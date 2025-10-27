Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 27/10/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 27/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 27/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.
Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 27/10/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 27/10/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Hai
|TP.HCM
|Đồng Tháp
|Cà Mau
27/10/2025
L: 10E2
L: T43
L: 25-T10K4
|Giải đặc biệt
586769
278861
206663
|Giải nhất
80452
23241
84271
|Giải nhì
96309
06755
51268
|Giải ba
57607
21883
12352
72835
61758
13636
|Giải tư
35787
14903
86604
34679
21781
21988
14568
01398
27476
95501
30066
10357
43231
52664
01239
86908
05703
67553
68535
78280
57693
|Giải năm
4452
3369
1339
|Giải sáu
8176
7642
5543
4061
2003
2254
7656
0847
3101
|Giải bảy
661
544
013
|Giải tám
55
92
10
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 27/10/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Hai
|Phú Yên
|Thừa Thiên Huế
27/10/2025
XSPY
XSTTH
|Giải đặc biệt
004161
963289
Giải nhất
15746
20871
|Giải nhì
53198
23909
|Giải ba
42858
90634
58280
12680
|Giải tư
26636
23724
64119
87925
71770
05054
07042
37055
38831
72863
90872
74401
28495
70065
|Giải năm
6630
0394
|Giải sáu
8793
2787
0261
7531
3078
9993
|Giải bảy
564
968
|Giải tám
07
75
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 27/10/2025 có kết quả như sau:
|Hà Nội - Ký hiệu trúng số Đặc Biệt: 9QV-4QV-8QV-16QV-2QV-15QV-7QV-6QV
|ĐB
|
02583
|Giải 1
|
51627
|Giải 2
60558
|
47672
|Giải 3
02801
14597
|
21883
45523
97388
|
94346
|Giải 4
4482
8411
9993
|
2471
|Giải 5
5291
1628
|
8422
7668
0166
|
6454
|Giải 6
592
349
|
036
|Giải 7
26
35
02
99
