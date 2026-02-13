Mới nhất
Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 13 - 15/2/2026: Cúp điện từ sáng sớm một số khu dân cư để sửa chữa

Thứ sáu, 13:09 13/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 13 - 15/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 13 - 15/2/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 13 - 15/2/2026 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại Chuyên trang Gia đình và Xã hội.

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 13 - 15/2/2026

Lịch cúp điện Bạc Liêu


KHU VỰC: Đường Trần Văn Đại, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Vĩnh Nghiệp, Lê Thị Huỳnh, Tạ Thị Huệ, Kinh Hồ - khu dân cư phường 2 - phường Bạc Liêu 

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 13/02/2026 đến 13:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Giá Rai

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 13 - 15/2/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Lợi

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 13 - 15/2/2026.

Lịch cúp điện Phước Long

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 13 - 15/2/2026.

Lịch cúp điện Hồng Dân


KHU VỰC: Ấp Cầu Đỏ, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thạnh, Lộ Xe, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau 

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/02/2026 đến 16:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Ấp Kos Thum, xã Ninh Thạnh Lợi, Tỉnh Cà Mau 

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/02/2026 đến 10:30:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng, hạ tầng


KHU VỰC: Ấp Cai Giảng - xã Hồng Dân; Ấp Cây Mét - xã Ninh Thạnh Lợi, Tỉnh Cà Mau 

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 13/02/2026 đến 16:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Đông Hải


KHU VỰC: Ấp Cái Keo, Phước Thắng, Phước Thắng A - xã Định Thành 

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/02/2026 đến 15:30:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: trạm Cty CP XNK Phương Anh trụ 471M/03/23/23K1 tuyến 471M.3 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 09:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: trạm Công Ty TNHH Thành Một Viên Phát Long Thịnh trụ 471M/03/24AK/24K1 tuyến 471M.3. 

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/02/2026 đến 11:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Hòa Bình


KHU VỰC: Ấp Vĩnh Mẫu - xã Vĩnh Hậu 

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/02/2026 đến 10:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 15, 16, 17 - xã Vĩnh Hậu 

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/02/2026 đến 13:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Giồng Trà, Cây Gừa, Cái Tràm, Cái Tràm B - xã Vĩnh Hậu 

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/02/2026 đến 15:30:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

