Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 24/10/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 24/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 24/10/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 24/10/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Sáu
|Vĩnh Long
|Bình Dương
|Trà Vinh
24/10/2025
L: 46VL43
L: 10K43
L: 34TV43
|Giải đặc biệt
478354
744050
941913
|Giải nhất
75411
67097
46013
|Giải nhì
66196
93148
61928
|Giải ba
39829
94618
91993
11348
76499
74346
|Giải tư
04500
69205
02371
20163
51905
07846
86094
08323
99669
07901
96241
46181
35490
18183
24161
17797
88036
76390
14127
91488
12388
|Giải năm
4398
7411
2914
|Giải sáu
5858
4925
1590
5948
1808
7674
7975
0563
4570
|Giải bảy
908
350
448
|Giải tám
16
61
60
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 24/10/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Sáu
|Gia Lai
|Ninh Thuận
24/10/2025
|XSGL
|XSNT
|Giải đặc biệt
746273
801138
Giải nhất
86866
08759
|Giải nhì
34083
47033
|Giải ba
05454
39755
93126
57043
|Giải tư
38382
43947
07442
84792
22710
59224
31303
37144
14101
97804
40727
42790
09107
01918
|Giải năm
0993
9993
|Giải sáu
7322
4495
2416
6214
7915
6454
|Giải bảy
237
929
|Giải tám
03
98
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 24/10/2025 có kết quả như sau:
|Hải Phòng - Ký hiệu đặc biệt: 3QZ-20QZ-7QZ-14QZ-2QZ-15QZ-18QZ-5QZ
|ĐB
|
01564
|Giải 1
|
801138
|Giải 2
32139
|
92425
|Giải 3
26279
52772
|
66719
96166
42423
|
63106
|Giải 4
8096
6984
5242
|
5787
|Giải 5
9601
1816
|
2744
0901
2044
|
7168
|Giải 6
561
419
|
324
|Giải 7
40
27
85
82
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 24/10/2025 có kết quả như sau:
02
11
24
31
32
38
Giá trị Jackpot: 13,646,843,000 đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot
|O O O O O O
0
13,646,843,000
|Giải Nhất
O O O O O
28
|10.000.000
|Giải Nhì
O O O O
916
|300.000
|Giải Ba
O O O
15,766
|30.000
