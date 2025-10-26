Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 25/10/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 25/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 26/10/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 26/10/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 26/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 26/10/2025

Chủ nhật Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt 26/10/2025 L: TG-D10 L: 10K4 L: ĐL10K4 Giải đặc biệt 351920 536989 355080 Giải nhất 98323 66790 01337 Giải nhì 89905 51253 62307 Giải ba 70015 17204 04911 06696 91919 26373 Giải tư 18428 41543 05465 52298 89680 89932 98159 88221 47085 01060 21299 38054 43511 94566 35442 75049 78436 01354 26943 12928 53790 Giải năm 6992 3792 1961 Giải sáu 8115 4332 8395 1138 4403 2944 8213 5668 7280 Giải bảy 388 827 843 Giải tám

55 96 33

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 26/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 26/10/2025

Chủ nhật Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế 26/10/2025 XSKT XSKH XSTTH Giải đặc biệt 014828 797511 045828 Giải nhất 71316 60802 97145 Giải nhì 05594 01970 08857 Giải ba 86555 11393 42307 43512 27702 31823 Giải tư 56586 74856 37849 42349 46236 59233 16996 70199 76296 24777 83326 81939 75931 76546 67065 09949 47872 49459 28779 50240 62157 Giải năm 9333 2711 6717 Giải sáu 8696 9846 4742 9421 2755 0891 5932 2341 3987 Giải bảy 113 383 761 Giải tám 33 97 23



KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 26/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc CHỦ NHẬT NGÀY 26/10/2025

Thái Bình: Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 6QX-10QX-12QX-17QX-11QX-15QX-19QX-8QX ĐB 38410 Giải 1 50116 Giải 2 73120 60383 Giải 3 53954 68587 80920 59315 43695 88291 Giải 4 1849 3395 7827 8488 Giải 5 7306 1430 9251 8627 3099 9446 Giải 6 838 475 406 Giải 7 69 68 57 27



XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 26/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 CHỦ NHẬT NGÀY 26/10/2025

18

30

34

42

43

45 Giá trị Jackpot: 15,470,391,000 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot O O O O O O 0 15,470,391,000 Giải Nhất O O O O O 11 10.000.000 Giải Nhì O O O O 932 300.000 Giải Ba O O O 16,268 30.000

