Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 13/1/2026

Thứ ba, 16:16 13/01/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 13/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 12/1/2026Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 12/1/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 12/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 13/1/2026. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, kết quả xổ số thứ Ba ngày 13/1/2026 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Quảng Ninh - XSQN, Bạc Liêu - XSBL, Bến Tre - XSBTR, Vũng Tàu - XSVT, Đắk Lắk - XSDLK, Quảng Nam - XSQNA.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 13/1/2026 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 13/1/2026 - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 13/1/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 13/1/2026 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 13/1/2026 - Ảnh 3.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 13/1/2026.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 13/1/2026 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 13/1/2026 - Ảnh 4.

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/1/2026.

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Ba ngày 13/1/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BA NGÀY 13/1/2026

  • 03

  • 12

  • 25

  • 51

  • 52

  • 55

  • 43

Giá trị Jackpot 1: 213,555,593,550 đồng

Giá trị Jackpot 2: 13,698,235,800 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)

Jackpot 1

O O O O O O

0

213,555,593,550

Jackpot 2

O O O O O | O

0

13,698,235,800

Giải Nhất

O O O O O

44

40.000.000

Giải Nhì

O O O O 

2,570

500.000

Giải Ba

O O O 

50,180

50.000

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 13/1/2026 - Ảnh 1.Ngày cuối cùng năm 2025, một người thành tỷ phú nhờ trúng độc đắc Vietlott

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải độc đắc của xổ số Mega 6/45 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 17 tỷ đồng.

