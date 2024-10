Khẩn trương thu hồi kem thoa mặt IQ Vitamin E Whitening Melasma do chứa chất cấm, có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe người dùng

GĐXH - Sở Y tế Hà Nội ra thông báo khẩn thu hồi lô thuốc Cendemuc do Công ty Dược Trung ương 3 sản xuất do không đạt chất lượng, không đảm bảo sức khỏe người dùng.

Sở Y tế Hà Nội - thành viên Ban Chỉ Đạo 389 thành phố vừa ban hành văn bản yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy sản phẩm Kem thoa mặt IQ Vitamin E Whitening Melasma do sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng và có nhãn không phù hợp quy định.

Văn bản 5309/SYT - NVD của Sở Y tế Hà Nội cho biết, việc đình chỉ dựa trên các kết quả kiểm nghiệm từ Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi và chỉ đạo từ Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế.



Cận cảnh sản phẩm kem thoa mặt IQ Vitamin E Whitening Melasmada thuộc diện thu hồi để tiêu hủy do chứa chất cấm.

Trước đó, vào ngày 23/10/2024, Cục Quản lý Dược đã ra Văn bản số 3524/QLD-MP yêu cầu đình chỉ lưu hành sản phẩm Kem thoa mặt IQ Vitamin E Whitening Melasma.

Sản phẩm này được Công ty TNHH Vương Kim Long (địa chỉ 267 Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Theo kết quả kiểm nghiệm tại Quảng Ngãi, mẫu sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng do chứa thành phần acid salicylic. Đây là một chất không được công bố trong công thức sản phẩm theo Phiếu công bố mỹ phẩm đã được phê duyệt.

Kết quả kiểm nghiệm bao gồm các lô sản phẩm như số lô 112022 (NSX 02/11/2022, HSD 02/11/2025) và số lô 022024 (NSX 20/02/2024, HSD 20/02/2027).

Ngoài việc chứa acid salicylic không công bố, nhãn sản phẩm ghi thông tin không thống nhất với Phiếu công bố: Tên sản phẩm ghi trên nhãn là "Kem thoa mặt IQ Vitamin E Whitening Melasma", không khớp với tên trong Phiếu công bố là "Kem thoa mặt IQ".

Hơn nữa, trên nhãn cũng có sự khác biệt về tên cơ sở chịu trách nhiệm với Phiếu công bố mỹ phẩm, vi phạm Thông tư số 06/2011/TT-BYT về quản lý mỹ phẩm.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn nhanh chóng rà soát, ngừng ngay việc bán và sử dụng sản phẩm này, tiến hành thu hồi toàn bộ các lô hàng đã phân phối ra thị trường.

Phòng Y tế 30 quận, huyện, thị xã cần thông báo cho các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm về việc thu hồi và giám sát việc thực hiện nhằm bảo đảm tuân thủ nghiêm túc.

Bên cạnh việc kiểm tra và thu hồi, Sở Y tế cũng tăng cường tuyên truyền để các cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng nắm rõ nguy cơ khi sử dụng sản phẩm mỹ phẩm không đạt chất lượng.

Động thái này nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và góp phần tạo môi trường kinh doanh mỹ phẩm lành mạnh, đúng quy định pháp luật, đảm bảo sản phẩm trên thị trường an toàn và chất lượng.

