Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/9/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 17/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Tư ngày 17/9/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Bắc Ninh - XSBN, Đà Nẵng - XSDNG, Khánh Hòa - XSKH, Đồng Nai - XSDN, Cần Thơ - XSCT, Sóc Trăng - XSSTR.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 17/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 17/9/2025

Thứ Tư Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng 17/9/2025 L: 9K3 L: K3T9 L: K3T9 Giải đặc biệt 851557 613485 391541 Giải nhất 57993 92486 05572 Giải nhì 68954 78384 07344 Giải ba

15984 35563 62006 28442 82363 06470 Giải tư 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 Giải năm 4353 0141 9368 Giải sáu 5914 1421 4526 3898 9084 9864 2597 6896 2061 Giải bảy 113 548 771 Giải tám 82 44 97



KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 17/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 17/9/2025

Thứ Tư Đà Nẵng Khánh Hòa 17/9/2025 XSDNG XSKH Giải đặc biệt 422645 908261 Giải nhất 27615 90557 Giải nhì 87095 58434 Giải ba 56936 79268 87129 98401 Giải tư 33484 59832 37156 85184 92174 57174 46655 71599 61991 78492 89217 76443 59042 56083 Giải năm 0596 0139 Giải sáu 5245 2730 5479 5550 9274 3688 Giải bảy 950 439 Giải tám

95 88

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 17/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ TƯ NGÀY 17/9/2025

Bắc Ninh - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 11NT-1NT-5NT-12NT-2NT-3NT ĐB 58005 Giải 1 06756 Giải 2 68134 97078 Giải 3 29542 36234 80889 67063 02214 95818 Giải 4 9744 4722 5167 4867 Giải 5 2580 3700 5451 4480 2108 4413 Giải 6 634 523 318 Giải 7 41 01 64 30



XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Xổ số Vietlott hôm nay thứ Tư ngày 17/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 thứ tư ngày 17/9/2025

11

23

25

35

38

45 Giá trị Jackpot: 29,657,103,000 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot O O O O O O 0 29,657,103,000 Giải Nhất O O O O O 30 10.000.000 Giải Nhì O O O O O 1,426 300.000 Giải Ba O O O O 22,824 30.000

Người đàn ông trúng gần 130 tỷ đồng Vietlott chia sẻ cách chọn bộ số giúp cuộc đời bước sang trang mới GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá gần 130 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.