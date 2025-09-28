Khai trương gặp mưa có lộc không?

Quan niệm về trời mưa trong khai trương

Trong phong thủy, yếu tố thủy (nước) đóng vai trò quan trọng nhưng không phải là yếu tố duy nhất quyết định tài lộc.

Việc mưa quá lớn có thể làm cho không gian ẩm ướt và có thể dẫn đến sự trì trệ trong công việc kinh doanh. Đặc biệt, khi không khí quá ẩm, các nguồn năng lượng tiêu cực có thể tích tụ lại, ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của gia chủ, gây khó khăn trong việc vận hành doanh nghiệp.

Ngoài yếu tố mưa, có rất nhiều yếu tố phong thủy khác cần phải lưu ý trong việc chọn ngày khai trương. Mệnh của gia chủ, giờ tốt, hướng cửa, cách bài trí không gian đều đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một không gian phong thủy thuận lợi, giúp thu hút tài lộc và năng lượng tích cực cho doanh nghiệp. Vì vậy, việc chỉ dựa vào mưa mà kỳ vọng vào tài lộc là chưa hoàn toàn đúng.

Ví dụ, nếu khai trương vào ngày xung khắc với mệnh gia chủ, không chọn giờ tốt hoặc bố trí cửa hàng không hợp phong thủy, thì dù có mưa hay không, doanh nghiệp vẫn có thể gặp khó khăn. Điều này chứng tỏ rằng yếu tố mưa chỉ là một phần nhỏ trong tổng thể sự kiện khai trương và không phải lúc nào cũng mang lại may mắn.

Những yếu tố quyết định tài lộc trong ngày khai trương

Mệnh của gia chủ

Trong phong thủy, mỗi người đều có một mệnh riêng biệt, được xác định dựa trên năm sinh và các yếu tố khác như cung mệnh, ngũ hành. Mệnh của gia chủ có ảnh hưởng trực tiếp đến tài vận, sức khỏe và sự thành công trong công việc.

Khi khai trương, nếu mệnh của gia chủ không hợp với ngày giờ khai trương hoặc bị xung khắc với các yếu tố phong thủy xung quanh, thì dù trời mưa hay không, công việc kinh doanh cũng có thể gặp khó khăn.

Khi lựa chọn ngày khai trương, gia chủ cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy để chọn ra thời điểm phù hợp.

Một ngày khai trương được lựa chọn hợp với mệnh của gia chủ sẽ giúp thu hút năng lượng tích cực và tạo điều kiện thuận lợi cho công việc kinh doanh phát triển. Chính vì vậy, khi lựa chọn ngày khai trương, gia chủ cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy để chọn ra thời điểm phù hợp.

Ngày giờ khai trương

Ngày giờ khai trương có ảnh hưởng lớn đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Trong phong thủy, việc lựa chọn ngày và giờ tốt không chỉ dựa trên lịch âm dương mà còn phải kết hợp với mệnh của gia chủ.

Nếu ngày khai trương không hợp với mệnh của gia chủ, hoặc vào một ngày xấu (như ngày sát, ngày hắc đạo), thì tài lộc sẽ khó đến được.

