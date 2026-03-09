Đón lõng xe tải đang lưu thông, 'tóm gọn' hơn 600kg nầm lợn đang bốc mùi ôi thiu
GĐXH - Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện và xử lý một vụ vận chuyển nầm lợn không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y với số lượng lớn trên địa bàn.
Ngày 9/3, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) thông tin, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên vừa tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 89A-669.53 và phát hiện trên xe đang vận chuyển khoảng 600 kg nầm lợn tươi đông lạnh.
Đáng chú ý, số hàng hóa trên xe có biểu hiện biến đổi màu sắc, bốc mùi ôi thiu. Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như các giấy tờ liên quan theo quy định.
Phương tiện do ông Vũ Đình Đ (sinh năm 1997, trú tại phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) điều khiển.
Sau khi tiến hành kiểm tra chuyên môn, cán bộ Trạm kỹ thuật nông nghiệp cơ sở Mỹ Văn xác định toàn bộ số nầm lợn trên không bảo đảm yêu cầu về vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm, đồng thời đề nghị tiêu hủy theo quy định.
Qua quá trình làm việc, cơ quan chức năng xác định ông Vũ Đình Đ đã thực hiện hành vi vận chuyển sản phẩm động vật không đáp ứng điều kiện vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm nhằm mục đích kinh doanh. Hành vi này vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 20 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.
Tang vật vi phạm gồm 600 kg nầm lợn tươi đông lạnh, ước tính trị giá khoảng 28,8 triệu đồng theo giá thị trường tại thời điểm kiểm tra.
Căn cứ hồ sơ vụ việc, Đội trưởng Đội QLTT số 9 (cơ động) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Đình Đ, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm để khắc phục hậu quả.
Ngay trong ngày, Đội QLTT số 9 phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức giám sát việc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa tại khu bãi rác thuộc Tổ dân phố Lỗ Xá, phường Mỹ Hào.
Việc tiêu hủy được thực hiện đúng quy định về bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia.
Lực lượng QLTT cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, phối hợp với các ngành chức năng trong kiểm tra, kiểm soát thị trường. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền và phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và giữ ổn định thị trường trên địa bàn.
