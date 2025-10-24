Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 24/10/2025

Thứ sáu, 15:45 24/10/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 24/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 23/10/2025Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 23/10/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 23/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 24/10/2025 - Ảnh 1.Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng

GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 24/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 24/10/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 24/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 24/10/2025
Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh

24/10/2025

L: 46VL43

L: 10K43

L: 34TV43

Giải đặc biệt

478354

744050

941913

Giải nhất

75411

67097

46013

Giải nhì

66196

93148

61928

Giải ba

39829

94618

91993

11348

76499

74346

Giải tư

04500

69205

02371

20163

51905

07846

86094

08323

99669

07901

96241

46181

35490

18183

24161

17797

88036

76390

14127

91488

12388

Giải năm

4398

7411

2914

Giải sáu

5858

4925

1590

5948

1808

7674

7975

0563

4570

Giải bảy

908

350

448

Giải tám

16

61

60

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 24/10/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 24/10/2025
Thứ SáuGia LaiNinh Thuận

24/10/2025

XSGLXSNT
Giải đặc biệt

746273

801138

Giải nhất

86866

08759

Giải nhì

34083

47033

Giải ba

05454

39755

93126

57043

Giải tư

38382

43947

07442

84792

22710

59224

31303

37144

14101

97804

40727

42790

09107

01918

Giải năm

0993

9993

Giải sáu

7322

4495

2416

6214

7915

6454

Giải bảy

237

929

Giải tám

03

98

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 24/10/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ SÁU NGÀY 24/10/2025
Hải Phòng - Ký hiệu đặc biệt: 3QZ-20QZ-7QZ-14QZ-2QZ-15QZ-18QZ-5QZ
ĐB

01564
Giải 1

801138
Giải 2

32139

92425
Giải 3

26279

52772

66719

96166

42423

63106
Giải 4

8096

6984

5242

5787
Giải 5

9601

1816

2744

0901

2044

7168
Giải 6

561

419

324
Giải 7

40

27

85

82



XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 24/10/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Mega 6/45 THỨ SÁU ngày 24/10/2025

  • 02

  • 11

  • 24

  • 31

  • 32

  • 38

Giá trị Jackpot: 13,646,843,000 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O

0

13,646,843,000

Giải Nhất

O O O O O 

28

10.000.000
Giải Nhì

O O O O 

916

300.000
Giải Ba

O O O 

15,766

30.000
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 24/10/2025 - Ảnh 2.Thêm 2 người cùng đổi đời nhờ trúng độc đắc Vietlott

GĐXH - Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) mới đây thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 24/10/2025 - Ảnh 3.Cuối tuần, có một người đã trúng Vietlott gần 33 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 22/10/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 22/10/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 21/10/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 21/10/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 20/10/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 20/10/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 19/10/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 19/10/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 18/10/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 18/10/2025

Cùng chuyên mục

Tuần lễ nông sản Việt chính thức khai mạc, người tiêu dùng tiếp cận đặc sản các địa phương bằng nhiều cách

Tuần lễ nông sản Việt chính thức khai mạc, người tiêu dùng tiếp cận đặc sản các địa phương bằng nhiều cách

Bảo vệ người tiêu dùng - 8 giờ trước

GĐXH - Chiều 24/10, tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý và Phát triển thị trường chính thức khai mạc Tuần lễ Nông sản Việt 2025, nhằm quảng bá, kết nối và thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt.

Người dân Hà Nội mong muốn được hướng dẫn có sức thuyết phục khi nộp sổ đỏ photo 'làm sạch dữ liệu đất đai'

Người dân Hà Nội mong muốn được hướng dẫn có sức thuyết phục khi nộp sổ đỏ photo 'làm sạch dữ liệu đất đai'

Sản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước

GĐXH - Triển khai chiến dịch “làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai”, nhiều người dân Hà Nội cho biết họ thực hiện đúng hướng dẫn của tổ dân phố nhưng vẫn băn khoăn vì chưa hiểu rõ mục đích, quy trình và quyền lợi của mình.

Những loại nông sản 'Made in Việt Nam' có giá hơn 10.000 đồng/kg, người tiêu dùng vẫn được trừ thêm tiền khi thanh toán điện tử

Những loại nông sản 'Made in Việt Nam' có giá hơn 10.000 đồng/kg, người tiêu dùng vẫn được trừ thêm tiền khi thanh toán điện tử

Giá cả thị trường - 11 giờ trước

GĐXH - Nhằm khuyến khích tiêu dùng và tôn vinh nông sản "Made in Việt Nam", trong khuôn khổ Tuần lễ Nông sản Việt Nam do Cục Quản lý và Phát triển thị trường (Bộ Công thương) phát động, nhiều hệ thống siêu thị lớn tại Hà Nội như GO!, Tops Market... đồng loạt bán các mặt hàng nông sản nội địa với mức giá ưu đãi, dễ tiếp cận.

