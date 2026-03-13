Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Khắt khe quy tắc ứng xử cho người nổi tiếng

Thứ sáu, 14:50 13/03/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố Bộ quy tắc ứng xử trên môi trường số, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm của KOL, người nổi tiếng trong hoạt động quảng cáo, thương mại trên mạng xã hội.

5 nhóm đối tượng chính trong Bộ quy tắc ứng xử 2026

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) vừa ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số thông qua Quyết định số 423/QĐ-BVHTTDL ngày 5/3/2026. Đây là một bước đi quan trọng nhằm định hướng hành vi của các tổ chức, cá nhân khi tham gia các hoạt động trực tuyến theo chuẩn mực văn hóa, đạo đức và pháp luật Việt Nam.

Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số được kỳ vọng sẽ thúc đẩy một môi trường số lành mạnh, an toàn, đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực và bản sắc văn hóa dân tộc trong thời đại mới. Văn bản này chính thức thay thế Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội đã ban hành từ năm 2021.

Bộ Quy tắc xác định phạm vi điều chỉnh rộng lớn, áp dụng cho 5 nhóm đối tượng chính bao gồm: cá nhân; các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội và nền tảng số; nhà cung cấp dịch vụ Internet; các cơ quan báo chí, truyền thông, quảng cáo và đơn vị nghệ thuật; cùng các cơ quan, tổ chức khác.

Mục tiêu cốt lõi là nâng cao trách nhiệm của cộng đồng, thúc đẩy sự minh bạch và phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý để giám sát, xử lý các hành vi vi phạm trên không gian mạng.

Khắt khe quy tắc ứng xử cho người nổi tiếng trên mạng xã hội 2026 - Ảnh 1.

Bộ quy tắc ứng xử khuyến khích, phát huy, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp theo tinh thần "nhân cái đẹp, dẹp cái xấu", lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.

Bộ Quy tắc đề ra các nguyên tắc ứng xử chung, yêu cầu mọi đối tượng phải tuân thủ pháp luật, tôn trọng quyền lợi hợp pháp của người khác và giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đặc biệt, mỗi người dùng phải có trách nhiệm với hành vi của mình trên mạng và sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý các nội dung phản cảm hoặc vi phạm pháp luật. Ứng xử văn hóa được định nghĩa rõ là việc giao tiếp, sáng tạo và chia sẻ thông tin một cách có trách nhiệm, văn minh, phù hợp với các chuẩn mực đạo đức xã hội.

Đối với cá nhân, Bộ Quy tắc khuyến khích sử dụng họ tên thật và thận trọng khi đăng tải thông tin cá nhân của người khác, đặc biệt là bảo vệ dữ liệu trẻ em. Một điểm đáng chú ý là quy định về việc xử lý tin giả: khi phát hiện thông tin sai sự thật, người dân cần thông báo cho nền tảng hoặc cơ quan chức năng; nếu đăng tải cảnh báo tin giả, phải có dấu hiệu nhận biết rõ ràng bằng hình thức "gạch chéo màu đỏ". Việc thảo luận và phản biện trên mạng phải dựa trên sự tôn trọng, không sử dụng ngôn từ thô tục, không kích động bạo lực hay phân biệt vùng miền, tôn giáo.

Khắt khe quy tắc ứng xử cho người nổi tiếng trên mạng xã hội 2026 - Ảnh 2.

Quy tắc khắt khe dành cho nhóm người có tầm ảnh hưởng

Trong đó, nhóm "Người có ảnh hưởng" (Influencers), Bộ Quy tắc được đặt ra những yêu cầu cao hơn do sức lan tỏa lớn đối với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Bộ quy tắc yêu cầu người nổi tiếng phải gương mẫu chấp hành pháp luật, đề cao trách nhiệm xã hội và ảnh hưởng của mình khi phát ngôn, chia sẻ thông tin trên các nền tảng số. Nội dung đăng tải cần hướng tới lan tỏa các giá trị tích cực, góp phần xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam trong bối cảnh mới.

Một điểm đáng chú ý là quy định không lợi dụng niềm tin, tình cảm của công chúng để trục lợi cá nhân dưới mọi hình thức. Đây được xem là động thái nhằm hạn chế tình trạng một số cá nhân có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội lợi dụng uy tín cá nhân để quảng bá sản phẩm, dịch vụ thiếu kiểm chứng, gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Bộ quy tắc cũng đặt ra yêu cầu trong việc minh bạch trong hoạt động quảng cáo của người nổi tiếng trên môi trường số. Theo đó, khi thực hiện quảng cáo, người có ảnh hưởng cần thông báo công khai với người tiếp nhận thông tin rằng nội dung đó là quảng cáo hoặc có nhận tài trợ. Đồng thời, nội dung quảng cáo phải bảo đảm trung thực, phù hợp với các tài liệu đã công bố và tuân thủ quy định của pháp luật liên quan. Đặc biệt, người nổi tiếng không được quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ bị cấm quảng cáo.

