Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 29/10/2025

Thứ tư, 15:05 29/10/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 29/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 29/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Tư ngày 29/10/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Bắc Ninh - XSBN, Đà Nẵng - XSDNG, Khánh Hòa - XSKH, Đồng Nai - XSDN, Cần Thơ - XSCT, Sóc Trăng - XSSTR.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 29/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 29/10/2025
Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng

29/10/2025

L: 10K5

L: K5T10

L: K5T10

Giải đặc biệt

630038

634611

274359

Giải nhất

53665

79281

91232

Giải nhì

27823

01240

55879

Giải ba

76069

26565

81033

07449

07555

25167

Giải tư

96063

10557

40008

49401

53672

07061

65540

14831

34140

83726

10729

18594

59274

69867

87151

33046

46615

95554

56501

91036

30836

Giải năm

1486

8934

2640

Giải sáu

3969

5356

1840

8426

3603

6850

3244

8110

6035

Giải bảy

260

524

209

Giải tám

18

54

34


KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 22/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 29/10/2025
Thứ TưĐà NẵngKhánh Hòa

29/10/2025

XSDNGXSKH
Giải đặc biệt

518935

069132

Giải nhất

00490

25461

Giải nhì

98114

05343

Giải ba

08668

07628

46861

98716

Giải tư

74587

89339

91255

58664

88058

54031

82352

26718

58199

42243

99963

85989

35968

26356

Giải năm

8536

3750

Giải sáu

1471

0565

0555

0199

9813

3103

Giải bảy

333

245

Giải tám

36

02

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 29/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ TƯ NGÀY 29/10/2025
Bắc Ninh - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 
ĐB


Giải 1


Giải 2


Giải 3



Giải 4


Giải 5



Giải 6


Giải 7


XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Tư ngày 29/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 thứ tư ngày 29/10/2025







Giá trị Jackpot:  đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O


Giải Nhất

O O O O O 


10.000.000
Giải Nhì

O O O O O


300.000
Giải Ba

O O O O 


30.000
Hồng Thủy
