Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 7/10/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 7/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 8/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Tư ngày 8/10/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Bắc Ninh - XSBN, Đà Nẵng - XSDNG, Khánh Hòa - XSKH, Đồng Nai - XSDN, Cần Thơ - XSCT, Sóc Trăng - XSSTR.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 8/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 8/10/2025

Thứ Tư Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng 8/10/2025 L: 10K2 L: K2T10 L: K2T10 Giải đặc biệt 362384 046439 015449 Giải nhất 27650 12476 61659 Giải nhì 67139 51574 80477 Giải ba

02879 46143 77271 75981 85799 10233 Giải tư 22031 92017 38627 64467 95366 98264 90798 19253 11513 31723 94233 11524 52858 25082 28186 27457 57376 91792 06144 19584 65940 Giải năm 7893 3263 9304 Giải sáu 7494 4642 2782 9089 1882 5222 1720 1475 0693 Giải bảy 061 133 998 Giải tám 97 84 27



KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 8/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 8/10/2025

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 8/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ TƯ NGÀY 8/10/2025

XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Xổ số Vietlott hôm nay thứ Tư ngày 8/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 thứ tư ngày 8/10/2025























Giá trị Jackpot: đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot O O O O O O



Giải Nhất O O O O O

10.000.000 Giải Nhì O O O O O

300.000 Giải Ba O O O O

30.000

Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.