Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 23/10/2025

Thứ năm, 15:45 23/10/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 23/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 22/10/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 22/10/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 22/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồngChọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 23/10/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 23/10/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 23/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 23/10/2025
Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận

23/10/2025

L: 10K4

L: AG-10K4

L: 10K4

Giải đặc biệt

351331

698838

214314

Giải nhất

93657

35266

70817

Giải nhì

56768

92333

75766

Giải ba

95267

05530

94341

42655

67038

23844

Giải tư

65413

24271

38390

24372

79796

97349

36137

48711

28217

29874

95550

02886

72687

85421

76047

69085

00290

75734

51345

84444

20636

Giải năm

2134

9951

9536

Giải sáu

3678

2928

1421

7912

8955

6227

8833

2920

1356

Giải bảy

711

703

254

Giải tám

52

06

96

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 23/10/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 23/10/2025
Thứ NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình

23/10/2025

XSBDI

XSQT

XSQB

Giải đặc biệt

314630

464198

414063

Giải nhất

60190

95297

61954

Giải nhì

92584

95651

94416

Giải ba

96312

30904

60950

05405

59176

88043

Giải tư

91027

52446

42505

08831

59449

20334

04014

56612

23208

13744

21854

49076

87517

71506

60996

00756

70352

74838

52068

75643

06483

Giải năm

0311

3890

4392

Giải sáu

6916

7369

0714

2909

0932

8155

5686

1488

8600

Giải bảy

183

455

162

Giải tám

97

65

69

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 23/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ NĂM NGÀY 23/10/2025

Hà Nội - Ký hiệu đặc biệt: 12PA-20PA-9PA-13PA-15PA-2PA-19PA-3PA

ĐB

80283
Giải 1

97483
Giải 2

56278

37452
Giải 3

69728

70488

00371

39199

44273

10602
Giải 4

7457

3964

2615

9592
Giải 5

7349

9686

2829

1879

9105

0817
Giải 6

602

126

069
Giải 7

53

69

25

51

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 23/10/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 THỨ NĂM NGÀY 23/10/2025

  • 08

  • 10

  • 21

  • 48

  • 49

  • 50

  • 40

Giá trị Jackpot 1: 39,936,636,300 đồng

Giá trị Jackpot 2:  3,923,378,700 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)

Jackpot 1

O O O O O O

0

39,936,636,300

Jackpot 2

O O O O O | O0

3,923,378,700

Giải Nhất

O O O O O

7

40.000.000

Giải Nhì

O O O O 

504

500.000

Giả Ba

O O O 

10,610

50.000

Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồngVietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng

GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồngVietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.


Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 22/10/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 22/10/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 21/10/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 21/10/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 20/10/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 20/10/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 19/10/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 19/10/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 18/10/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 18/10/2025

Cùng chuyên mục

Tuần lễ nông sản Việt chính thức khai mạc, người tiêu dùng tiếp cận đặc sản các địa phương bằng nhiều cách

Tuần lễ nông sản Việt chính thức khai mạc, người tiêu dùng tiếp cận đặc sản các địa phương bằng nhiều cách

Bảo vệ người tiêu dùng - 7 giờ trước

GĐXH - Chiều 24/10, tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý và Phát triển thị trường chính thức khai mạc Tuần lễ Nông sản Việt 2025, nhằm quảng bá, kết nối và thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt.

Người dân Hà Nội mong muốn được hướng dẫn có sức thuyết phục khi nộp sổ đỏ photo 'làm sạch dữ liệu đất đai'

Người dân Hà Nội mong muốn được hướng dẫn có sức thuyết phục khi nộp sổ đỏ photo 'làm sạch dữ liệu đất đai'

Sản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước

GĐXH - Triển khai chiến dịch “làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai”, nhiều người dân Hà Nội cho biết họ thực hiện đúng hướng dẫn của tổ dân phố nhưng vẫn băn khoăn vì chưa hiểu rõ mục đích, quy trình và quyền lợi của mình.

Những loại nông sản 'Made in Việt Nam' có giá hơn 10.000 đồng/kg, người tiêu dùng vẫn được trừ thêm tiền khi thanh toán điện tử

Những loại nông sản 'Made in Việt Nam' có giá hơn 10.000 đồng/kg, người tiêu dùng vẫn được trừ thêm tiền khi thanh toán điện tử

Giá cả thị trường - 11 giờ trước

GĐXH - Nhằm khuyến khích tiêu dùng và tôn vinh nông sản "Made in Việt Nam", trong khuôn khổ Tuần lễ Nông sản Việt Nam do Cục Quản lý và Phát triển thị trường (Bộ Công thương) phát động, nhiều hệ thống siêu thị lớn tại Hà Nội như GO!, Tops Market... đồng loạt bán các mặt hàng nông sản nội địa với mức giá ưu đãi, dễ tiếp cận.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 24/10/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 24/10/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 24/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Người dân ‘nhanh chóng’ nộp sổ đỏ, nhưng Chiến dịch làm giàu, làm sạch dữ liệu Quốc gia về đất đai vẫn còn nhiều rào cản

