Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 26/10/2025

Chủ nhật, 14:41 26/10/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 26/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 25/10/2025Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 25/10/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 25/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 26/10/2025 - Ảnh 1.Người đàn ông trúng gần 130 tỷ đồng Vietlott chia sẻ cách chọn bộ số giúp cuộc đời bước sang trang mới

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá gần 130 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 26/10/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 26/10/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam 

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 26/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 26/10/2025
Chủ nhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt

26/10/2025

L: TG-D10

L: 10K4

L: ĐL10K4

Giải đặc biệt

351920

536989

355080

Giải nhất

98323

66790

01337

Giải nhì

89905

51253

62307

Giải ba

70015

17204

04911

06696

91919

26373

Giải tư

18428

41543

05465

52298

89680

89932

98159

88221

47085

01060

21299

38054

43511

94566

35442

75049

78436

01354

26943

12928

53790

Giải năm

6992

3792

1961

Giải sáu

8115

4332

8395

1138

4403

2944

8213

5668

7280

Giải bảy

388

827

843

Giải tám

55

96

33

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 26/10/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 26/10/2025
Chủ nhậtKon TumKhánh HòaThừa Thiên Huế

26/10/2025

XSKT

XSKH

XSTTH

Giải đặc biệt

014828

797511

045828

Giải nhất

71316

60802

97145

Giải nhì

05594

01970

08857

Giải ba

86555

11393

42307

43512

27702

31823

Giải tư

56586

74856

37849

42349

46236

59233

16996

70199

76296

24777

83326

81939

75931

76546

67065

09949

47872

49459

28779

50240

62157

Giải năm

9333

2711

6717

Giải sáu

8696

9846

4742

9421

2755

0891

5932

2341

3987

Giải bảy

113

383

761

Giải tám

33

97

23


KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 26/10/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Bắc CHỦ NHẬT NGÀY 26/10/2025
Thái Bình: Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 6QX-10QX-12QX-17QX-11QX-15QX-19QX-8QX
ĐB

38410
Giải 1

50116
Giải 2

73120

60383
Giải 3

53954

68587

80920

59315

43695

88291
Giải 4

1849

3395

7827

8488
Giải 5

7306

1430

9251

8627

3099

9446
Giải 6

838

475

406
Giải 7

69

68

57

27


XS Vietlott - Xổ số Vietlott 

Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 26/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 CHỦ NHẬT NGÀY 26/10/2025

  • 18

  • 30

  • 34

  • 42

  • 43

  • 45

Giá trị Jackpot: 15,470,391,000 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O0

15,470,391,000

Giải Nhất

O O O O O 

11

10.000.000
Giải Nhì

O O O O 

932

300.000
Giải Ba

O O O 

16,268

30.000
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 26/10/2025 - Ảnh 2.Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng

GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 26/10/2025 - Ảnh 3.Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Hồng Thủy
