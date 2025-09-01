Mới nhất
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 1/9/2025

Thứ hai, 17:13 01/09/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 1/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồngVietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 1/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.

Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 1/9/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 1/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 1/9/2025
Thứ HaiTP.HCMĐồng ThápCà Mau

1/9/2025

XSHCM - 9A2

XSDT - T35

XSCM - 25-T09K1

Giải đặc biệt

369772

971442707223
Giải nhất

95073

5435407469
Giải nhì

37878

5675607889
Giải ba

31234

98923

93316
68785		09473
29693
Giải tư

61592

26673

12280

48432

04047

47915

70630

18901
80193
51230
97860
59000
55492
42288		23748
87692
67366
70808
64005
08959
84882
Giải năm

0230

46689264
Giải sáu

4085

7111

0038

1881
9539
2487		1679
3281
8339
Giải bảy

091

571227
Giải tám

40

1305

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 1/9/8/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 1/9/2025
Thứ HaiPhú YênThừa Thiên Huế

1/9/2025

XSPY

XSTTH

Giải đặc biệt

728153

761937

Giải nhất

40641

03057

Giải nhì

83921

06407

Giải ba

97335

45277

87200

96857

Giải tư

01395

50786

66732

66715

64934

03066

79357

69151

33582

79829

41175

38588

31641

24060

Giải năm

4521

8943

Giải sáu

7566

2459

4939

9701

7089

5231

Giải bảy

282

168

Giải tám

75

70

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 1/9/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ HAI NGÀY 1/9/2025
Hà Nội - Ký hiệu trúng số Đặc Biệt: 2MN-14MN-12MN-5MN-15MN-13MN
ĐB

27335
Giải 1

97045
Giải 2

25178

16445
Giải 3

59419

68679

50325

85570

47169

56328
Giải 4

9936

7933

6301

0151
Giải 5

4602

8594

4032

2107

3996

4524
Giải 6

846

167

326
Giải 7

29

05

99

02
Thêm 2 người cùng đổi đời nhờ trúng độc đắc VietlottThêm 2 người cùng đổi đời nhờ trúng độc đắc Vietlott

GĐXH - Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) mới đây thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Người đàn ông trúng gần 130 tỷ đồng Vietlott chia sẻ cách chọn bộ số giúp cuộc đời bước sang trang mớiNgười đàn ông trúng gần 130 tỷ đồng Vietlott chia sẻ cách chọn bộ số giúp cuộc đời bước sang trang mới

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá gần 130 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Hồng Thủy
Nhiều gia đình mặc áo cờ đỏ sao vàng lên mộ phần mời người thân về đón Tết Độc lập dịp Vu lan báo hiếu

Nhiều gia đình mặc áo cờ đỏ sao vàng lên mộ phần mời người thân về đón Tết Độc lập dịp Vu lan báo hiếu

Xu hướng - 9 giờ trước

GĐXH - Nhân kỷ niệm 80 năm CMT8 thành công và Quốc khánh 2/9 cũng là tháng Vu lan báo hiếu, nhiều gia đình đã sắm lễ và có mặt ở các mộ phần để mời ông bà, tổ tiên trở về nhà đón Tết Độc lập cùng con cháu.

Giá vàng hôm nay 1/9: Vàng SJC vượt 130 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn ra sao?

Giá vàng hôm nay 1/9: Vàng SJC vượt 130 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn ra sao?

Giá cả thị trường - 13 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC đã lập đỉnh kỷ lục 130,6 triệu đồng/lượng, đâu sẽ là đỉnh cao mới?

Triển lãm ‘80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc’ mở cửa miễn phí, hút khách tham quan dịp 2/9

Triển lãm ‘80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc’ mở cửa miễn phí, hút khách tham quan dịp 2/9

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ sau vài ngày mở cửa, Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” diễn ra tại Trung tâm Triển lãm quốc gia tại Đông Anh (Hà Nội) đã ghi nhận hơn 1 triệu lượt khách, cho thấy sức hút đặc biệt từ một triển lãm được đánh giá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Xe số 110cc giá chỉ từ 15,8 triệu đồng ở Việt Nam siêu tiết kiệm xăng: Honda Wave Alpha hay Yamaha Sirius rẻ nhất?

Xe số 110cc giá chỉ từ 15,8 triệu đồng ở Việt Nam siêu tiết kiệm xăng: Honda Wave Alpha hay Yamaha Sirius rẻ nhất?

Giá cả thị trường - 14 giờ trước

GĐXH - Xe số 110cc nhỏ gọn, giá rẻ và dễ vận hành, thích hợp đi trong đô thị luôn là sự lựa chọn của phần đông người lao động.

Thị trường bất động sản cuối năm sẽ diễn biến thế nào?

Thị trường bất động sản cuối năm sẽ diễn biến thế nào?

Xu hướng - 17 giờ trước

Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản 2025 có nhiều điểm sáng, vì vậy 6 tháng cuối năm, thị trường sẽ có nhiều biến động, với các kịch bản khác nhau.

Tài chính khoảng 700 triệu đồng chọn mua xe MPV 7 chỗ nào ngon, bổ: Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross rẻ hơn?

Tài chính khoảng 700 triệu đồng chọn mua xe MPV 7 chỗ nào ngon, bổ: Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross rẻ hơn?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Với tầm giá khoảng 700 triệu, người tiêu dùng Việt Nam có nhiều sự lựa chọn cho 1 chiếc xe 7 chỗ ngồi ở phân khúc MPV cỡ nhỏ, bao gồm cả xe xăng, xe hybrid và xe thuần điện.

Giá vàng hôm nay 31/8: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn ở mức bao nhiêu sau khi tăng hơn 128 triệu đồng/lượng?

Giá vàng hôm nay 31/8: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn ở mức bao nhiêu sau khi tăng hơn 128 triệu đồng/lượng?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước và thế giới đồng loạt tăng. Trong khi giá vàng SJC tại thị trường trong nước tăng rất mạnh neo ở mốc 130,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Hà Nội: Người dân nhộn nhịp mua sắm chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Hà Nội: Người dân nhộn nhịp mua sắm chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Năm nay, để có thời gian đi xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc Khánh 2/9, nhiều người dân thủ đô đã tranh thủ mua sắm đồ dùng, thực phẩm cho gia đình từ khá sớm.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 31/8/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 31/8/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 31/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Căn hộ cho thuê 'lên ngôi' vì giá nhà tăng quá cao

Căn hộ cho thuê 'lên ngôi' vì giá nhà tăng quá cao

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

Giá nhà tăng quá cao khiến nhiều người phải chuyển hướng đi thuê để không phải chịu áp lực về tài chính.

