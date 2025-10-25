Mới nhất
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 25/10/2025

Thứ bảy, 17:34 25/10/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 25/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 24/10/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 24/10/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 24/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 25/10/2025 - Ảnh 1.Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng

GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 25/10/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 25/10/2025 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 25/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 25/10/2025
Thứ BảyTP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang

25/10/2025

L: 10D7

L: 10K4

L: 10K4-N25

L: K4T10

Giải đặc biệt

016855

248337

651817

408671

Giải nhất

38816

31867

72311

38098

Giải nhì

60342

97731

80178

06799

Giải ba

32663

32110

67412

09385

66706

15666

59398

61058

Giải tư

71662

44287

56886

08893

19288

97699

12813

82914

60057

67506

02322

93910

73621

26764

19063

70030

86050

76598

92289

88371

23818

82578

97550

61046

61104

13370

16494

29296

Giải năm

9617

1310

6400

5548

Giải sáu

8804

9443

6823

3998

6791

9123

3295

8514

0850

8746

0919

0609

Giải bảy

367

124

913

091

Giải tám

34

35

33

25


KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 25/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 25/10/2025
Thứ BảyĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông

25/10/2025 

XSDNG

XSQNG

XSDNO

Giải đặc biệt

912916

017201

401390

Giải nhất

38634

06437

40554

Giải nhì

11659

23645

59330

Giải ba

19317

65522

31965

37145

98505

25519

Giải tư

84792

28813

60244

81916

48895

73800

55376

24888

20986

53807

04551

81350

88886

85393

85515

44478

18322

50210

48122

96303

41795

Giải năm

9303

0261

3864

Giải sáu

1396

1308

9391

4979

8213

9323

4455

6604

2756

Giải bảy

002

963

858

Giải tám

66

97

83

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 25/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ BẢY NGÀY 25/10/2025
Nam Định - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 3QY-15QY-8QY-6QY-19QY-11QY-2QY-13QY
ĐB

77962
Giải 1

82883
Giải 2

36158

49284
Giải 3

19413

45519

51065

73373

86522

73333
Giải 4

7939

5592

3142

4474
Giải 5

8506

8522

7564

5894

2443

2176
Giải 6

493

852

317
Giải 7

87

65

52

99

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 25/10/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BẢY NGÀY 25/10/2025

  • 03

  • 05

  • 11

  • 13

  • 24

  • 27

  • 45

Giá trị Jackpot 1:  41,488,510,800 đồng

Giá trị Jackpot 2: 4,095,809,200 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1

O O O O O O 

0

41,488,510,800

Jackpot 2

O O O O O | O

1

4,095,809,200

Giải Nhất

O O O O O

14

40.000.000
Giải Nhì

O O O O 

1,036

500.000
Giải Ba

O O O 

17,911

50.000

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 25/10/2025 - Ảnh 2.Chuyện khó tin: 3 người cùng trúng Vietlott trong một tối, giải độc đắc hơn 340 tỷ đã tìm về chủ

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 3 người chơi cùng may mắn trúng giải Jackpot 1, 2 của xổ số Power 6/55 với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 350 tỷ.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 25/10/2025 - Ảnh 3.Người đàn ông trúng gần 130 tỷ đồng Vietlott chia sẻ cách chọn bộ số giúp cuộc đời bước sang trang mới

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá gần 130 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

