Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 30/10/2025

Thứ năm, 15:46 30/10/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 30/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 29/10/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 29/10/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 29/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Người đàn ông trúng gần 130 tỷ đồng Vietlott chia sẻ cách chọn bộ số giúp cuộc đời bước sang trang mớiNgười đàn ông trúng gần 130 tỷ đồng Vietlott chia sẻ cách chọn bộ số giúp cuộc đời bước sang trang mới

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá gần 130 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 30/10/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 30/10/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 30/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 30/10/2025
Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận

30/10/2025

L: 10K5

L: AG-10K5

L: 10K5

Giải đặc biệt

045224

227911

222305

Giải nhất

32931

30149

26065

Giải nhì

61431

18933

01527

Giải ba

11564

22236

89961

11372

79587

18459

Giải tư

29828

21038

67916

82569

72430

28831

41836

56904

44014

72035

91547

38164

13713

21838

64508

16101

53018

05299

25090

22306

63470

Giải năm

8150

9436

6733

Giải sáu

9219

2090

2331

4392

7064

6363

7938

4354

9899

Giải bảy

470

707

977

Giải tám

14

97

68

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 30/10/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 30/10/2025
Thứ NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình

30/10/2025

XSBDI

XSQT

XSQB

Giải đặc biệt

737859

965524

680822

Giải nhất

69895

83494

28667

Giải nhì

23310

85537

54615

Giải ba

64382

59029

14111

31391

85094

02720

Giải tư

73893

61374

75327

11009

10410

75491

77937

15187

81157

48634

75094

37476

63427

76226

71830

86354

68031

35132

03135

75627

60442

Giải năm

2752

8414

4440

Giải sáu

6016

6595

9129

7648

1404

0744

2148

7799

0118

Giải bảy

994

741

112

Giải tám

26

26

96

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 30/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ NĂM NGÀY 30/10/2025

Hà Nội - Ký hiệu đặc biệt: 

ĐB


Giải 1


Giải 2


Giải 3



Giải 4


Giải 5



Giải 6


Giải 7

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 30/10/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 THỨ NĂM NGÀY 30/10/2025








Giá trị Jackpot 1:  đồng

Giá trị Jackpot 2:   đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)

Jackpot 1

O O O O O O



Jackpot 2

O O O O O | O


Giải Nhất

O O O O O


40.000.000

Giải Nhì

O O O O 


500.000

Giả Ba

O O O 


50.000

Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồngVietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng

GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồngVietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Hồng Thủy
Lưu động, gọn nhẹ, sinh lời nhanh- Mô hình F&B take away đang 'cuốn' giới trẻ làm kinh doanh

Lưu động, gọn nhẹ, sinh lời nhanh- Mô hình F&B take away đang 'cuốn' giới trẻ làm kinh doanh

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Giữa nhịp sống đô thị vội vã, những chiếc xe đẩy nhỏ bán cà phê, nước ép hay đồ ăn sáng đang xuất hiện ngày càng nhiều – từ góc phố văn phòng đến cổng trường đại học. Không cần cửa hàng hay biển hiệu, chỉ vài mét vuông bánh xe cũng đủ tạo nên một “quán cà phê di động” ấm áp hơi người mỗi buổi sáng.

Giá xăng dầu bất ngờ đồng loạt bật tăng, mức cao nhất gần 1.500 đồng/lít

Giá xăng dầu bất ngờ đồng loạt bật tăng, mức cao nhất gần 1.500 đồng/lít

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Chiều 30/10, Bộ Công thương vừa ban hành giá xăng dầu bán lẻ trên thị trường mới, có hiệu lực từ 15h chiều nay. Kỳ điều hành này, giá bán xăng dầu các loại đều bật tăng.

Hội chợ Mùa Thu năm 2025: Các gian hàng ẩm thực truyền thống hút khách, thu về doanh số 'khủng'

Hội chợ Mùa Thu năm 2025: Các gian hàng ẩm thực truyền thống hút khách, thu về doanh số 'khủng'

Bảo vệ người tiêu dùng - 3 giờ trước

GĐXH - Tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025, các gian hàng sản phẩm truyền thống như ẩm thực, thủ công mỹ nghệ ghi nhận số lượng khách đông đảo đến tham quan, trải nghiệm và thu về doanh số "khủng".

