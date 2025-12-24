Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 24 – 28/12/2025: Cúp điện gần 12 tiếng/ngày một số khu dân cư

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 24 – 28/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 24 – 28/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 24 – 28/12/2025

Lịch cúp điện Rạch Giá





KHU VỰC: Một phần đường LQKy P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường LQKy đường Cô bắc P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường LQKy đưong LQky P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Trung Trực, P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Trung Trực, P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường LQky, P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Trần Khánh Dư P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Trung Trực P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Ngô Thời nhiệm P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Trịnh Hoài Đức P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Mạc Cữu P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Nguyễn Trung Trực, Bà Triệu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Nguyễn Trung Trực, Hẻm 574

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Trần Hưng Đạo

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Nguyễn Hùng Sơn, Võ Tánh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Thủ khoa nghĩa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 – 28/12/2025.

Lịch cúp điện Tân Hiệp

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 – 28/12/2025.

Lịch cúp điện Hà Tiên





KHU VỰC: Phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/12/2025 đến 18:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Tô Châu, xã Tiên Hải, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/12/2025 đến 18:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hòn Đất

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 – 28/12/2025.

Lịch cúp điện An Minh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 17 – 21/12/2025.

Lịch cúp điện Phú Quốc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 – 28/12/2025.

Lịch cúp điện An Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 – 28/12/2025.

Lịch cúp điện Vĩnh Thuận

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 – 28/12/2025.

Lịch cúp điện Gồng Riềng





KHU VỰC: Một phần Kinh Láng Sơn - xã Giồng Riềng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 12:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Kinh 30/4 - xã Hòa Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 12:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Kinh Láng Sơn - xã Giồng Riềng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Kinh Xẻo Chác P (một phần ấp Nam Hải và một phần ấp Bến Nhứt ), Ngân hàng nông nghiệp - xã Long Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/12/2025 đến 12:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đoạn từ Cầu Trại Giam Giồng Riềng đến Cầu Chùa Cái Đuốc Lớn và các Kinh trên đoạn này ; Đoạn từ Cầu Trại Giam dọc theo Sông Cái Bé; UBND xã Ngọc Chúc - thuộc xã Ngọc Chúc; Kinh Xẻo Sâu, Kinh Tư Hiếm, kinh Vĩnh Lộc, một phần Sông Cái Bé - thuộc xã Long Thạnh; ấp 4, ấp Kim Liên, một phần ấp 3 (phía lộ bê tông) - thuộc xã Giồng Riềng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/12/2025 đến 13:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Gò Quao





KHU VỰC: Một phần xã Định Hòa, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/12/2025 đến 15:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KP Phước Trung 1 xã Gò Quao

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 13:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KP Phước Trung 2 xã Gò Quao

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Kiên Lương





KHU VỰC: Một phần ấp Ngã tư, phường Tô Châu và một phần ấp Cờ Trắng, xã Hòa Điền , tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tà Săng, phường Tô Châu và một phần ấp Hòa Lập, xã Kiên Lương , tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện U Minh Thượng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 – 28/12/2025.