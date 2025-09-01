Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 1/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.

Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 1/9/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 1/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 1/9/2025

Thứ Hai TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau 1/9/2025 XSHCM - 9A2 XSDT - T35 XSCM - 25-T09K1 Giải đặc biệt 369772 971442 707223 Giải nhất 95073 54354 07469 Giải nhì 37878 56756 07889 Giải ba 31234 98923 93316

68785 09473

29693 Giải tư 61592 26673 12280 48432 04047 47915 70630 18901

80193

51230

97860

59000

55492

42288 23748

87692

67366

70808

64005

08959

84882 Giải năm 0230 4668 9264 Giải sáu 4085 7111 0038 1881

9539

2487 1679

3281

8339 Giải bảy 091 571 227 Giải tám 40 13 05

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 1/9/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 1/9/2025

Thứ Hai Phú Yên Thừa Thiên Huế 1/9/2025 XSPY XSTTH Giải đặc biệt 728153 761937 Giải nhất 40641 03057 Giải nhì 83921 06407 Giải ba 97335 45277 87200 96857 Giải tư 01395 50786 66732 66715 64934 03066 79357 69151 33582 79829 41175 38588 31641 24060 Giải năm 4521 8943 Giải sáu 7566 2459 4939 9701 7089 5231 Giải bảy 282 168 Giải tám 75 70

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 1/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ HAI NGÀY 1/9/2025

Hà Nội - Ký hiệu trúng số Đặc Biệt: 2MN-14MN-12MN-5MN-15MN-13MN ĐB 27335 Giải 1 97045 Giải 2 25178 16445 Giải 3 59419 68679 50325 85570 47169 56328 Giải 4 9936 7933 6301 0151 Giải 5 4602 8594 4032 2107 3996 4524 Giải 6 846 167 326 Giải 7 29 05 99 02

Thêm 2 người cùng đổi đời nhờ trúng độc đắc Vietlott GĐXH - Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) mới đây thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.