Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 13 - 15/2/2026: Cúp điện cả ngày một số khu dân cư để sửa chữa

Thứ sáu, 11:42 13/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 12 - 15/2/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện để sửa chữa?Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 12 - 15/2/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện để sửa chữa?

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện An Giang

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ ngày 13 - 15/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ ngày 13 - 15/2/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 13 - 15/2/2026 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện An Giang trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 13 - 15/2/2026

Lịch cúp điện Long Xuyên


KHU VỰC: Một phần phường Mỹ Thới (khu vực từ cống Bà Thứ đến cầu Cái Sắn phía bên trái, từ cầu Cái Dung đến cầu Cái Sắn Lớn phía bên phải, khu Bà Khen Cầu đôi, Ngã Cại) - Tỉnh An Giang THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 13/02/2026 đến 11:30:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên, Mỹ Thới (khu vực từ cầu Cái Sơn đến cống Bà Thứ bên trái, siêu thị Mega) - Tỉnh An Giang 

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 13/02/2026 đến 11:30:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện An Châu


KHU VỰC: Trường dạy lái xe ô tô Đồng Bằng trụ 473CĐ/9A/1, đường Tôn Đức Thắng, phường Châu Đốc. 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 13:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Chợ Mới

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 13 - 15/2/2026.

Lịch cúp điện Châu Đốc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 13 - 15/2/2026.

Lịch cúp điện Tân Châu

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 13 - 15/2/2026.

Lịch cúp điện Thoại Sơn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 13 - 15/2/2026.

Lịch cúp điện Châu Phú

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 13 - 15/2/2026.

Lịch cúp điện Phú Tân

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 13 - 15/2/2026.

Lịch cúp điện Tri Tôn


KHU VỰC: Một phần: xã Tri Tôn, Ô Lâm, từ trạm cấp nước Chơn Num đến khu du lịch Tức Dụp 

THỜI GIAN: Từ 08:27:00 ngày 13/02/2026 đến 13:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tịnh Biên


KHU VỰC: phường Thới Sơn - Tỉnh An Giang 

THỜI GIAN: Từ 08:49:00 ngày 13/02/2026 đến 17:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


Lịch cúp điện An Phú

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 13 - 15/2/2026.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 10 - 15/2/2026: Hàng loạt khu dân cư bị cúp điện cả ngàyLịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 10 - 15/2/2026: Hàng loạt khu dân cư bị cúp điện cả ngày

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 12 - 15/2/2026: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 12 - 15/2/2026: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 12 - 15/2/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện để sửa chữa?

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 12 - 15/2/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện để sửa chữa?

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 11 – 15/2/2026: Nhiều khu dân cư sáng sớm không còn điện để dùng

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 11 – 15/2/2026: Nhiều khu dân cư sáng sớm không còn điện để dùng

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 11 – 15/2/2026: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường để sửa chữa

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 11 – 15/2/2026: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường để sửa chữa

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 10 - 15/2/2026): Cúp điện cả ngày nhiều khu dân để sửa chữa

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 10 - 15/2/2026): Cúp điện cả ngày nhiều khu dân để sửa chữa

Cùng chuyên mục

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 13 - 15/2/2026: Cúp điện từ sáng sớm một số khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 13 - 15/2/2026: Cúp điện từ sáng sớm một số khu dân cư để sửa chữa

Sản phẩm - Dịch vụ - 8 phút trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá vàng hôm nay 13/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sâu bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 13/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sâu bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 44 phút trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tụt 2 triệu đồng/lượng sau hai phiên liên tiếp không thay đổi.

SUV hạng C, D giảm giá sốc tới hàng trăm triệu, chỉ từ 585 triệu đồng, Hyundai Santa Fe rẻ chưa từng có

SUV hạng C, D giảm giá sốc tới hàng trăm triệu, chỉ từ 585 triệu đồng, Hyundai Santa Fe rẻ chưa từng có

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - SUV hạng C, D hiện được điều chỉnh giá hàng trăm triệu đồng, tiêu biểu là những cái tên Subaru Forester, Hyundai Santa Fe, MG HS, thị trường ô tô trong nước chứng kiến làn sóng xả hàng mạnh tay ở nhiều phân khúc dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

SUV hạng B giá 416 triệu đồng thiết kế sang trọng, nội thất tiện nghi cùng gói an toàn vượt bậc cạnh tranh Kia Seltos, rẻ chỉ như SUV hạng A Kia Sonet, Hyundai Venue có giá ra sao ở Việt Nam?

