Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 25/10/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 25/10/2025 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 25/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 25/10/2025

Thứ Bảy TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang 25/10/2025 L: 10D7 L: 10K4 L: 10K4-N25 L: K4T10 Giải đặc biệt 016855 248337 651817 408671 Giải nhất 38816 31867 72311 38098 Giải nhì 60342 97731 80178 06799 Giải ba 32663 32110 67412 09385 66706 15666 59398 61058 Giải tư 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296 Giải năm 9617 1310 6400 5548 Giải sáu 8804 9443 6823 3998 6791 9123 3295 8514 0850 8746 0919 0609 Giải bảy 367 124 913 091 Giải tám 34 35 33 25





KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 25/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 25/10/2025

Thứ Bảy Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông 25/10/2025 XSDNG XSQNG XSDNO Giải đặc biệt 912916 017201 401390 Giải nhất 38634 06437 40554 Giải nhì 11659 23645 59330 Giải ba 19317 65522 31965 37145 98505 25519 Giải tư 84792 28813 60244 81916 48895 73800 55376 24888 20986 53807 04551 81350 88886 85393 85515 44478 18322 50210 48122 96303 41795 Giải năm 9303 0261 3864 Giải sáu 1396 1308 9391 4979 8213 9323 4455 6604 2756 Giải bảy 002 963 858 Giải tám 66 97 83

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 25/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ BẢY NGÀY 25/10/2025

Nam Định - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 3QY-15QY-8QY-6QY-19QY-11QY-2QY-13QY ĐB 77962 Giải 1 82883 Giải 2 36158 49284 Giải 3 19413 45519 51065 73373 86522 73333 Giải 4 7939 5592 3142 4474 Giải 5 8506 8522 7564 5894 2443 2176 Giải 6 493 852 317 Giải 7 87 65 52 99 XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 25/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BẢY NGÀY 25/10/2025

03

05

11

13

24

27

45 Giá trị Jackpot 1: 41,488,510,800 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,095,809,200 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 O O O O O O 0 41,488,510,800 Jackpot 2 O O O O O | O 1 4,095,809,200 Giải Nhất O O O O O 14 40.000.000 Giải Nhì O O O O 1,036 500.000 Giải Ba O O O 17,911 50.000

Chuyện khó tin: 3 người cùng trúng Vietlott trong một tối, giải độc đắc hơn 340 tỷ đã tìm về chủ GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 3 người chơi cùng may mắn trúng giải Jackpot 1, 2 của xổ số Power 6/55 với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 350 tỷ.