Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 11/8/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 11/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 11/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.
Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 11/8/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 11/8/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Hai
|TP.HCM
|Đồng Tháp
|Cà Mau
11/8/2025
L: 8C2
L: T32
L: 25-T08K2
|Giải đặc biệt
239999
501282
886838
|Giải nhất
18218
95826
71772
|Giải nhì
58818
05243
26435
|Giải ba
34510
96342
07935
05300
30105
94904
|Giải tư
48826
73784
61939
07102
06772
32036
23652
86674
99817
72029
51203
22262
63922
68175
02114
39009
71087
30195
11727
64908
39937
|Giải năm
9351
9379
9533
|Giải sáu
9307
8657
7161
9492
0626
0799
7936
6685
0662
|Giải bảy
228
462
659
|Giải tám
94
53
57
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 11/8/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Hai
|Phú Yên
|Thừa Thiên Huế
11/8/2025
XSPY
XSTTH
|Giải đặc biệt
Giải nhất
|Giải nhì
|Giải ba
|Giải tư
|Giải năm
|Giải sáu
|Giải bảy
|Giải tám
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 11/8/2025 có kết quả như sau:
|Hà Nội - Ký hiệu trúng số Đặc Biệt:
|ĐB
|Giải 1
|Giải 2
|Giải 3
|Giải 4
|Giải 5
|Giải 6
|Giải 7