Người dân ‘nhanh chóng’ nộp sổ đỏ, nhưng Chiến dịch làm giàu, làm sạch dữ liệu Quốc gia về đất đai vẫn còn nhiều rào cản

Người dân ‘nhanh chóng’ nộp sổ đỏ, nhưng Chiến dịch làm giàu, làm sạch dữ liệu Quốc gia về đất đai vẫn còn nhiều rào cản

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

GĐXH - Theo TS. Đặng Văn Cường – Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội nhận định: “Thời gian “chiến dịch” này chỉ có 03 tháng (90 ngày) và hai mục tiêu đặt ra (“làm sạch” và “làm giàu” dữ liệu) là rất chính đáng nhưng cũng có rất nhiều khó khăn" .

Dịch vụ dưỡng lão bán trú tại Vin New Horizon: Giải pháp mới 'chống cô đơn' cho người cao tuổi

Dịch vụ dưỡng lão bán trú tại Vin New Horizon: Giải pháp mới 'chống cô đơn' cho người cao tuổi

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

Khi mô hình dưỡng lão truyền thống dần lỗi thời trước nhu cầu sống chủ động, năng động của thế hệ cao tuổi mới, mô hình dưỡng lão bán trú (daycare) trở thành xu hướng toàn cầu. Tại Việt Nam, Vin New Horizon là nơi tiên phong kiến tạo hệ sinh thái hưu trí hiện đại, đánh thức “bình minh thứ hai” rực rỡ và giàu trải nghiệm cho thế hệ tuổi vàng.

Giá bạc hôm nay ngày 24/10: Thị trường trong nước giảm sâu

Giá bạc hôm nay ngày 24/10: Thị trường trong nước giảm sâu

Giá cả thị trường - 14 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận có sự điều chỉnh rõ rệt khi giá mở phiên từ 1,931 triệu đồng/lượng giảm còn 1,913 và sau đó phục hồi nhẹ lên 1,922 triệu đồng/lượng.

Trải nghiệm xe số Honda Super Cub 110 huyền thoại giá 35 triệu đồng siêu tiết kiệm xăng, dễ đánh bại Wave Alpha và Future về doanh số

Trải nghiệm xe số Honda Super Cub 110 huyền thoại giá 35 triệu đồng siêu tiết kiệm xăng, dễ đánh bại Wave Alpha và Future về doanh số

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - Xe số Honda Super Cub 110 đã chính thức ra mắt với thiết kế đẹp vượt thời gian, giá bán siêu rẻ chỉ 35 triệu đồng, dễ hút khách hơn Wave Alpha, RSX và Future.

Giá vàng hôm nay 24/10: Vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh, vàng miếng SJC ra sao?

Giá vàng hôm nay 24/10: Vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh, vàng miếng SJC ra sao?

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC tăng nhẹ, gần 150 triệu đồng/lượng.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 24-26/10/2025: Ninh Kiều, Cái Răng, Ô Môn và nhiều khu vực khác bị cúp điện 3 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 24-26/10/2025: Ninh Kiều, Cái Răng, Ô Môn và nhiều khu vực khác bị cúp điện 3 ngày cuối tuần

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Sedan hạng C giá 696 triệu đồng bán ở Việt Nam mạnh nhất phân khúc, rẻ hơn hẳn Honda Civic

Sedan hạng C giá 696 triệu đồng bán ở Việt Nam mạnh nhất phân khúc, rẻ hơn hẳn Honda Civic

Giá cả thị trường - 19 giờ trước

GĐXH - Sedan hạng C vừa gia nhập thị trường Việt Nam với mức giá chỉ 696 triệu đồng, rẻ hơn gần 300 triệu đồng so với Honda Civic e:HEV nhưng mạnh nhất phân khúc sedan hạng C.

Xem nhiều

Xe máy điện giá 39,9 triệu đồng trang bị đẳng cấp sánh ngang SH125i, rẻ chỉ như Vision

Xe máy điện giá 39,9 triệu đồng trang bị đẳng cấp sánh ngang SH125i, rẻ chỉ như Vision

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện mang thiết kế thể thao linh hoạt với sự kết hợp của một mẫu tay ga đường phố và một chiếc adventure với kính chắn gió cao.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Giá cả thị trường
Vụ thịt ôi, trứng mốc ở trường tiểu học Cự Khê Hà Nội: Mới xử lý đơn vị cung ứng thực phẩm, Ban Giám hiệu nhà trường và các nhân sự liên quan chỉ dừng ở lời xin lỗi?

Vụ thịt ôi, trứng mốc ở trường tiểu học Cự Khê Hà Nội: Mới xử lý đơn vị cung ứng thực phẩm, Ban Giám hiệu nhà trường và các nhân sự liên quan chỉ dừng ở lời xin lỗi?

Bảo vệ người tiêu dùng
Cách gửi tiết kiệm 10 triệu đồng để có lãi suất lên tới 6,7%/năm

Cách gửi tiết kiệm 10 triệu đồng để có lãi suất lên tới 6,7%/năm

Giá cả thị trường
Xe hatchback hạng A giá 230 triệu đồng sở hữu 6 túi khí, nội thất hiện đại rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ nhỉnh hơn Honda SH sẽ về Việt Nam?

Xe hatchback hạng A giá 230 triệu đồng sở hữu 6 túi khí, nội thất hiện đại rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ nhỉnh hơn Honda SH sẽ về Việt Nam?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top