Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 26/10/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 26/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 27/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.

Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 27/10/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 27/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 27/10/2025

Thứ Hai TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau 27/10/2025 L: 10E2 L: T43 L: 25-T10K4 Giải đặc biệt 586769 278861 206663 Giải nhất 80452 23241 84271 Giải nhì 96309 06755 51268 Giải ba 57607 21883 12352 72835 61758 13636 Giải tư 35787 14903 86604 34679 21781 21988 14568 01398 27476 95501 30066 10357 43231 52664 01239 86908 05703 67553 68535 78280 57693 Giải năm 4452 3369 1339 Giải sáu 8176 7642 5543 4061 2003 2254 7656 0847 3101 Giải bảy 661 544 013 Giải tám 55 92 10



KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 27/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 27/10/2025

Thứ Hai Phú Yên Thừa Thiên Huế 27/10/2025 XSPY XSTTH Giải đặc biệt 004161 963289 Giải nhất 15746 20871 Giải nhì 53198 23909 Giải ba 42858 90634 58280 12680 Giải tư 26636 23724 64119 87925 71770 05054 07042 37055 38831 72863 90872 74401 28495 70065 Giải năm 6630 0394 Giải sáu 8793 2787 0261 7531 3078 9993 Giải bảy 564 968 Giải tám 07 75

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 27/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ HAI NGÀY 27/10/2025

Hà Nội - Ký hiệu trúng số Đặc Biệt: 9QV-4QV-8QV-16QV-2QV-15QV-7QV-6QV ĐB 02583 Giải 1 51627 Giải 2 60558 47672 Giải 3 02801 14597 21883 45523 97388 94346 Giải 4 4482 8411 9993 2471 Giải 5 5291 1628 8422 7668 0166 6454 Giải 6 592 349 036 Giải 7 26 35 02 99

Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.