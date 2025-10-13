Khán giả đòi bỏ phim 'Cách em 1 milimet' vì điều này, nữ chính nói gì?

Phan Minh Huyền lộ ảnh hôn đắm đuối Mạnh Trường GĐXH - Phan Minh Huyền đã có cảnh hôn ngọt ngào cùng Mạnh Trường trên phim 'Chúng ta của 8 năm sau'.

Sau bộ phim “Chúng ta của 8 năm sau”, Phan Minh Huyền chính thức tái xuất màn ảnh nhỏ với vai Ngân ở “Cách em 1 milimet” - bộ phim đang nhận được sự quan tâm lớn của công chúng bởi những câu chuyện, tình bạn tuổi thơ trong veo và hành trình lớn lên của nhóm bạn với những va chạm cuộc sống, tình yêu. Như vậy là khoảng 1 năm 8 tháng Phan Minh Huyền mới quay trở lại màn ảnh nhỏ.

Phan Minh Huyền trở lại sau gần 2 năm vắng bóng trên màn ảnh VTV.

Suốt thời gian qua, Phan Minh Huyền cũng nhận được lời mời tham gia phim mới, nhưng cô vẫn… chờ một vai diễn phù hợp. Phan Minh Huyền chia sẻ, cô đã trải qua nhiều dạng vai và luôn muốn khi trở lại phải là hình ảnh nào đó khác biệt, tươi mới để tránh nhàm chán trong mắt khán giả. Chính vì vậy, Phan Minh Huyền chọn lựa nhân vật rất kỹ, vừa phù hợp với mình nhưng màu sắc vẫn phải khác, để cho chính bản thân nhiều cảm hứng và giàu sáng tạo hơn.

Phan Minh Huyền tiết lộ, cô nhận lời tham gia “Cách em 1 milimet” vì một lý do rất đặc biệt: lần đầu tiên trên màn ảnh được… làm mẹ. Trong cuộc sống đời thường, Phan Minh Huyền thường chia sẻ cuộc sống của cô và con trai 10 tuổi của mình. Được làm mẹ trong “Cách em 1 milimet” đã thỏa khát khao của chính Phan Minh Huyền trong sự nghiệp diễn viên. Chính vì vậy Pham Minh Huyền đặc biệt hào hứng, tin rằng mình sẽ mang hết những trải nghiệm, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc con cái vào vai diễn.

Trong "Cách em 1 millimet", Phan Minh Huyền vào vai mẹ và đây là trải nghiệm lần đầu tiên được "làm mẹ" trên truyền hình của cô.

Điều hấp dẫn Phan Minh Huyền đến với “Cách em 1 milimet” không chỉ là lần đầu được làm mẹ, mà còn bởi vai Ngân có những cú twist, đảo chiều gây shock, diễn biến tâm lý tình cảm, tình yêu rất phong phú, đòi hỏi yếu tố diễn xuất sâu sắc để khắc họa nhân vật, vì vậy rất kích thích Phan Minh Huyền.

“Ở phần 1 khi còn nhỏ, còn trẻ, cặp đôi Ngân - Viễn quá hấp dẫn, quá tươi mới với mối tình đầu rất dễ thương, điều đó khiến khán giả tò mò tại sao đến phần 2 Ngân lại đi lấy một người khác? Ban đầu khán giả có thể hụt hẫng vì điều đó, xong sẽ băn khoăn vì sao họ không đến được với nhau. Và Phan Minh Huyền lần đầu vào vai một người có gia đình, có con cái sẽ xử lý nhân vật ấy ra sao, tính cách trưởng thành như thế nào? Rồi Ngân- Viễn sau này có gặp lại nhau không? Sẽ có rất nhiều những câu hỏi mà khán giả muốn đặt ra cho nhân vật Ngân, và tôi giống như một người thám hiểm, muốn được cùng khán giả trải qua những hồi hộp ấy, giải đáp những câu trả lời cho nhân vật”, Phan Minh Huyền chia sẻ.