SUV hạng B giá 416 triệu đồng thiết kế sang trọng, nội thất tiện nghi cùng gói an toàn vượt bậc cạnh tranh Kia Seltos, rẻ chỉ như SUV hạng A Kia Sonet, Hyundai Venue có giá ra sao ở Việt Nam?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - SUV hạng B MG ZS tại thị trường Australia vừa được bổ sung phiên bản tiêu chuẩn mới, song vẫn sở hữu nhiều trang bị đáng chú ý, từ màn hình giải trí cỡ lớn đến các tính năng an toàn chủ động ADAS được trang bị sẵn.

Thời trang y tế Mechic – Khi đồng phục ngành Y cũng cần phong cách

Thời trang y tế Mechic – Khi đồng phục ngành Y cũng cần phong cách

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước

Trong ngành chăm sóc sức khỏe, đồng phục y tế không chỉ dừng lại ở tiêu chí sạch sẽ và chuẩn quy định mà còn trở thành yếu tố thể hiện phong cách chuyên nghiệp và hiện đại.

VietinBank Visa Cashback: "Trợ thủ" tài chính giúp tối ưu mọi chi tiêu

VietinBank Visa Cashback: "Trợ thủ" tài chính giúp tối ưu mọi chi tiêu

Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước

Không còn nỗi lo về các hóa đơn mua sắm cuối tháng, thẻ tín dụng VietinBank Visa Cashback mang đến cơ hội nhận tiền hoàn lên đến 6% cho mỗi lần thanh toán.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 12/2/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 12/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 21 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 12/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Siêu thị khuyến mại dồn dập dịp cận Tết, thị trường bán lẻ sôi động trở lại, người tiêu dùng yên tâm sắm Tết

Siêu thị khuyến mại dồn dập dịp cận Tết, thị trường bán lẻ sôi động trở lại, người tiêu dùng yên tâm sắm Tết

Bảo vệ người tiêu dùng - 21 giờ trước

GĐXH - Càng gần Tết Nguyên đán, thị trường bán lẻ bước vào giai đoạn cao điểm khi các siêu thị, trung tâm thương mại và chuỗi cửa hàng tiện lợi đồng loạt tung ra chương trình ưu đãi quy mô lớn. Từ thực phẩm tươi sống, bánh kẹo, đồ uống đến đồ gia dụng, thời trang… đều được giảm giá sâu, giúp người dân mua sắm đầy đủ cho ngày Tết mà vẫn kiểm soát tốt chi tiêu.

Cận Tết Nguyên đán 2026, giá xăng dầu bất ngờ tăng mạnh

Cận Tết Nguyên đán 2026, giá xăng dầu bất ngờ tăng mạnh

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Chiều 12/2, Bộ Công thương chính thức công bố giá xăng dầu bán lẻ mới áp dụng từ 15h cùng ngày. Kỳ điều hành này, giá xăng dầu đồng loạt tăng, mức tăng cao nhất là 418 đồng/lít áp dụng đối với xăng RON95-III.

Giá bạc hôm nay (12/2): Thị trường trong nước có dấu hiệu giảm

Giá bạc hôm nay (12/2): Thị trường trong nước có dấu hiệu giảm

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 1,2 triệu đồng/kg, đưa giá bán ra trong nước lên vùng 85,6 triệu đồng/kg.

Xem nhiều

Hatchback giá 399 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế hiện đại, trang bị an toàn cao, nội thất tiện nghi, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách hàng hài lòng

Hatchback giá 399 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế hiện đại, trang bị an toàn cao, nội thất tiện nghi, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách hàng hài lòng

Giá cả thị trường

GĐXH - Hatchback WULING BINGO 2026 – phiên bản được xem là hoàn thiện nhất của dòng xe điện đô thị này, với loạt nâng cấp về thiết kế, tiện nghi và chuẩn sạc.

Giá vàng hôm nay 12/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng hay giảm?

Giá vàng hôm nay 12/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng hay giảm?

Giá cả thị trường
Trải nghiệm 'Hyundai Grand i10 bản SUV hạng A' giá 230 triệu đồng thiết kế thể thao, nội thất chuẩn 'xe sang' liệu có xứng đáng?

Trải nghiệm 'Hyundai Grand i10 bản SUV hạng A' giá 230 triệu đồng thiết kế thể thao, nội thất chuẩn 'xe sang' liệu có xứng đáng?

Giá cả thị trường
Cận Tết, tiền vào tài khoản dồn dập: Những khoản bắt buộc phải kê khai, nộp thuế, người dân cần lưu ý

Cận Tết, tiền vào tài khoản dồn dập: Những khoản bắt buộc phải kê khai, nộp thuế, người dân cần lưu ý

Sản phẩm - Dịch vụ
Cận Tết Nguyên đán 2026, giá xăng dầu bất ngờ tăng mạnh

Cận Tết Nguyên đán 2026, giá xăng dầu bất ngờ tăng mạnh

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top