Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 29/10/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 29/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 29/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Tư ngày 29/10/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Bắc Ninh - XSBN, Đà Nẵng - XSDNG, Khánh Hòa - XSKH, Đồng Nai - XSDN, Cần Thơ - XSCT, Sóc Trăng - XSSTR.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 29/10/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Tư
|Đồng Nai
|Cần Thơ
|Sóc Trăng
29/10/2025
L: 10K5
L: K5T10
L: K5T10
|Giải đặc biệt
630038
634611
274359
|Giải nhất
53665
79281
91232
|Giải nhì
27823
01240
55879
|Giải ba
76069
26565
81033
07449
07555
25167
|Giải tư
96063
10557
40008
49401
53672
07061
65540
14831
34140
83726
10729
18594
59274
69867
87151
33046
46615
95554
56501
91036
30836
|Giải năm
1486
8934
2640
|Giải sáu
3969
5356
1840
8426
3603
6850
3244
8110
6035
|Giải bảy
260
524
209
|Giải tám
18
54
34
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 22/10/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Tư
|Đà Nẵng
|Khánh Hòa
29/10/2025
|XSDNG
|XSKH
|Giải đặc biệt
518935
069132
|Giải nhất
00490
25461
|Giải nhì
98114
05343
|Giải ba
08668
07628
46861
98716
|Giải tư
74587
89339
91255
58664
88058
54031
82352
26718
58199
42243
99963
85989
35968
26356
|Giải năm
8536
3750
|Giải sáu
1471
0565
0555
0199
9813
3103
|Giải bảy
333
245
|Giải tám
36
02
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 29/10/2025 có kết quả như sau:
|Bắc Ninh - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt:
|ĐB
|Giải 1
|Giải 2
|Giải 3
|Giải 4
|Giải 5
|Giải 6
|Giải 7
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Tư ngày 29/10/2025 có kết quả như sau:
Giá trị Jackpot: đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot
|O O O O O O
|Giải Nhất
O O O O O
|10.000.000
|Giải Nhì
O O O O O
|300.000
|Giải Ba
O O O O
|30.000
