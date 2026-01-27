Mới nhất
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 27/1/2026

Thứ ba, 17:19 27/01/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 27/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 26/1/2026Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 26/1/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 26/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 27/1/2026. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, kết quả xổ số thứ Ba ngày 27/1/2026 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Quảng Ninh - XSQN, Bạc Liêu - XSBL, Bến Tre - XSBTR, Vũng Tàu - XSVT, Đắk Lắk - XSDLK, Quảng Nam - XSQNA.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 27/1/2026 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 27/1/2026 - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 27/1/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 27/1/2026 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 27/1/2026 - Ảnh 3.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 27/1/2026.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 27/1/2026 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 27/1/2026 - Ảnh 4.

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 27/1/2026.

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Ba ngày 27/1/2026 có kết quả như sau: Cập nhật

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BA NGÀY 27/1/2026

  • 13

  • 22

  • 32

  • 42

  • 53

  • 54

  • 29

Giá trị Jackpot 1: 38,390,740,500 đồng

Giá trị Jackpot 2: 19,472,606,400 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)

Jackpot 1

O O O O O O

0

38,390,740,500

Jackpot 2

O O O O O | O

0

19,472,606,400

Giải Nhất

O O O O O

8

40.000.000

Giải Nhì

O O O O 

730

500.000

Giải Ba

O O O 

16,035

50.000

Chọn số theo kỉ niệm, một nhân viên văn phòng trúng hơn 21 tỷ đồng VietlottChọn số theo kỉ niệm, một nhân viên văn phòng trúng hơn 21 tỷ đồng Vietlott

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá hơn 21 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

