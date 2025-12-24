Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 24 – 28/12/2025: Cúp điện gần 12 tiếng/ngày một số khu dân cư

Thứ tư, 06:47 24/12/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này (từ ngày 22 – 28/12/2025): Nhiều khu dân cư cả ngày không có điện để dùngLịch cúp điện Đồng Tháp tuần này (từ ngày 22 – 28/12/2025): Nhiều khu dân cư cả ngày không có điện để dùng

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 24 – 28/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 24 – 28/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 24 – 28/12/2025 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 24 – 28/12/2025

Lịch cúp điện Rạch Giá


KHU VỰC: Một phần đường LQKy P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần đường LQKy đường Cô bắc P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần đường LQKy đưong LQky P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Trung Trực, P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Trung Trực, P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần đường LQky, P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần đường Trần Khánh Dư P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Trung Trực P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần đường Ngô Thời nhiệm P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần đường Trịnh Hoài Đức P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần đường Mạc Cữu P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần đường Nguyễn Trung Trực, Bà Triệu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần đường Nguyễn Trung Trực, Hẻm 574

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần đường Trần Hưng Đạo

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần đường Nguyễn Hùng Sơn, Võ Tánh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần đường Thủ khoa nghĩa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 – 28/12/2025.

Lịch cúp điện Tân Hiệp

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 – 28/12/2025.

Lịch cúp điện Hà Tiên


KHU VỰC: Phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/12/2025 đến 18:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần phường Tô Châu, xã Tiên Hải, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/12/2025 đến 18:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Hòn Đất

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 – 28/12/2025.

Lịch cúp điện An Minh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 17 – 21/12/2025.

Lịch cúp điện Phú Quốc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 – 28/12/2025.

Lịch cúp điện An Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 – 28/12/2025.

Lịch cúp điện Vĩnh Thuận

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 – 28/12/2025.

Lịch cúp điện Gồng Riềng


KHU VỰC: Một phần Kinh Láng Sơn - xã Giồng Riềng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 12:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Kinh 30/4 - xã Hòa Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 12:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Kinh Láng Sơn - xã Giồng Riềng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Kinh Xẻo Chác P (một phần ấp Nam Hải và một phần ấp Bến Nhứt ), Ngân hàng nông nghiệp - xã Long Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/12/2025 đến 12:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Đoạn từ Cầu Trại Giam Giồng Riềng đến Cầu Chùa Cái Đuốc Lớn và các Kinh trên đoạn này ; Đoạn từ Cầu Trại Giam dọc theo Sông Cái Bé; UBND xã Ngọc Chúc - thuộc xã Ngọc Chúc; Kinh Xẻo Sâu, Kinh Tư Hiếm, kinh Vĩnh Lộc, một phần Sông Cái Bé - thuộc xã Long Thạnh; ấp 4, ấp Kim Liên, một phần ấp 3 (phía lộ bê tông) - thuộc xã Giồng Riềng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/12/2025 đến 13:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Gò Quao


KHU VỰC: Một phần xã Định Hòa, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/12/2025 đến 15:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần KP Phước Trung 1 xã Gò Quao

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 13:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KP Phước Trung 2 xã Gò Quao

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Kiên Lương


KHU VỰC: Một phần ấp Ngã tư, phường Tô Châu và một phần ấp Cờ Trắng, xã Hòa Điền , tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Tà Săng, phường Tô Châu và một phần ấp Hòa Lập, xã Kiên Lương , tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện U Minh Thượng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 – 28/12/2025.

Lịch cúp điện Vĩnh Long tuần này (từ 22 – 28/12/2025): Số lượng khu dân cứ mất điện từ sáng sớm đến chiều tối tăng caoLịch cúp điện Vĩnh Long tuần này (từ 22 – 28/12/2025): Số lượng khu dân cứ mất điện từ sáng sớm đến chiều tối tăng cao

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này (từ ngày 23 – 28/12/2025): Cúp điện gần 15 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này (từ ngày 23 – 28/12/2025): Cúp điện gần 15 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) tuần này (từ 23 – 28/12/2025): Số lượng khu vực nằm trong diện mất điện có sự thay đổi mới

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) tuần này (từ 23 – 28/12/2025): Số lượng khu vực nằm trong diện mất điện có sự thay đổi mới

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) tuần này (từ 22 – 28/12/2025): Hàng loạt khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) tuần này (từ 22 – 28/12/2025): Hàng loạt khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 22 – 28/12/2025): Cúp điện gần 14 tiếng/ngày một số khu dân cư

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 22 – 28/12/2025): Cúp điện gần 14 tiếng/ngày một số khu dân cư

Lịch cúp điện Vĩnh Long tuần này (từ 22 – 28/12/2025): Số lượng khu dân cứ mất điện từ sáng sớm đến chiều tối tăng cao

Lịch cúp điện Vĩnh Long tuần này (từ 22 – 28/12/2025): Số lượng khu dân cứ mất điện từ sáng sớm đến chiều tối tăng cao

Cùng chuyên mục

Áo dài truyền thống 'gọi tết', dịch vụ chụp ảnh cuối năm vào mùa sôi động

Áo dài truyền thống 'gọi tết', dịch vụ chụp ảnh cuối năm vào mùa sôi động

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 phút trước

GĐXH - Chưa đến những ngày giáp Tết, không khí xuân đã sớm hiện diện quanh Hồ Gươm qua những tà áo dài rực rỡ. Trào lưu chụp ảnh áo dài dịp Tết không chỉ đáp ứng nhu cầu lưu giữ khoảnh khắc mà còn khiến thị trường dịch vụ nhiếp ảnh trở nên sôi động, bước vào mùa cao điểm.