Thêm một ấn tượng của Phan Minh Huyền trong phim mới, là ngay từ khi xuất hiện ở tập 12 (phát sóng tối thứ 6 vừa qua), hình ảnh của cô gợi nhớ một thoáng của Vân Trang “Thương ngày nắng về” với vẻ ngoài sang chảnh, tổng tài, đẹp từng centimet. Phan Minh Huyền “khoe”, với vai Ngân cô được mặc đẹp mọi tình huống nhờ hình ảnh người phụ nữ thành công. Nhờ có nền tảng từng trở thành biểu tượng thời trang công sở ở “Thương ngày nắng về”, lần này Phan Minh Huyền sẽ bổ sung thêm kinh nghiệm về trang phục để đẹp trong mọi khoảnh khắc, nhằm khắc họa nhân vật một cách trọn vẹn nhất.

“Để hoàn thiện về mặt hình ảnh, thời trang cho nhân vật Ngân, tôi không có quá nhiều áp lực, vì phần trang phục thì cũng rất may mắn được nhiều nhãn hàng yêu thương, ủng hộ và tài trợ. Các phụ kiện túi xách, đồng hồ, khuyên tai… thì tôi có sẵn rồi, cứ mang ra mix, match cho phù hợp. Cũng nhờ vai Vân Trang mà tôi đã rèn luyện, tích lũy được nét khí chất tổng tài, nên vào vai Ngân không quá khó khăn.

Thật ra vai của Ngân thời điểm này, giai đoạn này, lứa tuổi này – 35 tuổi, rất phù hợp với những thứ của tôi bây giờ ở ngoài đời, tôi diễn Ngân như là đem chính bản thân lên màn ảnh, từ thần thái đến khí chất. Thế nên tôi rất thích vai diễn này vì lột tả được hết tất cả những gì của tôi ở ngoài đời thời điểm hiện tại”, Phan Minh Huyền hào hứng bày tỏ.

Sau khi xuất hiện ở tập 12, vai Ngân của Phan Minh Huyền đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi về diễn xuất quá tương thích với Ngân ngày nhỏ, đồng thời hình ảnh rất có gu và nổi bật. Nhân vật Ngân mới diện 1 bộ trang phục công sở thời thượng, thanh lịch ở tập đầu đã khiến khán giả xôn xao hỏi mua.

Phan Minh Huyền chỉn chu trong phần trang phục.

“Sau khi phim bước vào phần 2, tôi cũng đọc nhiều thông tin khán giả đòi… bỏ phim vì không hiểu sao cặp đôi Ngân - Viễn lại quay xe, chia lìa như vậy. Nhiều người dường như không muốn chấp nhận sự thật ấy.

Mới tập đầu của phần 2, chưa có diễn biến gì nhiều, chỉ là sự xuất hiện của các nhân vật giai đoạn trưởng thành và giới thiệu nhân vật thôi nhưng Ngân của tôi đã được nhiều sự quan tâm, yêu thương từ khán giả, mong là trong chặng đường phía trước khán giả sẽ luôn theo dõi, yêu thương, bảo vệ, che chở cho Ngân cũng như các nhân vật trong phim Cách em 1 milimet”, Phan Minh Huyền nói.

Bộ phim "Cách em 1 milimet" đang chiếm sóng mạnh mẽ trên truyền hình nhờ câu chuyện đầy cảm xúc về nhóm bạn nhỏ ở Làng Mây. Bộ phim gợi nhớ thời thơ ấu hồn nhiên, trong trẻo với tình bạn trong sáng, ấm áp. Phim bước sang phần 2 có nhiều cú hẫng khi không giống như chờ đợi của khán giả, giống như cặp đôi Ngân - Viễn đã mỗi người một cuộc sống. Tuy nhiên, phần 2 cũng được đánh giá là có sự “chuyển làn” mượt mà của các nhân vật từ khi nhỏ, còn trẻ đến trưởng thành.