Người dân ‘nhanh chóng’ nộp sổ đỏ, nhưng Chiến dịch làm giàu, làm sạch dữ liệu Quốc gia về đất đai vẫn còn nhiều rào cản

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

GĐXH - Theo TS. Đặng Văn Cường – Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội nhận định: “Thời gian “chiến dịch” này chỉ có 03 tháng (90 ngày) và hai mục tiêu đặt ra (“làm sạch” và “làm giàu” dữ liệu) là rất chính đáng nhưng cũng có rất nhiều khó khăn" .

Dịch vụ dưỡng lão bán trú tại Vin New Horizon: Giải pháp mới 'chống cô đơn' cho người cao tuổi

Dịch vụ dưỡng lão bán trú tại Vin New Horizon: Giải pháp mới 'chống cô đơn' cho người cao tuổi

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

Khi mô hình dưỡng lão truyền thống dần lỗi thời trước nhu cầu sống chủ động, năng động của thế hệ cao tuổi mới, mô hình dưỡng lão bán trú (daycare) trở thành xu hướng toàn cầu. Tại Việt Nam, Vin New Horizon là nơi tiên phong kiến tạo hệ sinh thái hưu trí hiện đại, đánh thức “bình minh thứ hai” rực rỡ và giàu trải nghiệm cho thế hệ tuổi vàng.

Giá bạc hôm nay ngày 24/10: Thị trường trong nước giảm sâu

Giá bạc hôm nay ngày 24/10: Thị trường trong nước giảm sâu

Giá cả thị trường - 14 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận có sự điều chỉnh rõ rệt khi giá mở phiên từ 1,931 triệu đồng/lượng giảm còn 1,913 và sau đó phục hồi nhẹ lên 1,922 triệu đồng/lượng.

Trải nghiệm xe số Honda Super Cub 110 huyền thoại giá 35 triệu đồng siêu tiết kiệm xăng, dễ đánh bại Wave Alpha và Future về doanh số

Trải nghiệm xe số Honda Super Cub 110 huyền thoại giá 35 triệu đồng siêu tiết kiệm xăng, dễ đánh bại Wave Alpha và Future về doanh số

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - Xe số Honda Super Cub 110 đã chính thức ra mắt với thiết kế đẹp vượt thời gian, giá bán siêu rẻ chỉ 35 triệu đồng, dễ hút khách hơn Wave Alpha, RSX và Future.

Giá vàng hôm nay 24/10: Vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh, vàng miếng SJC ra sao?

Giá vàng hôm nay 24/10: Vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh, vàng miếng SJC ra sao?

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC tăng nhẹ, gần 150 triệu đồng/lượng.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 24-26/10/2025: Ninh Kiều, Cái Răng, Ô Môn và nhiều khu vực khác bị cúp điện 3 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 24-26/10/2025: Ninh Kiều, Cái Răng, Ô Môn và nhiều khu vực khác bị cúp điện 3 ngày cuối tuần

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Xem nhiều

Xe máy điện giá 39,9 triệu đồng trang bị đẳng cấp sánh ngang SH125i, rẻ chỉ như Vision

Xe máy điện giá 39,9 triệu đồng trang bị đẳng cấp sánh ngang SH125i, rẻ chỉ như Vision

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện mang thiết kế thể thao linh hoạt với sự kết hợp của một mẫu tay ga đường phố và một chiếc adventure với kính chắn gió cao.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Giá cả thị trường
Vụ thịt ôi, trứng mốc ở trường tiểu học Cự Khê Hà Nội: Mới xử lý đơn vị cung ứng thực phẩm, Ban Giám hiệu nhà trường và các nhân sự liên quan chỉ dừng ở lời xin lỗi?

Vụ thịt ôi, trứng mốc ở trường tiểu học Cự Khê Hà Nội: Mới xử lý đơn vị cung ứng thực phẩm, Ban Giám hiệu nhà trường và các nhân sự liên quan chỉ dừng ở lời xin lỗi?

Bảo vệ người tiêu dùng
Cách gửi tiết kiệm 10 triệu đồng để có lãi suất lên tới 6,7%/năm

Cách gửi tiết kiệm 10 triệu đồng để có lãi suất lên tới 6,7%/năm

Giá cả thị trường
Xe hatchback hạng A giá 230 triệu đồng sở hữu 6 túi khí, nội thất hiện đại rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ nhỉnh hơn Honda SH sẽ về Việt Nam?

Xe hatchback hạng A giá 230 triệu đồng sở hữu 6 túi khí, nội thất hiện đại rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ nhỉnh hơn Honda SH sẽ về Việt Nam?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top