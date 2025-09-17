Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 17/9/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 17/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 17/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Tư ngày 17/9/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Bắc Ninh - XSBN, Đà Nẵng - XSDNG, Khánh Hòa - XSKH, Đồng Nai - XSDN, Cần Thơ - XSCT, Sóc Trăng - XSSTR.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 17/9/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Tư
|Đồng Nai
|Cần Thơ
|Sóc Trăng
17/9/2025
L: 9K3
L: K3T9
L: K3T9
|Giải đặc biệt
851557
613485
391541
|Giải nhất
57993
92486
05572
|Giải nhì
68954
78384
07344
|Giải ba
15984
35563
62006
28442
82363
06470
|Giải tư
51539
24343
04883
33397
32023
77321
49888
10106
16530
77396
68883
28992
52429
37818
65045
13608
17467
95066
23972
16544
52749
|Giải năm
4353
0141
9368
|Giải sáu
5914
1421
4526
3898
9084
9864
2597
6896
2061
|Giải bảy
113
548
771
|Giải tám
82
44
97
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 17/9/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Tư
|Đà Nẵng
|Khánh Hòa
17/9/2025
|XSDNG
|XSKH
|Giải đặc biệt
422645
908261
|Giải nhất
27615
90557
|Giải nhì
87095
58434
|Giải ba
56936
79268
87129
98401
|Giải tư
33484
59832
37156
85184
92174
57174
46655
71599
61991
78492
89217
76443
59042
56083
|Giải năm
0596
0139
|Giải sáu
5245
2730
5479
5550
9274
3688
|Giải bảy
950
439
|Giải tám
95
88
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 17/9/2025 có kết quả như sau:
|Bắc Ninh - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 11NT-1NT-5NT-12NT-2NT-3NT
|ĐB
|
58005
|Giải 1
|
06756
|Giải 2
68134
|
97078
|Giải 3
29542
36234
|
80889
67063
02214
|
95818
|Giải 4
9744
4722
5167
|
4867
|Giải 5
2580
3700
|
5451
4480
2108
|
4413
|Giải 6
634
523
|
318
|Giải 7
41
|01
|64
30
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Tư ngày 17/9/2025 có kết quả như sau:
11
23
25
35
38
45
Giá trị Jackpot: 29,657,103,000 đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot
|O O O O O O
|0
29,657,103,000
|Giải Nhất
O O O O O
30
|10.000.000
|Giải Nhì
O O O O O
1,426
|300.000
|Giải Ba
O O O O
22,824
|30.000
Vé máy bay Tết 2026: Hà Nội – Phú Quốc gần 11 triệu đồng, nhiều chặng sắp kín chỗGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Mặc dù hơn 5 tháng nữa mới chính thức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nhưng thời điểm này, các hãng hàng không đã mở bán vé máy bay phục vụ người dân đi lại dịp Tết. Nhiều chuyến bay đã gần hết ghế.
Ngân hàng có lãi suất 12 tháng cao nhất 9%: Gửi 400 triệu đồng, tiền lãi ra sao?Giá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiền gửi cao nhất tại các ngân hàng dao động từ 6-9,65%/năm. Nhưng để được hưởng mức lãi suất này, khách hàng phải đáp ứng các điều kiện đặc biệt.
Giá vàng hôm nay 17/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao khi giá thế giới tăngGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn tiếp tục tăng theo đà thế giới.
Từ 1 lượng vàng sẽ bị đánh thuế: Người mua cần hiểu đúng để yên tâmSản phẩm - Dịch vụ - 11 giờ trước
GĐXH - Mới đây, Chính phủ đang đưa ra chủ trương đánh thuế thu nhập cá nhân (TNCN) với giao dịch mua bán vàng từ 1 lượng trở lên, nhằm hạn chế đầu cơ, tạo sự công bằng với các kênh đầu tư khác.
Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 17-21/9/2025: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư và tuyến đườngSản phẩm - Dịch vụ - 11 giờ trước
GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.
Chuẩn sống 'all-in-life' định hình điểm đến tương lai ở cửa ngõ Tây Bắc TPHCMSản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước
Sở hữu gần 40 ha cây xanh, mặt nước, 12 công viên chủ đề cùng hàng loạt tiện ích đẳng cấp, Vinhomes Green City định hình chuẩn sống "all-in-life" và kiến tạo một "Thành phố sống đầy" cho hàng nghìn gia đình trẻ đang tìm kiếm tổ ấm xanh, tiện nghi và cộng đồng văn minh tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM.
Xe máy điện giá 12 triệu đồng của Honda ở Việt Nam đẹp cổ điển, thiết kế hiện đại, cốp rộng, pin khỏe rẻ hơn cả xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 12 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện Honda giá 12 triệu đồng, thiết kế cổ điển pha hiện đại, động cơ 500W, quãng đường 60 km/sạc, an toàn và tiện ích cho học sinh – sinh viên.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 17-21/9/2025: Vị Thanh, Tân Hòa hay Ngã Bảy bị cúp điện nhiều nhất để sửa chữa lưới điệnSản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Xe hatchback hạng B giá 240 triệu đồng đẹp chẳng kém Mazda2, rẻ hơn Kia Morning sẽ được bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 14 giờ trước
GĐXH - Xe hatchback hạng B thiết kế đẹp, trang bị hiện đại nhưng có giá bán vô cùng hợp lý liệu có khả năng về Việt Nam trong thời gian tới.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/9/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Giá iPhone 13, 13 Pro Max xuống thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có dù vẫn xịn chẳng thua kém iPhone 17 là baoGiá cả thị trường
GĐXH - Giá iPhone 13 mới nhất là iPhone rẻ nhất còn hàng, trong khi đó, iPhone 13 Pro Max vẫn là mẫu iPhone 3 mắt giá rẻ hàng đầu.