Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 24 – 28/12/2025: Cúp điện gần 12 tiếng/ngày một số khu dân cư
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Kiên Giang cũ
Cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 24 – 28/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 24 – 28/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 24 – 28/12/2025
Lịch cúp điện Rạch Giá
KHU VỰC: Một phần đường LQKy P.Rạch Giá
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường LQKy đường Cô bắc P.Rạch Giá
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường LQKy đưong LQky P.Rạch Giá
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Trung Trực, P.Rạch Giá
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Trung Trực, P.Rạch Giá
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường LQky, P.Rạch Giá
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Trần Khánh Dư P.Rạch Giá
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Trung Trực P.Rạch Giá
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Ngô Thời nhiệm P.Rạch Giá
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Trịnh Hoài Đức P.Rạch Giá
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Mạc Cữu P.Rạch Giá
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Nguyễn Trung Trực, Bà Triệu
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Nguyễn Trung Trực, Hẻm 574
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Trần Hưng Đạo
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Nguyễn Hùng Sơn, Võ Tánh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Thủ khoa nghĩa
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Thành
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 – 28/12/2025.
Lịch cúp điện Tân Hiệp
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 – 28/12/2025.
Lịch cúp điện Hà Tiên
KHU VỰC: Phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/12/2025 đến 18:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần phường Tô Châu, xã Tiên Hải, Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/12/2025 đến 18:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hòn Đất
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 – 28/12/2025.
Lịch cúp điện An Minh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 17 – 21/12/2025.
Lịch cúp điện Phú Quốc
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 – 28/12/2025.
Lịch cúp điện An Biên
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 – 28/12/2025.
Lịch cúp điện Vĩnh Thuận
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 – 28/12/2025.
Lịch cúp điện Gồng Riềng
KHU VỰC: Một phần Kinh Láng Sơn - xã Giồng Riềng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 12:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Kinh 30/4 - xã Hòa Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 12:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Kinh Láng Sơn - xã Giồng Riềng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Kinh Xẻo Chác P (một phần ấp Nam Hải và một phần ấp Bến Nhứt ), Ngân hàng nông nghiệp - xã Long Thạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/12/2025 đến 12:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đoạn từ Cầu Trại Giam Giồng Riềng đến Cầu Chùa Cái Đuốc Lớn và các Kinh trên đoạn này ; Đoạn từ Cầu Trại Giam dọc theo Sông Cái Bé; UBND xã Ngọc Chúc - thuộc xã Ngọc Chúc; Kinh Xẻo Sâu, Kinh Tư Hiếm, kinh Vĩnh Lộc, một phần Sông Cái Bé - thuộc xã Long Thạnh; ấp 4, ấp Kim Liên, một phần ấp 3 (phía lộ bê tông) - thuộc xã Giồng Riềng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/12/2025 đến 13:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Quao
KHU VỰC: Một phần xã Định Hòa, Tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/12/2025 đến 15:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KP Phước Trung 1 xã Gò Quao
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 13:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KP Phước Trung 2 xã Gò Quao
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Kiên Lương
KHU VỰC: Một phần ấp Ngã tư, phường Tô Châu và một phần ấp Cờ Trắng, xã Hòa Điền , tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tà Săng, phường Tô Châu và một phần ấp Hòa Lập, xã Kiên Lương , tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện U Minh Thượng
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 – 28/12/2025.
Áo dài truyền thống 'gọi tết', dịch vụ chụp ảnh cuối năm vào mùa sôi độngSản phẩm - Dịch vụ - 13 phút trước
GĐXH - Chưa đến những ngày giáp Tết, không khí xuân đã sớm hiện diện quanh Hồ Gươm qua những tà áo dài rực rỡ. Trào lưu chụp ảnh áo dài dịp Tết không chỉ đáp ứng nhu cầu lưu giữ khoảnh khắc mà còn khiến thị trường dịch vụ nhiếp ảnh trở nên sôi động, bước vào mùa cao điểm.
Mondelez Kinh Đô khởi động mùa Tết 2026 với bộ sưu tập 'Kinh Đô Lộc' cao cấpSản phẩm - Dịch vụ - 15 phút trước
Đặt lợi ích người tiêu dùng lên hàng đầu, Mondelez Kinh Đô cam kết luôn đầu tư vào chất lượng sản phẩm, đồng thời triển khai nhiều hoạt động khuyến mãi hấp dẫn nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng trong thời điểm mua sắm Tết.
Hà Nội: Giá bán không nhờ tới loạt nhà mặt phố tại 5 xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh và Thiên LộcGiá cả thị trường - 35 phút trước
GĐXH - Hiện nay, giá bán nhà mặt phố tại 5 xã mới: Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh và Thiên Lộc tiếp tục khiến người mua bất ngờ khi thiết lập mặt bằng giá mới.
Giá iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11 giảm không tưởng, chưa tới 10 triệu đồng vẫn không quá thua iPhone 17, xứng danh bộ 3 iPhone rẻ nhất Việt NamGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11 ngày càng rẻ và dễ tiếp cận hơn thậm chí trên dưới 10 triệu đã có thể đập hộp iPhone với trang bị cơ bản ngon như iPhone 17.
Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn cũng lập kỷ lục mới.
Giá đèn năng lượng mặt trời với mức chiết khấu cạnh tranh cao tại MaxsolarSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
Nhu cầu sử dụng đèn năng lượng sạch tăng, kéo theo sự quan tâm về giá đèn năng lượng mặt trời và các chương trình chiết khấu từ những thương hiệu uy tín.
Ryo, Bino hay Merzy? 3 dòng bỉm Việt nhiều mẹ bỉm sữa cho con dùng nhưng vẫn nhiều nhược điểm cần lưu ýSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH - Trong nhóm bỉm Việt phổ biến hiện nay, Ryo, Bino và Merzy được đánh giá cao nhờ mức giá vừa phải và khả năng đáp ứng tốt nhu cầu dùng ban ngày. Cùng tìm hiểu điểm mạnh, điểm hạn chế của từng loại để chọn bỉm phù hợp nhất cho bé nhà bạn.
Xe máy điện giá 22,9 triệu đồng ở Việt Nam đáng khỏe như Air Blade, trang bị tiện ích, cốp rộng, động cơ mạnh, pin bền, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý nhờ động cơ mạnh vượt tầm giá, pin bền cho quãng đường tới 150 km mỗi lần sạc, trong khi giá bán chỉ hơn 22 triệu đồng.
Tài xế tìm phụ tùng theo xe ô tô nhanh chóng tiện lợi tại Xe5s.vnSản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước
Việc tìm kiếm và mua sắm phụ tùng ô tô trong thời đại công nghệ đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với tính năng tìm kiếm phụ tùng theo xe ô tô nhanh chóng, tiện lợi và chính xác của Xe5s.vn.
LocknLock 14 năm liên tiếp lọt “Top 10 Sản phẩm – Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam”Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước
LocknLock 14 năm liên tiếp được vinh danh trong “Top 10 Sản phẩm – Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam”, trong khuôn khổ Chương trình Tin Dùng Việt Nam 2025 do VnEconomy tổ chức.
SUV hạng C giá 370 triệu đồng phong cách hiện đại, trang bị đẳng cấp, rẻ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 thích hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường
GĐXH - SUV hạng C thuộc dòng Mona sẽ mang phong cách thiết kế hiện đại, đậm chất tương lai - hướng đi đang được XPeng duy trì nhất quán trên các mẫu xe điện giá mềm.