Khắt khe quy tắc ứng xử cho người nổi tiếng trên mạng xã hội 2026 - Ảnh 3.

BTV Quang Minh và MC Vân Hugo bị đề xuất xử phạt vì quảng cáo sữa "lố".

Ngoài ra, người có ảnh hưởng, chủ các trang và kênh nội dung trên môi trường số, ngoài việc tuân thủ quy định chung, cần chủ động sáng tạo và lan tỏa các nội dung tích cực, có giá trị. Qua đó góp phần gìn giữ, phát huy văn hóa Việt Nam và xây dựng hệ giá trị quốc gia, gia đình, con người trong thời kỳ mới.

Bộ quy tắc còn yêu cầu các cá nhân khi tham gia thảo luận, phản biện trên mạng xã hội phải sử dụng ngôn từ văn minh, đúng mực, không xúc phạm, công kích cá nhân; không đăng tải nội dung kích động bạo lực, gây thù hận hay phân biệt đối xử về giới, vùng miền, dân tộc, tôn giáo. Việc tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư của người khác cũng là những nguyên tắc được đề cập.

Không chỉ áp dụng với cá nhân, bộ quy tắc còn đưa ra trách nhiệm đối với các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội, cơ quan báo chí, công ty truyền thông và các đơn vị quảng cáo. Các đơn vị này được khuyến khích chủ động rà soát, phát hiện và ngăn chặn tin giả, nội dung vi phạm pháp luật; đồng thời cân nhắc việc hợp tác hoặc đăng tải thông tin liên quan đến những người có ảnh hưởng có hành vi vi phạm pháp luật.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lùm xùm bênh nghệ sĩ Việt bị tố ở Tây Ban Nha: Khi nghệ sĩ ngó lơ quy tắc ứng xử

Lùm xùm bênh nghệ sĩ Việt bị tố ở Tây Ban Nha: Khi nghệ sĩ ngó lơ quy tắc ứng xử

Nghệ sĩ nói về Quy tắc ứng xử: Cần xử phạt nặng hành vi không minh bạch trong hoạt động từ thiện và quảng cáo sản phẩm kém chất lượng

Nghệ sĩ nói về Quy tắc ứng xử: Cần xử phạt nặng hành vi không minh bạch trong hoạt động từ thiện và quảng cáo sản phẩm kém chất lượng

Dự thảo Quy tắc ứng xử của nghệ sĩ: Không lạm dụng danh xưng để tư lợi

Dự thảo Quy tắc ứng xử của nghệ sĩ: Không lạm dụng danh xưng để tư lợi

Diễn viên Việt Anh: "Ban hành quy tắc ứng xử của nghệ sĩ mới giải quyết được một phần vấn đề"

Diễn viên Việt Anh: "Ban hành quy tắc ứng xử của nghệ sĩ mới giải quyết được một phần vấn đề"

Bộ quy tắc ứng xử là cơ sở đánh giá nghệ sĩ Việt

Bộ quy tắc ứng xử là cơ sở đánh giá nghệ sĩ Việt

Cùng chuyên mục

Thùy Anh: 'Tôi mong có cơ hội được hợp tác với đạo diễn Trấn Thành và Victor Vũ'

Thùy Anh: 'Tôi mong có cơ hội được hợp tác với đạo diễn Trấn Thành và Victor Vũ'

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Thùy Anh cho biết, cô muốn có nhiều vai diễn đa dạng và mong được hợp tác với đạo diễn Trấn Thành và Victor Vũ.

Một Hoa hậu Việt Nam lộ ảnh hẹn hò, khán giả tò mò thân thế bạn trai người đẹp

Một Hoa hậu Việt Nam lộ ảnh hẹn hò, khán giả tò mò thân thế bạn trai người đẹp

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy mới đây đã khiến khán giả bất ngờ khi lộ hình ảnh thân mật cùng ca sĩ Trịnh Thăng Bình. Ngay lập tức, người hâm mộ đã truy tìm thân thế của nam ca sĩ.

Thượng tướng Hà Đình Quân bất ngờ trước tình cảm của con gái với Minh Kiên

Thượng tướng Hà Đình Quân bất ngờ trước tình cảm của con gái với Minh Kiên

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Sự quan tâm đặc biệt của Lam Anh dành cho Minh Kiên khiến Thượng tướng Hà Đình Quân bắt đầu chú ý.

