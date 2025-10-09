Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 8/10/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 8/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 9/10/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 9/10/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 9/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 9/10/2025

Thứ Năm Tây Ninh An Giang Bình Thuận 9/10/2025 L: 10K2 L: AG-10K2 L: 10K2 Giải đặc biệt 118795 042293 734059 Giải nhất 30824 02518 32016 Giải nhì 02992 49226 04444 Giải ba 84309 33041 03856 04216 86160 63614 Giải tư 22542 03880 94591 64249 67228 08830 27645 00810 02321 00681 51728 24507 58068 96136 85022 91508 30566 39510 47874 50959 17218 Giải năm 6409 8877 7406 Giải sáu 5504 7032 0328 5934 7442 3430 1676 8579 8195 Giải bảy 632 884 650 Giải tám 41 40 30

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 9/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 9/10/2025

Thứ Năm Bình Định Quảng Trị Quảng Bình 9/10/2025 XSBDI XSQT XSQB Giải đặc biệt 826578 033339 524605 Giải nhất 37217 20646 87959 Giải nhì 11950 94902 71158 Giải ba 67688 46319 35786 01805 92147 51537 Giải tư 91598 41803 57737 85205 88080 87429 37160 41580 39261 78467 13417 39152 42957 61206 57089 51523 43448 78061 26900 74483 61683 Giải năm 0902 2231 3730 Giải sáu 4916 0329 3842 9118 1020 5757 2974 7837 4343 Giải bảy 824 106 855 Giải tám

96 31 52

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 9/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ NĂM NGÀY 9/10/2025 Hà Nội - Ký hiệu đặc biệt: 6PS-15PS-2PS-4PS-9PS-14PS-5PS-20PS ĐB 09565 Giải 1 14729 Giải 2 68722 61754 Giải 3 41093 33880 22844 39220 89108 22328 Giải 4 4631 1236 6574 0622 Giải 5 6850 3557 0740 6760 9439 9164 Giải 6 592 108 449 Giải 7 76 24 77 01

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 9/10/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 THỨ NĂM NGÀY 9/10/2025 07

11

21

22

39

42

40 Giá trị Jackpot 1: 36,773,066,100 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,383,726,400 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 O O O O O O 1 36,773,066,100 Jackpot 2 O O O O O | O 0 3,383,726,400 Giải Nhất O O O O O 4 40.000.000 Giải Nhì O O O O 761 500.000 Giả Ba O O O 14,080 50.000

