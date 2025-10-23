Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 22/10/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 22/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 23/10/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 23/10/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 23/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 23/10/2025

Thứ Năm Tây Ninh An Giang Bình Thuận 23/10/2025 L: 10K4 L: AG-10K4 L: 10K4 Giải đặc biệt 351331 698838 214314 Giải nhất 93657 35266 70817 Giải nhì 56768 92333 75766 Giải ba 95267 05530 94341 42655 67038 23844 Giải tư 65413 24271 38390 24372 79796 97349 36137 48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636 Giải năm 2134 9951 9536 Giải sáu 3678 2928 1421 7912 8955 6227 8833 2920 1356 Giải bảy 711 703 254 Giải tám 52 06 96

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 23/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 23/10/2025

Thứ Năm Bình Định Quảng Trị Quảng Bình 23/10/2025 XSBDI XSQT XSQB Giải đặc biệt 314630 464198 414063 Giải nhất 60190 95297 61954 Giải nhì 92584 95651 94416 Giải ba 96312 30904 60950 05405 59176 88043 Giải tư 91027 52446 42505 08831 59449 20334 04014 56612 23208 13744 21854 49076 87517 71506 60996 00756 70352 74838 52068 75643 06483 Giải năm 0311 3890 4392 Giải sáu 6916 7369 0714 2909 0932 8155 5686 1488 8600 Giải bảy 183 455 162 Giải tám

97 65 69

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 23/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ NĂM NGÀY 23/10/2025 Hà Nội - Ký hiệu đặc biệt: 12PA-20PA-9PA-13PA-15PA-2PA-19PA-3PA ĐB 80283 Giải 1 97483 Giải 2 56278 37452 Giải 3 69728 70488 00371 39199 44273 10602 Giải 4 7457 3964 2615 9592 Giải 5 7349 9686 2829 1879 9105 0817 Giải 6 602 126 069 Giải 7 53 69 25 51

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 23/10/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 THỨ NĂM NGÀY 23/10/2025 08

10

21

48

49

50

40 Giá trị Jackpot 1: 39,936,636,300 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,923,378,700 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 O O O O O O 0 39,936,636,300 Jackpot 2 O O O O O | O 0 3,923,378,700 Giải Nhất O O O O O 7 40.000.000 Giải Nhì O O O O 504 500.000 Giả Ba O O O 10,610 50.000

