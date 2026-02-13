Lịch cúp điện An Giang từ ngày 13 - 15/2/2026: Cúp điện cả ngày một số khu dân cư để sửa chữa

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện An Giang

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ ngày 13 - 15/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ ngày 13 - 15/2/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 13 - 15/2/2026

Lịch cúp điện Long Xuyên





KHU VỰC: Một phần phường Mỹ Thới (khu vực từ cống Bà Thứ đến cầu Cái Sắn phía bên trái, từ cầu Cái Dung đến cầu Cái Sắn Lớn phía bên phải, khu Bà Khen Cầu đôi, Ngã Cại) - Tỉnh An Giang THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 13/02/2026 đến 11:30:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên, Mỹ Thới (khu vực từ cầu Cái Sơn đến cống Bà Thứ bên trái, siêu thị Mega) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 13/02/2026 đến 11:30:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Châu





KHU VỰC: Trường dạy lái xe ô tô Đồng Bằng trụ 473CĐ/9A/1, đường Tôn Đức Thắng, phường Châu Đốc.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 13:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chợ Mới

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 13 - 15/2/2026.

Lịch cúp điện Châu Đốc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 13 - 15/2/2026.

Lịch cúp điện Tân Châu

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 13 - 15/2/2026.

Lịch cúp điện Thoại Sơn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 13 - 15/2/2026.

Lịch cúp điện Châu Phú

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 13 - 15/2/2026.

Lịch cúp điện Phú Tân

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 13 - 15/2/2026.

Lịch cúp điện Tri Tôn





KHU VỰC: Một phần: xã Tri Tôn, Ô Lâm, từ trạm cấp nước Chơn Num đến khu du lịch Tức Dụp

THỜI GIAN: Từ 08:27:00 ngày 13/02/2026 đến 13:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tịnh Biên





KHU VỰC: phường Thới Sơn - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:49:00 ngày 13/02/2026 đến 17:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện





Lịch cúp điện An Phú

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 13 - 15/2/2026.