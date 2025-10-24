Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 23/10/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 23/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 24/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 24/10/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 24/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 24/10/2025

Thứ Sáu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh 24/10/2025 L: 46VL43 L: 10K43 L: 34TV43 Giải đặc biệt 478354 744050 941913 Giải nhất 75411 67097 46013 Giải nhì 66196 93148 61928 Giải ba 39829 94618 91993 11348 76499 74346 Giải tư 04500 69205 02371 20163 51905 07846 86094 08323 99669 07901 96241 46181 35490 18183 24161 17797 88036 76390 14127 91488 12388 Giải năm 4398 7411 2914 Giải sáu 5858 4925 1590 5948 1808 7674 7975 0563 4570 Giải bảy 908 350 448 Giải tám

16 61 60

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 24/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 24/10/2025

Thứ Sáu Gia Lai Ninh Thuận 24/10/2025 XSGL XSNT Giải đặc biệt 746273 801138 Giải nhất 86866 08759 Giải nhì 34083 47033 Giải ba 05454 39755 93126 57043 Giải tư 38382 43947 07442 84792 22710 59224 31303 37144 14101 97804 40727 42790 09107 01918 Giải năm 0993 9993 Giải sáu 7322 4495 2416 6214 7915 6454 Giải bảy 237 929 Giải tám 03 98

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 24/10/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ SÁU NGÀY 24/10/2025 Hải Phòng - Ký hiệu đặc biệt: 3QZ-20QZ-7QZ-14QZ-2QZ-15QZ-18QZ-5QZ ĐB 01564 Giải 1 801138 Giải 2 32139 92425 Giải 3 26279 52772 66719 96166 42423 63106 Giải 4 8096 6984 5242 5787 Giải 5 9601 1816 2744 0901 2044 7168 Giải 6 561 419 324 Giải 7 40 27 85 82







XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 24/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 THỨ SÁU ngày 24/10/2025

02

11

24

31

32

38 Giá trị Jackpot: 13,646,843,000 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot O O O O O O 0 13,646,843,000 Giải Nhất O O O O O 28 10.000.000 Giải Nhì O O O O 916 300.000 Giải Ba O O O 15,766 30.000

Thêm 2 người cùng đổi đời nhờ trúng độc đắc Vietlott GĐXH - Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) mới đây thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.