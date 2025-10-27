Mới nhất
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 27/10/2025

Thứ hai, 15:05 27/10/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 27/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 26/10/2025Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 26/10/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 26/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồngChọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 27/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.

Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 27/10/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 27/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 27/10/2025
Thứ HaiTP.HCMĐồng ThápCà Mau

27/10/2025

L: 10E2

L: T43

L: 25-T10K4

Giải đặc biệt

586769

278861

206663

Giải nhất

80452

23241

84271

Giải nhì

96309

06755

51268

Giải ba

57607

21883

12352

72835

61758

13636

Giải tư

35787

14903

86604

34679

21781

21988

14568

01398

27476

95501

30066

10357

43231

52664

01239

86908

05703

67553

68535

78280

57693

Giải năm

4452

3369

1339

Giải sáu

8176

7642

5543

4061

2003

2254

7656

0847

3101

Giải bảy

661

544

013

Giải tám

55

92

10


KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 27/10/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 27/10/2025
Thứ HaiPhú YênThừa Thiên Huế

27/10/2025

XSPY

XSTTH

Giải đặc biệt

004161

963289

Giải nhất

15746

20871

Giải nhì

53198

23909

Giải ba

42858

90634

58280

12680

Giải tư

26636

23724

64119

87925

71770

05054

07042

37055

38831

72863

90872

74401

28495

70065

Giải năm

6630

0394

Giải sáu

8793

2787

0261

7531

3078

9993

Giải bảy

564

968

Giải tám

07

75

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 27/10/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ HAI NGÀY 27/10/2025
Hà Nội - Ký hiệu trúng số Đặc Biệt: 9QV-4QV-8QV-16QV-2QV-15QV-7QV-6QV
ĐB

02583
Giải 1

51627
Giải 2

60558

47672
Giải 3

02801

14597

21883

45523

97388

94346
Giải 4

4482

8411

9993

2471
Giải 5

5291

1628

8422

7668

0166

6454
Giải 6

592

349

036
Giải 7

26

35

02

99

Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồngVietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng

GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồngVietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Hồng Thủy
Tòa soạn Quảng cáo
Top