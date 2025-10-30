Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 29/10/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 29/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Người đàn ông trúng gần 130 tỷ đồng Vietlott chia sẻ cách chọn bộ số giúp cuộc đời bước sang trang mới GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá gần 130 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 30/10/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 30/10/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 30/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 30/10/2025

Thứ Năm Tây Ninh An Giang Bình Thuận 30/10/2025 L: 10K5 L: AG-10K5 L: 10K5 Giải đặc biệt 045224 227911 222305 Giải nhất 32931 30149 26065 Giải nhì 61431 18933 01527 Giải ba 11564 22236 89961 11372 79587 18459 Giải tư 29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836 56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 Giải năm 8150 9436 6733 Giải sáu 9219 2090 2331 4392 7064 6363 7938 4354 9899 Giải bảy 470 707 977 Giải tám 14 97 68

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 30/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 30/10/2025

Thứ Năm Bình Định Quảng Trị Quảng Bình 30/10/2025 XSBDI XSQT XSQB Giải đặc biệt 737859 965524 680822 Giải nhất 69895 83494 28667 Giải nhì 23310 85537 54615 Giải ba 64382 59029 14111 31391 85094 02720 Giải tư 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 Giải năm 2752 8414 4440 Giải sáu 6016 6595 9129 7648 1404 0744 2148 7799 0118 Giải bảy 994 741 112 Giải tám

26 26 96

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 30/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ NĂM NGÀY 30/10/2025 Hà Nội - Ký hiệu đặc biệt: ĐB

Giải 1

Giải 2

Giải 3



Giải 4

Giải 5



Giải 6

Giải 7



XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 30/10/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 THỨ NĂM NGÀY 30/10/2025

























Giá trị Jackpot 1: đồng Giá trị Jackpot 2: đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 O O O O O O



Jackpot 2 O O O O O | O



Giải Nhất O O O O O

40.000.000 Giải Nhì O O O O

500.000 Giả Ba O O O

50.000

Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.