Chung cư mini dưới 2 tỷ đồng, điểm sáng cho người mua nhà tại 3 phường Cầu Giấy, Yên Hoà, Nghĩa Đô

Chung cư mini dưới 2 tỷ đồng, điểm sáng cho người mua nhà tại 3 phường Cầu Giấy, Yên Hoà, Nghĩa Đô

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH - Giá nhà luôn ở mức cao tại Hà Nội, theo đó xuất hiện chung cư mini dưới 2 tỷ đồng đang trở thành lựa chọn sáng giá cho người thu nhập trung bình và thấp, đặc biệt tại khu vực 3 phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô, khu vực trung tâm vừa được sáp nhập với quy hoạch đồng bộ, tiềm năng phát triển mạnh mẽ.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 30/10 -2/11/2025: Cuối tuần, nhiều tuyến đường và khu dân cư 12 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 30/10 -2/11/2025: Cuối tuần, nhiều tuyến đường và khu dân cư 12 tiếng/ngày không có điện để dùng

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Giá bạc hôm nay ngày 30/10: Thị trường trong nước có dấu hiệu phục hồi sau phiên điều chỉnh giảm hơn 500.000 đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 30/10: Thị trường trong nước có dấu hiệu phục hồi sau phiên điều chỉnh giảm hơn 500.000 đồng/kg

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Tại phiên điều chỉnh hôm nay, giá bạc quốc tế phục hồi rất nhẹ kéo theo giá bạc trong nước cũng có sự điều chỉnh với giá ở chiều bán ra trên 50 triệu đồng/kg.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 30/10 – 2/11/2025: Một số khu vực bị cúp điện 10 tiếng/ngày dịp cuối tuần

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 30/10 – 2/11/2025: Một số khu vực bị cúp điện 10 tiếng/ngày dịp cuối tuần

Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Hành trình tự do và đầy cảm hứng của những 'nữ tài cam' sau tay lái

Hành trình tự do và đầy cảm hứng của những 'nữ tài cam' sau tay lái

Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước

Mỗi người một xuất phát điểm, một câu chuyện riêng, nhưng điểm chung của nhiều nữ tài xế ShopeeFood là tinh thần bền bỉ "bám nghề", từ đó không chỉ đồng hành cùng màu áo cam trên mọi cung đường, mà còn vững vàng làm chủ cuộc sống.

Renova Cloud - nhà cung cấp dịch vụ dịch chuyển cơ sở dữ liệu lên AWS

Renova Cloud - nhà cung cấp dịch vụ dịch chuyển cơ sở dữ liệu lên AWS

Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước

Hợp tác với các chuyên gia có kinh nghiệm về dịch vụ đám mây và di chuyển như Renova Cloud sẽ đảm bảo rằng quá trình này được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, tối ưu hiệu suất và giảm thiểu rủi ro gián đoạn hoạt động.

SUV hạng A giảm sốc, liên tục hạ giá, rẻ chỉ ngang sedan Toyota Vios

SUV hạng A giảm sốc, liên tục hạ giá, rẻ chỉ ngang sedan Toyota Vios

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - SUV hạng A gồm Toyota Raize, Kia Sonet và Hyundai Venue đều đồng loạt giảm giá mạnh, nhằm xả hàng tồn.

Xe máy điện giá 22,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển, đi 90 km/lần sạc rẻ chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 22,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển, đi 90 km/lần sạc rẻ chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với thiết kế đậm chất châu Âu, công nghệ thông minh kết nối điện thoại, động cơ mạnh mẽ và quãng đường di chuyển tới 90 km/lần sạc.

SUV hạng B giá 310 triệu đồng nội thất tiện nghi, trang bị ngang Kia Seltos, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có về Việt Nam?

SUV hạng B giá 310 triệu đồng nội thất tiện nghi, trang bị ngang Kia Seltos, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có về Việt Nam?

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 30/10: Vàng SJC điều chỉnh giảm, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao?

Giá vàng hôm nay 30/10: Vàng SJC điều chỉnh giảm, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao?

Giá cả thị trường
Những trò chơi chỉ tiêu tốn 50.000- 100.000 đồng nhưng lại đưa cả gia đình xích lại gần nhau

Những trò chơi chỉ tiêu tốn 50.000- 100.000 đồng nhưng lại đưa cả gia đình xích lại gần nhau

Xu hướng
Giá bạc hôm nay ngày 30/10: Thị trường trong nước có dấu hiệu phục hồi sau phiên điều chỉnh giảm hơn 500.000 đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 30/10: Thị trường trong nước có dấu hiệu phục hồi sau phiên điều chỉnh giảm hơn 500.000 đồng/kg

Giá cả thị trường

