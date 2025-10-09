Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 9/10/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 2/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 9/10/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?
Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 9/10/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 9/10/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Năm
|Tây Ninh
|An Giang
|Bình Thuận
9/10/2025
L: 10K2
L: AG-10K2
L: 10K2
|Giải đặc biệt
118795
042293
734059
|Giải nhất
30824
02518
32016
|Giải nhì
02992
49226
04444
|Giải ba
84309
33041
03856
04216
86160
63614
|Giải tư
22542
03880
94591
64249
67228
08830
27645
00810
02321
00681
51728
24507
58068
96136
85022
91508
30566
39510
47874
50959
17218
|Giải năm
6409
8877
7406
|Giải sáu
5504
7032
0328
5934
7442
3430
1676
8579
8195
|Giải bảy
632
884
650
|Giải tám
41
40
30
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 9/10/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Năm
|Bình Định
|Quảng Trị
|Quảng Bình
9/10/2025
XSBDI
XSQT
XSQB
|Giải đặc biệt
826578
033339
524605
|Giải nhất
37217
20646
87959
|Giải nhì
11950
94902
71158
|Giải ba
67688
46319
35786
01805
92147
51537
|Giải tư
91598
41803
57737
85205
88080
87429
37160
41580
39261
78467
13417
39152
42957
61206
57089
51523
43448
78061
26900
74483
61683
|Giải năm
0902
2231
3730
|Giải sáu
4916
0329
3842
9118
1020
5757
2974
7837
4343
|Giải bảy
824
106
855
|Giải tám
96
31
52
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 9/10/2025 có kết quả như sau:
Hà Nội - Ký hiệu đặc biệt: 6PS-15PS-2PS-4PS-9PS-14PS-5PS-20PS
|ĐB
|
09565
|Giải 1
|
14729
|Giải 2
68722
|
61754
|Giải 3
41093
33880
|
22844
39220
89108
|
22328
|Giải 4
4631
1236
6574
|
0622
|Giải 5
6850
3557
|
0740
6760
9439
|
9164
|Giải 6
592
108
|
449
|Giải 7
76
24
77
01
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 9/10/2025 có kết quả như sau:
07
11
21
22
39
42
40
Giá trị Jackpot 1: 36,773,066,100 đồng
Giá trị Jackpot 2: 3,383,726,400 đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
|1
36,773,066,100
Jackpot 2
|O O O O O | O
|0
3,383,726,400
Giải Nhất
O O O O O
4
40.000.000
Giải Nhì
O O O O
761
500.000
Giả Ba
O O O
14,080
50.000
