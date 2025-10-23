Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 23/10/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 23/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 23/10/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?
Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 23/10/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 23/10/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Năm
|Tây Ninh
|An Giang
|Bình Thuận
23/10/2025
L: 10K4
L: AG-10K4
L: 10K4
|Giải đặc biệt
351331
698838
214314
|Giải nhất
93657
35266
70817
|Giải nhì
56768
92333
75766
|Giải ba
95267
05530
94341
42655
67038
23844
|Giải tư
65413
24271
38390
24372
79796
97349
36137
48711
28217
29874
95550
02886
72687
85421
76047
69085
00290
75734
51345
84444
20636
|Giải năm
2134
9951
9536
|Giải sáu
3678
2928
1421
7912
8955
6227
8833
2920
1356
|Giải bảy
711
703
254
|Giải tám
52
06
96
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 23/10/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Năm
|Bình Định
|Quảng Trị
|Quảng Bình
23/10/2025
XSBDI
XSQT
XSQB
|Giải đặc biệt
314630
464198
414063
|Giải nhất
60190
95297
61954
|Giải nhì
92584
95651
94416
|Giải ba
96312
30904
60950
05405
59176
88043
|Giải tư
91027
52446
42505
08831
59449
20334
04014
56612
23208
13744
21854
49076
87517
71506
60996
00756
70352
74838
52068
75643
06483
|Giải năm
0311
3890
4392
|Giải sáu
6916
7369
0714
2909
0932
8155
5686
1488
8600
|Giải bảy
183
455
162
|Giải tám
97
65
69
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 23/10/2025 có kết quả như sau:
Hà Nội - Ký hiệu đặc biệt: 12PA-20PA-9PA-13PA-15PA-2PA-19PA-3PA
|ĐB
|
80283
|Giải 1
|
97483
|Giải 2
56278
|
37452
|Giải 3
69728
70488
|
00371
39199
44273
|
10602
|Giải 4
7457
3964
2615
|
9592
|Giải 5
7349
9686
|
2829
1879
9105
|
0817
|Giải 6
602
126
|
069
|Giải 7
53
69
25
51
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 23/10/2025 có kết quả như sau:
08
10
21
48
49
50
40
Giá trị Jackpot 1: 39,936,636,300 đồng
Giá trị Jackpot 2: 3,923,378,700 đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
|0
39,936,636,300
Jackpot 2
|O O O O O | O
|0
3,923,378,700
Giải Nhất
O O O O O
7
40.000.000
Giải Nhì
O O O O
504
500.000
Giả Ba
O O O
10,610
50.000