Ca sĩ Vũ Cát Tường nhập viện cấp cứu, sức khỏe hiện ra sao?

Ca sĩ Vũ Cát Tường nhập viện cấp cứu, sức khỏe hiện ra sao?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Vũ Cát Tường gặp vấn đề về sức khỏe và nhập viện cấp cứu, nghệ sĩ này cũng đã phải ngừng một số show diễn.

'Phú bà' Thơ (Lan Phương) trừng phạt 'phi công' Chiến (Bình An) vì dám phụ tình

'Phú bà' Thơ (Lan Phương) trừng phạt 'phi công' Chiến (Bình An) vì dám phụ tình

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Thơ bắt Chiến và giam trong một căn phòng tối để tra tấn và hành hạ Chiến vì đã phụ tình sau khi có được nhà, xe từ "phú bà".

Thượng tướng Hà Đình Quân yêu cầu điều tra vụ Trung tá Minh Kiên bị vu khống

Thượng tướng Hà Đình Quân yêu cầu điều tra vụ Trung tá Minh Kiên bị vu khống

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Trước hàng loạt video vu khống Trung tá Minh Kiên, Thượng tướng Hà Đình Quân đã yêu cầu điều tra làm rõ sự việc.

Đầu tư sản xuất cho phim đầu tay của Mai Tài Phến, Mỹ Tâm có mạo hiểm?

Đầu tư sản xuất cho phim đầu tay của Mai Tài Phến, Mỹ Tâm có mạo hiểm?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Phim "Tài" - tác phẩm điện ảnh của Mai Tài Phến được Mỹ Tâm đầu tư sản xuất, liệu nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng có mạo hiểm?

Sao nhí đóng Tây du ký: Bỏ diễn xuất vì xuống sắc, giờ thành 'ông trùm' giải trí

Sao nhí đóng Tây du ký: Bỏ diễn xuất vì xuống sắc, giờ thành 'ông trùm' giải trí

Thế giới showbiz - 9 giờ trước

Dù chỉ xuất hiện trong vài phân cảnh của "Tây du ký" năm 1986, diễn viên nhí này vẫn khiến người xem nhớ đến và yêu thích bởi ngoại hình dễ thương.

Vì sao thời gian qua Trịnh Thăng Bình kín tiếng, ít khi xuất hiện trong showbiz?

Vì sao thời gian qua Trịnh Thăng Bình kín tiếng, ít khi xuất hiện trong showbiz?

Câu chuyện văn hóa - 19 giờ trước

Từng là một ca sĩ đắt show nhưng vài năm gần đây, vì sao Trịnh Thăng Bình lại ít đi diễn, cũng hiếm khi xuất hiện trong các sự kiện showbiz?

Khán giả tò mò về thân thế nhạc sĩ nổi tiếng giữa nghi vấn lộ clip cãi vã với tài xế công nghệ

Khán giả tò mò về thân thế nhạc sĩ nổi tiếng giữa nghi vấn lộ clip cãi vã với tài xế công nghệ

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Nhạc sĩ Minh Khang đang trở thành tâm điểm giữa nghi vấn liên quan đến clip cãi vã với tài xế công nghệ. Thông tin này đã khiến khán giả tò mò tìm hiểu thân thế của nam nhạc sĩ.

Xem nhiều

Thành tích chưa từng có ở rạp Việt

Thành tích chưa từng có ở rạp Việt

Xem - nghe - đọc

Mùa phim Tết năm nay chứng kiến cột mốc đặc biệt của điện ảnh nội địa khi ba bộ phim Việt cùng vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng.

Tối nay, Lan Phương xuất hiện trong 'Đồng hồ đếm ngược' với hình ảnh khác lạ

Tối nay, Lan Phương xuất hiện trong 'Đồng hồ đếm ngược' với hình ảnh khác lạ

Xem - nghe - đọc
Nụ hôn 'tuyệt đối điện ảnh' của Steven Nguyễn và con gái Thượng tướng gây sốt

Nụ hôn 'tuyệt đối điện ảnh' của Steven Nguyễn và con gái Thượng tướng gây sốt

Giải trí
Khán giả tò mò về thân thế nhạc sĩ nổi tiếng giữa nghi vấn lộ clip cãi vã với tài xế công nghệ

Khán giả tò mò về thân thế nhạc sĩ nổi tiếng giữa nghi vấn lộ clip cãi vã với tài xế công nghệ

Giải trí
Nữ diễn viên đóng cặp với Mai Tài Phến trong 'Em gái mưa' giờ ra sao?

Nữ diễn viên đóng cặp với Mai Tài Phến trong 'Em gái mưa' giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top