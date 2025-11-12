Truy bắt đối tượng trộm cắp 1,8 tỷ đồng sau gần 12 giờ gây án
GĐXH - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt đối tượng trộm cắp Nguyễn Hải thu hồi toàn bộ số tiền 1,8 tỷ đồng là tang vật vụ án.
Theo trang thông tin điện tử Công an Đồng Nai, vào khoảng 17 giờ 55 phút ngày 10/11/2025, Công an xã Định Quán nhận được tin báo về vụ trộm cắp tài sản xảy ra trước Văn phòng công chứng Huỳnh Đức Khải, thuộc ấp Hiệp Quyết, xã Định Quán.
Theo trình báo, vào khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày, anh Nguyễn Bá Nam (SN 1993, ngụ ấp 3, xã La Ngà, tỉnh Đồng Nai), là nhân viên một ngân hàng trên địa bàn xã Định Quán, có để 1,8 tỷ đồng trong cốp xe mô tô. Đến 17 giờ 15 phút, khi anh Nam ra lấy tiền thì phát hiện toàn bộ số tiền đã bị mất.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Định Quán đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, thu thập thông tin, khoanh vùng đối tượng nghi vấn.
Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định đối tượng Nguyễn Hải (SN 1976, trú tại ấp Phú Lộc 14, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) là người thực hiện hành vi trộm cắp và tiến hành truy bắt.
Đến rạng sáng ngày 11/11/2025, Công an xã Định Quán đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hải, thu hồi toàn bộ số tiền 1,8 tỷ đồng là tang vật vụ án.
