Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 26/1/2026 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 26/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 27/1/2026. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, kết quả xổ số thứ Ba ngày 27/1/2026 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Quảng Ninh - XSQN, Bạc Liêu - XSBL, Bến Tre - XSBTR, Vũng Tàu - XSVT, Đắk Lắk - XSDLK, Quảng Nam - XSQNA.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 27/1/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam ngày 27/1/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 27/1/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung ngày 27/1/2026.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 27/1/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 27/1/2026.



XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Xổ số Vietlott hôm nay thứ Ba ngày 27/1/2026 có kết quả như sau: Cập nhật

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BA NGÀY 27/1/2026

13

22

32

42

53

54

29 Giá trị Jackpot 1: 38,390,740,500 đồng Giá trị Jackpot 2: 19,472,606,400 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 O O O O O O 0 38,390,740,500 Jackpot 2 O O O O O | O 0 19,472,606,400 Giải Nhất O O O O O 8 40.000.000 Giải Nhì O O O O 730 500.000 Giải Ba O O O 16,035 50.000