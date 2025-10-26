Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 26/10/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 26/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 26/10/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 26/10/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 26/10/2025 có kết quả như sau:
|Chủ nhật
|Tiền Giang
|Kiên Giang
|Đà Lạt
26/10/2025
L: TG-D10
L: 10K4
L: ĐL10K4
|Giải đặc biệt
351920
536989
355080
|Giải nhất
98323
66790
01337
|Giải nhì
89905
51253
62307
|Giải ba
70015
17204
04911
06696
91919
26373
|Giải tư
18428
41543
05465
52298
89680
89932
98159
88221
47085
01060
21299
38054
43511
94566
35442
75049
78436
01354
26943
12928
53790
|Giải năm
6992
3792
1961
|Giải sáu
8115
4332
8395
1138
4403
2944
8213
5668
7280
|Giải bảy
388
827
843
|Giải tám
55
96
33
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 26/10/2025 có kết quả như sau:
|Chủ nhật
|Kon Tum
|Khánh Hòa
|Thừa Thiên Huế
26/10/2025
XSKT
XSKH
XSTTH
|Giải đặc biệt
014828
797511
045828
|Giải nhất
71316
60802
97145
|Giải nhì
05594
01970
08857
|Giải ba
86555
11393
42307
43512
27702
31823
|Giải tư
56586
74856
37849
42349
46236
59233
16996
70199
76296
24777
83326
81939
75931
76546
67065
09949
47872
49459
28779
50240
62157
|Giải năm
9333
2711
6717
|Giải sáu
8696
9846
4742
9421
2755
0891
5932
2341
3987
|Giải bảy
113
383
761
|Giải tám
33
97
23
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 26/10/2025 có kết quả như sau:
|Thái Bình: Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 6QX-10QX-12QX-17QX-11QX-15QX-19QX-8QX
|ĐB
|
38410
|Giải 1
|
50116
|Giải 2
73120
|
60383
|Giải 3
53954
68587
|
80920
59315
43695
|
88291
|Giải 4
1849
3395
7827
|
8488
|Giải 5
7306
1430
|
9251
8627
3099
|
9446
|Giải 6
838
475
|
406
|Giải 7
69
68
57
27
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 26/10/2025 có kết quả như sau:
18
30
34
42
43
45
Giá trị Jackpot: 15,470,391,000 đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot
|O O O O O O
|0
15,470,391,000
|Giải Nhất
O O O O O
11
|10.000.000
|Giải Nhì
O O O O
932
|300.000
|Giải Ba
O O O
16,268
|30.000
