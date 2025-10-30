Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 30/10/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 30/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 30/10/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?
Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 30/10/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 30/10/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Năm
|Tây Ninh
|An Giang
|Bình Thuận
30/10/2025
L: 10K5
L: AG-10K5
L: 10K5
|Giải đặc biệt
045224
227911
222305
|Giải nhất
32931
30149
26065
|Giải nhì
61431
18933
01527
|Giải ba
11564
22236
89961
11372
79587
18459
|Giải tư
29828
21038
67916
82569
72430
28831
41836
56904
44014
72035
91547
38164
13713
21838
64508
16101
53018
05299
25090
22306
63470
|Giải năm
8150
9436
6733
|Giải sáu
9219
2090
2331
4392
7064
6363
7938
4354
9899
|Giải bảy
470
707
977
|Giải tám
14
97
68
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 30/10/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Năm
|Bình Định
|Quảng Trị
|Quảng Bình
30/10/2025
XSBDI
XSQT
XSQB
|Giải đặc biệt
737859
965524
680822
|Giải nhất
69895
83494
28667
|Giải nhì
23310
85537
54615
|Giải ba
64382
59029
14111
31391
85094
02720
|Giải tư
73893
61374
75327
11009
10410
75491
77937
15187
81157
48634
75094
37476
63427
76226
71830
86354
68031
35132
03135
75627
60442
|Giải năm
2752
8414
4440
|Giải sáu
6016
6595
9129
7648
1404
0744
2148
7799
0118
|Giải bảy
994
741
112
|Giải tám
26
26
96
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 30/10/2025 có kết quả như sau:
Hà Nội - Ký hiệu đặc biệt:
|ĐB
|Giải 1
|Giải 2
|Giải 3
|Giải 4
|Giải 5
|Giải 6
|Giải 7
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 30/10/2025 có kết quả như sau:
Giá trị Jackpot 1: đồng
Giá trị Jackpot 2: đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
Jackpot 2
|O O O O O | O
Giải Nhất
O O O O O
40.000.000
Giải Nhì
O O O O
500.000
Giả Ba
O O O
50.000
GĐXH - Giữa nhịp sống đô thị vội vã, những chiếc xe đẩy nhỏ bán cà phê, nước ép hay đồ ăn sáng đang xuất hiện ngày càng nhiều – từ góc phố văn phòng đến cổng trường đại học. Không cần cửa hàng hay biển hiệu, chỉ vài mét vuông bánh xe cũng đủ tạo nên một "quán cà phê di động" ấm áp hơi người mỗi buổi sáng.
GĐXH - Chiều 30/10, Bộ Công thương vừa ban hành giá xăng dầu bán lẻ trên thị trường mới, có hiệu lực từ 15h chiều nay. Kỳ điều hành này, giá bán xăng dầu các loại đều bật tăng.
GĐXH - Tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025, các gian hàng sản phẩm truyền thống như ẩm thực, thủ công mỹ nghệ ghi nhận số lượng khách đông đảo đến tham quan, trải nghiệm và thu về doanh số "khủng".
GĐXH - Giá nhà luôn ở mức cao tại Hà Nội, theo đó xuất hiện chung cư mini dưới 2 tỷ đồng đang trở thành lựa chọn sáng giá cho người thu nhập trung bình và thấp, đặc biệt tại khu vực 3 phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô, khu vực trung tâm vừa được sáp nhập với quy hoạch đồng bộ, tiềm năng phát triển mạnh mẽ.
GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
GĐXH - Tại phiên điều chỉnh hôm nay, giá bạc quốc tế phục hồi rất nhẹ kéo theo giá bạc trong nước cũng có sự điều chỉnh với giá ở chiều bán ra trên 50 triệu đồng/kg.
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Mỗi người một xuất phát điểm, một câu chuyện riêng, nhưng điểm chung của nhiều nữ tài xế ShopeeFood là tinh thần bền bỉ "bám nghề", từ đó không chỉ đồng hành cùng màu áo cam trên mọi cung đường, mà còn vững vàng làm chủ cuộc sống.
Hợp tác với các chuyên gia có kinh nghiệm về dịch vụ đám mây và di chuyển như Renova Cloud sẽ đảm bảo rằng quá trình này được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, tối ưu hiệu suất và giảm thiểu rủi ro gián đoạn hoạt động.
GĐXH - SUV hạng A gồm Toyota Raize, Kia Sonet và Hyundai Venue đều đồng loạt giảm giá mạnh, nhằm xả hàng tồn.
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với thiết kế đậm chất châu Âu, công nghệ thông minh kết nối điện thoại, động cơ mạnh mẽ và quãng đường di chuyển tới 90 km/lần sạc.