Mondelez Kinh Đô khởi động mùa Tết 2026 với bộ sưu tập 'Kinh Đô Lộc' cao cấp

Mondelez Kinh Đô khởi động mùa Tết 2026 với bộ sưu tập 'Kinh Đô Lộc' cao cấp

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 phút trước

Đặt lợi ích người tiêu dùng lên hàng đầu, Mondelez Kinh Đô cam kết luôn đầu tư vào chất lượng sản phẩm, đồng thời triển khai nhiều hoạt động khuyến mãi hấp dẫn nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng trong thời điểm mua sắm Tết.

Hà Nội: Giá bán không nhờ tới loạt nhà mặt phố tại 5 xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh và Thiên Lộc

Hà Nội: Giá bán không nhờ tới loạt nhà mặt phố tại 5 xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh và Thiên Lộc

Giá cả thị trường - 35 phút trước

GĐXH - Hiện nay, giá bán nhà mặt phố tại 5 xã mới: Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh và Thiên Lộc tiếp tục khiến người mua bất ngờ khi thiết lập mặt bằng giá mới.

Giá iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11 giảm không tưởng, chưa tới 10 triệu đồng vẫn không quá thua iPhone 17, xứng danh bộ 3 iPhone rẻ nhất Việt Nam

Giá iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11 giảm không tưởng, chưa tới 10 triệu đồng vẫn không quá thua iPhone 17, xứng danh bộ 3 iPhone rẻ nhất Việt Nam

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11 ngày càng rẻ và dễ tiếp cận hơn thậm chí trên dưới 10 triệu đã có thể đập hộp iPhone với trang bị cơ bản ngon như iPhone 17.

Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao?

Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn cũng lập kỷ lục mới.

Giá đèn năng lượng mặt trời với mức chiết khấu cạnh tranh cao tại Maxsolar

Giá đèn năng lượng mặt trời với mức chiết khấu cạnh tranh cao tại Maxsolar

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

Nhu cầu sử dụng đèn năng lượng sạch tăng, kéo theo sự quan tâm về giá đèn năng lượng mặt trời và các chương trình chiết khấu từ những thương hiệu uy tín.

Ryo, Bino hay Merzy? 3 dòng bỉm Việt nhiều mẹ bỉm sữa cho con dùng nhưng vẫn nhiều nhược điểm cần lưu ý

Ryo, Bino hay Merzy? 3 dòng bỉm Việt nhiều mẹ bỉm sữa cho con dùng nhưng vẫn nhiều nhược điểm cần lưu ý

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH - Trong nhóm bỉm Việt phổ biến hiện nay, Ryo, Bino và Merzy được đánh giá cao nhờ mức giá vừa phải và khả năng đáp ứng tốt nhu cầu dùng ban ngày. Cùng tìm hiểu điểm mạnh, điểm hạn chế của từng loại để chọn bỉm phù hợp nhất cho bé nhà bạn.

Xe máy điện giá 22,9 triệu đồng ở Việt Nam đáng khỏe như Air Blade, trang bị tiện ích, cốp rộng, động cơ mạnh, pin bền, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 22,9 triệu đồng ở Việt Nam đáng khỏe như Air Blade, trang bị tiện ích, cốp rộng, động cơ mạnh, pin bền, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện gây chú ý nhờ động cơ mạnh vượt tầm giá, pin bền cho quãng đường tới 150 km mỗi lần sạc, trong khi giá bán chỉ hơn 22 triệu đồng.

Tài xế tìm phụ tùng theo xe ô tô nhanh chóng tiện lợi tại Xe5s.vn

Tài xế tìm phụ tùng theo xe ô tô nhanh chóng tiện lợi tại Xe5s.vn

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

Việc tìm kiếm và mua sắm phụ tùng ô tô trong thời đại công nghệ đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với tính năng tìm kiếm phụ tùng theo xe ô tô nhanh chóng, tiện lợi và chính xác của Xe5s.vn.

LocknLock 14 năm liên tiếp lọt “Top 10 Sản phẩm – Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam”

LocknLock 14 năm liên tiếp lọt “Top 10 Sản phẩm – Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam”

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

LocknLock 14 năm liên tiếp được vinh danh trong “Top 10 Sản phẩm – Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam”, trong khuôn khổ Chương trình Tin Dùng Việt Nam 2025 do VnEconomy tổ chức.

Xem nhiều

SUV hạng C giá 370 triệu đồng phong cách hiện đại, trang bị đẳng cấp, rẻ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 thích hợp đi trong đô thị

SUV hạng C giá 370 triệu đồng phong cách hiện đại, trang bị đẳng cấp, rẻ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 thích hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường

GĐXH - SUV hạng C thuộc dòng Mona sẽ mang phong cách thiết kế hiện đại, đậm chất tương lai - hướng đi đang được XPeng duy trì nhất quán trên các mẫu xe điện giá mềm.

Từ 1/1/2026 một quy định mới chính thức có hiệu lực, người chuyển tiền, rút tiền cần đặc biệt chú ý

Từ 1/1/2026 một quy định mới chính thức có hiệu lực, người chuyển tiền, rút tiền cần đặc biệt chú ý

Sản phẩm - Dịch vụ
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 23/12/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 23/12/2025

Sản phẩm - Dịch vụ
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) tuần này (từ 23 – 28/12/2025): Số lượng khu vực nằm trong diện mất điện có sự thay đổi mới

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) tuần này (từ 23 – 28/12/2025): Số lượng khu vực nằm trong diện mất điện có sự thay đổi mới

Sản phẩm - Dịch vụ
Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này (từ ngày 23 – 28/12/2025): Cúp điện gần 15 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này (từ ngày 23 – 28/12/2025): Cúp điện gần 15 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Sản phẩm - Dịch vụ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top