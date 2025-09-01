Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 1/9/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 1/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 1/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.
Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 1/9/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 1/9/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Hai
|TP.HCM
|Đồng Tháp
|Cà Mau
1/9/2025
XSHCM - 9A2
XSDT - T35
XSCM - 25-T09K1
|Giải đặc biệt
369772
|971442
|707223
|Giải nhất
95073
|54354
|07469
|Giải nhì
37878
|56756
|07889
|Giải ba
31234
98923
|93316
68785
|09473
29693
|Giải tư
61592
26673
12280
48432
04047
47915
70630
|18901
80193
51230
97860
59000
55492
42288
|23748
87692
67366
70808
64005
08959
84882
|Giải năm
0230
|4668
|9264
|Giải sáu
4085
7111
0038
|1881
9539
2487
|1679
3281
8339
|Giải bảy
091
|571
|227
|Giải tám
40
|13
|05
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 1/9/8/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Hai
|Phú Yên
|Thừa Thiên Huế
1/9/2025
XSPY
XSTTH
|Giải đặc biệt
728153
761937
Giải nhất
40641
03057
|Giải nhì
83921
06407
|Giải ba
97335
45277
87200
96857
|Giải tư
01395
50786
66732
66715
64934
03066
79357
69151
33582
79829
41175
38588
31641
24060
|Giải năm
4521
8943
|Giải sáu
7566
2459
4939
9701
7089
5231
|Giải bảy
282
168
|Giải tám
75
70
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 1/9/2025 có kết quả như sau:
|Hà Nội - Ký hiệu trúng số Đặc Biệt: 2MN-14MN-12MN-5MN-15MN-13MN
|ĐB
|
27335
|Giải 1
|
97045
|Giải 2
25178
|
16445
|Giải 3
59419
68679
|
50325
85570
47169
|
56328
|Giải 4
9936
7933
6301
|
0151
|Giải 5
4602
8594
|
4032
2107
3996
|
4524
|Giải 6
846
167
|
326
|Giải 7
29
05
99
|
02
Nhiều gia đình mặc áo cờ đỏ sao vàng lên mộ phần mời người thân về đón Tết Độc lập dịp Vu lan báo hiếuXu hướng - 9 giờ trước
GĐXH - Nhân kỷ niệm 80 năm CMT8 thành công và Quốc khánh 2/9 cũng là tháng Vu lan báo hiếu, nhiều gia đình đã sắm lễ và có mặt ở các mộ phần để mời ông bà, tổ tiên trở về nhà đón Tết Độc lập cùng con cháu.
Giá vàng hôm nay 1/9: Vàng SJC vượt 130 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn ra sao?Giá cả thị trường - 13 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC đã lập đỉnh kỷ lục 130,6 triệu đồng/lượng, đâu sẽ là đỉnh cao mới?
Triển lãm ‘80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc’ mở cửa miễn phí, hút khách tham quan dịp 2/9Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước
GĐXH - Chỉ sau vài ngày mở cửa, Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” diễn ra tại Trung tâm Triển lãm quốc gia tại Đông Anh (Hà Nội) đã ghi nhận hơn 1 triệu lượt khách, cho thấy sức hút đặc biệt từ một triển lãm được đánh giá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Xe số 110cc giá chỉ từ 15,8 triệu đồng ở Việt Nam siêu tiết kiệm xăng: Honda Wave Alpha hay Yamaha Sirius rẻ nhất?Giá cả thị trường - 14 giờ trước
GĐXH - Xe số 110cc nhỏ gọn, giá rẻ và dễ vận hành, thích hợp đi trong đô thị luôn là sự lựa chọn của phần đông người lao động.
Thị trường bất động sản cuối năm sẽ diễn biến thế nào?Xu hướng - 17 giờ trước
Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản 2025 có nhiều điểm sáng, vì vậy 6 tháng cuối năm, thị trường sẽ có nhiều biến động, với các kịch bản khác nhau.
Tài chính khoảng 700 triệu đồng chọn mua xe MPV 7 chỗ nào ngon, bổ: Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross rẻ hơn?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Với tầm giá khoảng 700 triệu, người tiêu dùng Việt Nam có nhiều sự lựa chọn cho 1 chiếc xe 7 chỗ ngồi ở phân khúc MPV cỡ nhỏ, bao gồm cả xe xăng, xe hybrid và xe thuần điện.
Giá vàng hôm nay 31/8: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn ở mức bao nhiêu sau khi tăng hơn 128 triệu đồng/lượng?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước và thế giới đồng loạt tăng. Trong khi giá vàng SJC tại thị trường trong nước tăng rất mạnh neo ở mốc 130,6 triệu đồng/lượng bán ra.
Hà Nội: Người dân nhộn nhịp mua sắm chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
GĐXH - Năm nay, để có thời gian đi xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc Khánh 2/9, nhiều người dân thủ đô đã tranh thủ mua sắm đồ dùng, thực phẩm cho gia đình từ khá sớm.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 31/8/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 31/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Căn hộ cho thuê 'lên ngôi' vì giá nhà tăng quá caoBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
Giá nhà tăng quá cao khiến nhiều người phải chuyển hướng đi thuê để không phải chịu áp lực về tài chính.
Xuất hiện ngân hàng có lãi tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồngGiá cả thị trường
GĐXH - Có ngân hàng áp dụng mức lãi suất trên 6%/năm, trong đó, kỳ hạn 6 tháng lãi suất 6,0%/năm; 7 tháng là 6,1%/năm; 12 tháng là 6,5%/năm; 13 tháng là 6,6%/năm; 15 tháng là 6,7%/năm và 18 tháng đạt mức cao nhất 6,8%/năm.