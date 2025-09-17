Mới nhất
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 17/9/2025

Thứ tư, 15:31 17/09/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 17/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/9/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/9/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 17/9/2025 - Ảnh 1.Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 17/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Tư ngày 17/9/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Bắc Ninh - XSBN, Đà Nẵng - XSDNG, Khánh Hòa - XSKH, Đồng Nai - XSDN, Cần Thơ - XSCT, Sóc Trăng - XSSTR.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 17/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 17/9/2025
Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng

17/9/2025

L: 9K3

L: K3T9

L: K3T9

Giải đặc biệt

851557

613485

391541

Giải nhất

57993

92486

05572

Giải nhì

68954

78384

07344

Giải ba

15984

35563

62006

28442

82363

06470

Giải tư

51539

24343

04883

33397

32023

77321

49888

10106

16530

77396

68883

28992

52429

37818

65045

13608

17467

95066

23972

16544

52749

Giải năm

4353

0141

9368

Giải sáu

5914

1421

4526

3898

9084

9864

2597

6896

2061

Giải bảy

113

548

771

Giải tám

82

44

97


KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 17/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 17/9/2025
Thứ TưĐà NẵngKhánh Hòa

17/9/2025

XSDNGXSKH
Giải đặc biệt

422645

908261

Giải nhất

27615

90557

Giải nhì

87095

58434

Giải ba

56936

79268

87129

98401

Giải tư

33484

59832

37156

85184

92174

57174

46655

71599

61991

78492

89217

76443

59042

56083

Giải năm

0596

0139

Giải sáu

5245

2730

5479

5550

9274

3688

Giải bảy

950

439

Giải tám

95

88

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 17/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ TƯ NGÀY 17/9/2025
Bắc Ninh - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 11NT-1NT-5NT-12NT-2NT-3NT
ĐB

58005
Giải 1

06756
Giải 2

68134

97078
Giải 3

29542

36234

80889

67063

02214

95818
Giải 4

9744

4722

5167

4867
Giải 5

2580

3700

5451

4480

2108

4413
Giải 6

634

523

318
Giải 7

41

0164

30


XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Tư ngày 17/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 thứ tư ngày 17/9/2025

  • 11

  • 23

  • 25

  • 35

  • 38

  • 45

Giá trị Jackpot: 29,657,103,000 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O0

29,657,103,000

Giải Nhất

O O O O O 

30

10.000.000
Giải Nhì

O O O O O

1,426

300.000
Giải Ba

O O O O 

22,824

30.000
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 17/9/2025 - Ảnh 2.Người đàn ông trúng gần 130 tỷ đồng Vietlott chia sẻ cách chọn bộ số giúp cuộc đời bước sang trang mới

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá gần 130 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 17/9/2025 - Ảnh 3.Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Hồng Thủy
