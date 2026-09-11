Khánh Thi khoe sắc vóc con trai, Phan Hiển cảm thấy áp lực

Thứ sáu, 11:38 11/09/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Khánh Thi chia sẻ con trai Kubi ở 11 tuổi đã lộ rõ vẻ điển trai, nam tính cùng khí chất con nhà nghệ sĩ. Trước những hình ảnh này, Phan Hiển cho biết anh cảm thấy áp lực trước con trai.

Khánh Thi khoe sắc vóc con trai, Phan Hiển cảm thấy áp lực - Ảnh 1.Nhân sinh nhật 3 tuổi con gái Lisa, Khánh Thi nhắn gửi: 'Mong con một đời bình an, khỏe mạnh'

GĐXH - Khánh Thi mới đây đã viết những dòng xúc động khi nói về bé Lisa nhân dịp cô bé tròn 3 tuổi. Nhiều khán giả nhận xét Lisa như búp bê đời thực.

Khánh Thi khoe sắc vóc con trai, Phan Hiển cảm thấy áp lực - Ảnh 1.

Khánh Thi trên trang cá nhân đã chia sẻ hình ảnh Kubi - con trai lớn 11 tuổi và hài hước nhận xét rằng không hiểu vì sao con lại vội lớn, bởi nhìn qua hình ảnh, cậu bé trông có phần già dặn hơn tuổi. 

Khánh Thi khoe sắc vóc con trai, Phan Hiển cảm thấy áp lực - Ảnh 2.

Nữ kiện tướng dancesport cũng vui vẻ cho biết, con trai càng lớn càng điển trai, thần thái bắt đầu rõ nét, khiến cô vừa tự hào vừa có chút “lo lắng” vì sau này có lẽ sẽ trở thành chàng trai được nhiều cô gái để ý.

Khánh Thi khoe sắc vóc con trai, Phan Hiển cảm thấy áp lực - Ảnh 3.

Điều đáng chú ý, ngay khi những hình ảnh này được chia sẻ, Phan Hiển đã để lại bình luận thú vị: "Anh thấy áp lực trước vẻ đẹp và vóc dáng của bạn ý rồi đó".

Khánh Thi khoe sắc vóc con trai, Phan Hiển cảm thấy áp lực - Ảnh 4.

Còn Khánh Thi đã không ngại trả lời thẳng thắn chuyện Phan Hiển áp lực là điều đương nhiên.

Khánh Thi khoe sắc vóc con trai, Phan Hiển cảm thấy áp lực - Ảnh 5.

Về Kubi - con trai Khánh Thi, sinh ra trong gia đình có truyền thống dancesport, cậu bé từ lâu đã trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả yêu mến gia đình kiện tướng dancesport Khánh Thi và Phan Hiển. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài sáng sủa, đáng yêu, cậu bé còn gây ấn tượng bởi tài năng nổi bật ở bộ môn khiêu vũ thể thao ngay từ khi còn rất nhỏ.

Khánh Thi khoe sắc vóc con trai, Phan Hiển cảm thấy áp lực - Ảnh 6.

Kubi sinh năm 2015, là con trai đầu lòng của Khánh Thi và Phan Hiển. Được tiếp xúc với dancesport từ khi mới 2-3 tuổi, cậu bé sớm bộc lộ niềm đam mê và năng khiếu đặc biệt với bộ môn này. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của bố mẹ, Kubi liên tục tham gia các giải đấu trong nước và quốc tế, gặt hái nhiều thành tích đáng nể.

Khánh Thi khoe sắc vóc con trai, Phan Hiển cảm thấy áp lực - Ảnh 7.

Năm 2023, Kubi cùng bạn nhảy Linh San đã xuất sắc giành huy chương vàng tại giải Syllabus World Championship tổ chức ở Italy. Thành tích này giúp cậu bé trở thành một trong những vận động viên dancesport nhỏ tuổi nhất của Việt Nam đạt được danh hiệu quốc tế. Không dừng lại ở đó, năm 2024, Kubi tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vô địch thế giới ở lứa tuổi thiếu nhi tại giải Syllabus World Championship. Thành tích ấn tượng này khiến nhiều người ngưỡng mộ và gọi cậu bé là "thần đồng dancesport" của Việt Nam.

Khánh Thi khoe sắc vóc con trai, Phan Hiển cảm thấy áp lực - Ảnh 8.

Dù còn nhỏ tuổi, Kubi đã sở hữu bảng thành tích đáng mơ ước cùng nền tảng vững chắc từ gia đình nổi tiếng trong làng dancesport. Với niềm đam mê và sự đầu tư bài bản, cậu bé được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng và nối bước thành công của bố mẹ trong tương lai.

Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam.

Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.

Khánh Thi khoe sắc vóc con trai, Phan Hiển cảm thấy áp lực - Ảnh 10.Lisa - con gái Khánh Thi 3 tuổi đã học ballet

GĐXH - Lisa - con gái Khánh Thi đã chính thức nhập học môn múa ballet, cô bé bộc lộ tài năng và gen trội nghệ thuật từ bố mẹ.

 

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