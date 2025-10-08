Mới nhất
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 8/10/2025

Thứ tư, 16:09 08/10/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 8/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 7/10/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 7/10/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 7/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 8/10/2025 - Ảnh 1.Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng

GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 8/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Tư ngày 8/10/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Bắc Ninh - XSBN, Đà Nẵng - XSDNG, Khánh Hòa - XSKH, Đồng Nai - XSDN, Cần Thơ - XSCT, Sóc Trăng - XSSTR.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 8/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 8/10/2025
Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng

8/10/2025

L: 10K2

L: K2T10

L: K2T10

Giải đặc biệt

362384

046439

015449

Giải nhất

27650

12476

61659

Giải nhì

67139

51574

80477

Giải ba

02879

46143

77271

75981

85799

10233

Giải tư

22031

92017

38627

64467

95366

98264

90798

19253

11513

31723

94233

11524

52858

25082

28186

27457

57376

91792

06144

19584

65940

Giải năm

7893

3263

9304

Giải sáu

7494

4642

2782

9089

1882

5222

1720

1475

0693

Giải bảy

061

133

998

Giải tám

97

84

27


KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 8/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 8/10/2025
Thứ TưĐà NẵngKhánh Hòa

8/10/2025

XSDNGXSKH
Giải đặc biệt


Giải nhất


Giải nhì


Giải ba


Giải tư


Giải năm


Giải sáu


Giải bảy


Giải tám


KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 8/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ TƯ NGÀY 8/10/2025
Bắc Ninh - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 
ĐB


Giải 1


Giải 2


Giải 3



Giải 4


Giải 5



Giải 6


Giải 7


XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Tư ngày 8/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 thứ tư ngày 8/10/2025







Giá trị Jackpot:  đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O


Giải Nhất

O O O O O 


10.000.000
Giải Nhì

O O O O O


300.000
Giải Ba

O O O O 


30.000
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 8/10/2025 - Ảnh 2.Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Hồng Thủy
