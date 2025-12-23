Mới nhất
Từ 1/1/2026 một quy định mới chính thức có hiệu lực, người chuyển tiền, rút tiền cần đặc biệt chú ý

Thứ ba, 19:36 23/12/2025
GĐXH - Từ ngày 1/1/20226 một loại giấy tờ sẽ không được chấp nhận khi giao dịch tại ngân hàng, người dân cần đặc biệt chú ý.

Theo đó, từ ngày 1/1/2026 các ngân hàng sẽ ngừng chấp nhận Hộ chiếu (passport) làm giấy tờ tùy thân để thực hiện giao dịch thanh toán, rút tiền hoặc sử dụng thẻ đối với khách hàng là công dân Việt Nam.

Mới đây, các ngân hàng trong nước như Vietcombank, VPBank, Kienlongbank đều đã lần lượt ra thông báo về việc ngừng chấp nhận Hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân đối với khách hàng cá nhân là công dân Việt Nam trong mọi quy trình nghiệp vụ.

Điều chỉnh này áp dụng cho toàn bộ các dịch vụ tài chính tại ngân hàng, bao gồm: Mở mới tài khoản thanh toán; Phát hành, quản lý và sử dụng thẻ ngân hàng; Các giao dịch tài chính tại quầy (rút tiền, chuyển tiền, thanh toán...).

Thay vào đó, hệ thống chỉ chấp nhận 3 loại giấy tờ hợp lệ: Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, Thẻ căn cước mới hoặc Căn cước điện tử (thông qua VNeID).

Từ 1/1/2026 một quy định mới chính thức có hiệu lực, người chuyển tiền, rút tiền cần đặc biệt chú ý - Ảnh 1.

Khách hàng là công dân Việt Nam sẽ không thể sử dụng Hộ chiếu để thực hiện các thủ tục xác minh danh tính hay giao dịch tại ngân hàng như trước đây.

Quy định này có tác động toàn diện đến mọi hoạt động tài chính cá nhân. Nếu dữ liệu chưa được chuẩn hóa, khách hàng sẽ không thể thực hiện các giao dịch cơ bản nhất như rút tiền, chuyển khoản, thanh toán tại quầy, hay thậm chí là các yêu cầu phát hành và quản lý thẻ.

Các ngân hàng cũng thông báo rõ, để tránh tình trạng gián đoạn khi giao dịch, những khách hàng trước đây từng mở tài khoản bằng Hộ chiếu cần sớm mang bản gốc CCCD gắn chip hoặc Thẻ căn cước đến các Chi nhánh/Phòng giao dịch để cập nhật lại thông tin trước thời hạn 1/1/2026.

Đây là quy định được nêu rõ trong Thông tư 17/2024/TT-NHNN và Thông tư 18/2024/TT-NHNN. Hai thông tư có hiệu lực từ 1/7/2024, nhưng một số điều khoản liên quan đến xác thực giấy tờ và dữ liệu sinh trắc học sẽ chính thức áp dụng từ 1/1/2026.

Cụ thể, Thông tư 17/2024 quy định khách hàng chỉ được rút tiền hoặc thực hiện giao dịch điện tử khi thông tin sinh trắc học trùng khớp với dữ liệu lưu trong CCCD gắn chip, Thẻ căn cước hoặc dữ liệu trên tài khoản định danh điện tử mức độ cao.

Trường hợp sử dụng CCCD không có chip, ngân hàng sẽ xác thực thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tất cả nhằm đảm bảo độ chính xác, hạn chế rủi ro gian lận, giả mạo trong giao dịch tài chính.

Thông tư 18/2024 quy định khi giao kết hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ, tổ chức phát hành thẻ phải yêu cầu khách hàng cung cấp CCCD, Thẻ căn cước, Căn cước điện tử mức độ 2 hoặc Chứng minh nhân dân (CMND). Hộ chiếu không còn nằm trong nhóm giấy tờ hợp lệ để nhận diện và xác minh thông tin.

Ngoài ra, theo quy định của Thông tư 18, khách hàng phải cập nhật giấy tờ tùy thân như CMND, hộ chiếu hoặc CCCD cần phải còn hiệu lực. Thông tin giấy tờ tùy thân phải được cập nhật đầy đủ tại hệ thống ngân hàng. Nếu chưa cập nhật giấy tờ tùy thân mới thay thế cho giấy tờ tùy thân hết hiệu lực (CMND, CCCD, Hộ chiếu, thị thực), khách hàng sẽ bị tạm dừng giao dịch chuyển tiền, rút tiền, thanh toán tại tất cả các kênh tại quầy, trực tuyến hay ATM.

Từ 1/1/2026 một quy định mới chính thức có hiệu lực, người chuyển tiền, rút tiền cần đặc biệt chú ý - Ảnh 2.

Nhiều ngân hàng trong thời gian gần đây đã đồng loạt phát đi thông báo về việc điều chỉnh giấy tờ tùy thân hợp lệ nhằm tuân thủ Thông tư 17/2024/TT-NHNN và Thông tư 18/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

Việc thay đổi này đánh dấu sự chấm dứt quy định trước đây tại Thông tư 48/2018, theo đó hộ chiếu còn hiệu lực vẫn được sử dụng trong nhiều giao dịch ngân hàng như rút tiền tiết kiệm, kiểm tra số dư hoặc xác minh thông tin tại quầy.

Các ngân hàng khuyến cáo khách hàng hoàn tất việc cập nhật thông tin cá nhân càng sớm càng tốt để bảo đảm quá trình giao dịch diễn ra liên tục, đặc biệt đối với khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ ngân hàng số và thẻ.

Đây cũng là bước chuẩn hóa nhằm đồng bộ hóa dữ liệu dân cư và nâng cao an toàn giao dịch trong toàn hệ thống.

Theo Luật Căn cước 2023, công dân cần lưu ý các mốc tuổi bắt buộc phải đổi thẻ là 14, 25, 40 và 60 tuổi. Do đó, những ai chuẩn bị bước sang các độ tuổi này trong năm 2026 cần chủ động đi làm thẻ mới và cập nhật ngay lên hệ thống ngân hàng (qua ứng dụng hoặc tại quầy) để đảm bảo dòng tiền luôn được thông suốt.

Đối với khách hàng nước ngoài, một điểm đáng lưu ý để tránh gián đoạn khi sử dụng các dịch ngân hàng là thời hạn cư trú trên giấy tờ. Những khách hàng nước ngoài cư trú tại Việt Nam cũng phải cập nhật thông tin giấy tờ khi hết hạn. Việc không tuân thủ sẽ dẫn đến việc bị khóa giao dịch ngân hàng.

Thực hiện Thông tư 17/2024/TT-NHNN và Thông tư 18/2024/TT-NHNN, các ngân hàng đồng loạt thông báo sẽ từ chối giao dịch với những tài khoản có thông tin không khớp với dữ liệu từ Bộ Công an. Đặc biệt, đối với người nước ngoài và người gốc Việt chưa xác định quốc tịch, quy trình xác thực yêu cầu gặp mặt trực tiếp tại ngân hàng.

Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 6 tháng cao tới 7,1%: Gửi 500 triệu đồng có bao nhiêu tiền lãi?

GĐXH - Với gần 30 ngân hàng, mức lãi suất tiết kiệm 6 tháng đang dao động từ 3 - 7,1%/năm.

GĐXH - Với gần 30 ngân hàng, mức lãi suất tiết kiệm 6 tháng đang dao động từ 3 - 7,1%/năm.

