Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 11/8/2025

Thứ hai, 15:41 11/08/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 11/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồngChọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 10/8/2025Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 10/8/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 10/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 11/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.

Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 11/8/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 11/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 11/8/2025
Thứ HaiTP.HCMĐồng ThápCà Mau

11/8/2025

L: 8C2

L: T32

L: 25-T08K2

Giải đặc biệt

239999

501282

886838

Giải nhất

18218

95826

71772

Giải nhì

58818

05243

26435

Giải ba

34510

96342

07935

05300

30105

94904

Giải tư

48826

73784

61939

07102

06772

32036

23652

86674

99817

72029

51203

22262

63922

68175

02114

39009

71087

30195

11727

64908

39937

Giải năm

9351

9379

9533

Giải sáu

9307

8657

7161

9492

0626

0799

7936

6685

0662

Giải bảy

228

462

659

Giải tám

94

53

57

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 11/8/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 11/8/2025
Thứ HaiPhú YênThừa Thiên Huế

11/8/2025

XSPY

XSTTH

Giải đặc biệt


Giải nhất


Giải nhì


Giải ba


Giải tư


Giải năm


Giải sáu


Giải bảy
Giải tám


KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 11/8/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ HAI NGÀY 11/8/2025
Hà Nội - Ký hiệu trúng số Đặc Biệt: 
ĐB


Giải 1


Giải 2


Giải 3



Giải 4


Giải 5



Giải 6


Giải 7


Người đàn ông trúng gần 130 tỷ đồng Vietlott chia sẻ cách chọn bộ số giúp cuộc đời bước sang trang mớiNgười đàn ông trúng gần 130 tỷ đồng Vietlott chia sẻ cách chọn bộ số giúp cuộc đời bước sang trang mới

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá gần 130 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồngVietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Hồng Thủy
