797
8301
7093
|Giải bảy
187
820
|Giải tám
92
56
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 28/10/2025 có kết quả như sau:
Quảng Ninh - Ký hiệu Đặc Biệt:
|ĐB
|Giải 1
|Giải 2
|Giải 3
|Giải 4
|Giải 5
|Giải 6
|Giải 7
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Ba ngày 28/10/2025 có kết quả như sau:
Giá trị Jackpot 1: đồng
Giá trị Jackpot 2: đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
Jackpot 2
|O O O O O | O
Giải Nhất
O O O O O
40.000.000
Giải Nhì
O O O O
500.000
Giải Ba
O O O
50.000
