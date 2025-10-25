Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 25/10/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 25/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 25/10/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 25/10/2025 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 25/10/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Bảy
|TP.HCM
|Long An
|Bình Phước
|Hậu Giang
25/10/2025
L: 10D7
L: 10K4
L: 10K4-N25
L: K4T10
|Giải đặc biệt
016855
248337
651817
408671
|Giải nhất
38816
31867
72311
38098
|Giải nhì
60342
97731
80178
06799
|Giải ba
32663
32110
67412
09385
66706
15666
59398
61058
|Giải tư
71662
44287
56886
08893
19288
97699
12813
82914
60057
67506
02322
93910
73621
26764
19063
70030
86050
76598
92289
88371
23818
82578
97550
61046
61104
13370
16494
29296
|Giải năm
9617
1310
6400
5548
|Giải sáu
8804
9443
6823
3998
6791
9123
3295
8514
0850
8746
0919
0609
|Giải bảy
367
124
913
091
|Giải tám
34
35
33
25
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 25/10/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Bảy
|Đà Nẵng
|Quảng Ngãi
|Đắk Nông
25/10/2025
XSDNG
XSQNG
XSDNO
|Giải đặc biệt
912916
017201
401390
|Giải nhất
38634
06437
40554
|Giải nhì
11659
23645
59330
|Giải ba
19317
65522
31965
37145
98505
25519
|Giải tư
84792
28813
60244
81916
48895
73800
55376
24888
20986
53807
04551
81350
88886
85393
85515
44478
18322
50210
48122
96303
41795
|Giải năm
9303
0261
3864
|Giải sáu
1396
1308
9391
4979
8213
9323
4455
6604
2756
|Giải bảy
002
963
858
|Giải tám
66
97
83
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 25/10/2025 có kết quả như sau:
|Nam Định - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 3QY-15QY-8QY-6QY-19QY-11QY-2QY-13QY
|ĐB
|
77962
|Giải 1
|
82883
|Giải 2
36158
|
49284
|Giải 3
19413
45519
|
51065
73373
86522
|
73333
|Giải 4
7939
5592
3142
|
4474
|Giải 5
8506
8522
7564
5894
2443
|
2176
|Giải 6
493
852
|
317
|Giải 7
87
65
52
99
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 25/10/2025 có kết quả như sau:
03
05
11
13
24
27
45
Giá trị Jackpot 1: 41,488,510,800 đồng
Giá trị Jackpot 2: 4,095,809,200 đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot 1
O O O O O O
|0
41,488,510,800
Jackpot 2
|O O O O O | O
1
4,095,809,200
|Giải Nhất
O O O O O
14
|40.000.000
|Giải Nhì
O O O O
1,036
|500.000
|Giải Ba
O O O
17,911
50.000
