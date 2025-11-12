Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Truy bắt đối tượng trộm cắp 1,8 tỷ đồng sau gần 12 giờ gây án

Thứ tư, 11:06 12/11/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt đối tượng trộm cắp Nguyễn Hải thu hồi toàn bộ số tiền 1,8 tỷ đồng là tang vật vụ án.

Theo trang thông tin điện tử Công an Đồng Nai, vào khoảng 17 giờ 55 phút ngày 10/11/2025, Công an xã Định Quán nhận được tin báo về vụ trộm cắp tài sản xảy ra trước Văn phòng công chứng Huỳnh Đức Khải, thuộc ấp Hiệp Quyết, xã Định Quán.

Truy bắt đối tượng trộm cắp 1,8 tỷ đồng sau gần 12 giờ gây án - Ảnh 1.

Công an xã Định Quán bắt giữ đối tượng Hải cùng số tiền 1,8 tỷ đồng là tang vật vụ án. Ảnh: CA Đồng Nai

Theo trình báo, vào khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày, anh Nguyễn Bá Nam (SN 1993, ngụ ấp 3, xã La Ngà, tỉnh Đồng Nai), là nhân viên một ngân hàng trên địa bàn xã Định Quán, có để 1,8 tỷ đồng trong cốp xe mô tô. Đến 17 giờ 15 phút, khi anh Nam ra lấy tiền thì phát hiện toàn bộ số tiền đã bị mất.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Định Quán đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, thu thập thông tin, khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Truy bắt đối tượng trộm cắp 1,8 tỷ đồng sau gần 12 giờ gây án - Ảnh 2.

Đối tượng Hải khai nhận hành vi phạm tội. Ảnh: CA Đồng Nai

Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định đối tượng Nguyễn Hải (SN 1976, trú tại ấp Phú Lộc 14, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) là người thực hiện hành vi trộm cắp và tiến hành truy bắt.

Đến rạng sáng ngày 11/11/2025, Công an xã Định Quán đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hải, thu hồi toàn bộ số tiền 1,8 tỷ đồng là tang vật vụ án.

L.Vũ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Triệt phá nhóm đối tượng trộm cắp và tiêu thụ xe máy liên tỉnh

Triệt phá nhóm đối tượng trộm cắp và tiêu thụ xe máy liên tỉnh

Được thay đổi biện pháp ngăn chặn, đối tượng trộm cắp liền bỏ trốn và bị bắt giữ sau 3 thập kỷ

Được thay đổi biện pháp ngăn chặn, đối tượng trộm cắp liền bỏ trốn và bị bắt giữ sau 3 thập kỷ

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Bắt đối tượng 'cõng' 4 tiền án đi hành nghề trộm cắp

Bắt đối tượng 'cõng' 4 tiền án đi hành nghề trộm cắp

Công an Ninh Bình bắt giữ 5 đối tượng trộm cắp xe máy tại khu ký túc xá

Công an Ninh Bình bắt giữ 5 đối tượng trộm cắp xe máy tại khu ký túc xá

Cùng chuyên mục

Xưng là đoàn từ thiện mời 15 phụ nữ đến nhận quà nhưng vội rời đi khi thấy đàn ông đi cùng

Xưng là đoàn từ thiện mời 15 phụ nữ đến nhận quà nhưng vội rời đi khi thấy đàn ông đi cùng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Nhóm người tự xưng là đoàn từ thiện đến xã Đan Điền (TP Huế) mời 15 phụ nữ nhận quà cứu trợ sau lũ, nhưng vội rút đi khi phát hiện có đàn ông đi cùng.

Vờ mua vàng, nữ 'đạo chích' trộm dây chuyền trị giá gần 50 triệu đồng

Vờ mua vàng, nữ 'đạo chích' trộm dây chuyền trị giá gần 50 triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng nhân viên sơ hở, người phụ nữ quê Đồng Tháp lén lấy sợi dây chuyền vàng trị giá gần 50 triệu đồng rồi giấu vào túi áo khoác.

Hà Nội: Nam sinh bị lừa gần 600 triệu đồng khi chuyển tiền 'phục vụ công tác điều tra'

Hà Nội: Nam sinh bị lừa gần 600 triệu đồng khi chuyển tiền 'phục vụ công tác điều tra'

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Tin lời của đối tượng giả danh cơ quan chức năng, một nam sinh viên đại học ở xã Sóc Sơn, TP Hà Nội đã bị lừa đảo chiếm đoạt gần 600 triệu đồng khi chuyển tiền để "phục vụ công tác điều tra".

Người chia sẻ clip vụ người đàn ông ‘thân mật’ với nhiều phụ nữ ở Ninh Bình có bị xử lý?

Người chia sẻ clip vụ người đàn ông ‘thân mật’ với nhiều phụ nữ ở Ninh Bình có bị xử lý?

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia pháp lý, việc quay, lưu giữ hay phát tán hình ảnh riêng tư của người khác khi chưa được sự đồng ý sẽ bị phạt nặng theo quy định của pháp luật.

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục sẽ ra tòa ngày 19/11

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục sẽ ra tòa ngày 19/11

Pháp luật - 21 giờ trước

Ngày 19/11 tới đây, TAND TPHCM sẽ đưa hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và đồng phạm ra xét xử về tội “Lừa dối khách hàng”.

Nổ quan hệ rộng, “nữ quái” chuyên bốc mộ lừa đảo hơn 4,6 tỷ đồng

Nổ quan hệ rộng, “nữ quái” chuyên bốc mộ lừa đảo hơn 4,6 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phùng Thị Thanh (SN 1977, trú tại Hưng Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lợi dụng đám tang để tổ chức đánh bạc

Lợi dụng đám tang để tổ chức đánh bạc

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nhóm đối tượng lấy danh nghĩa đến thắp hương, chia buồn rồi lén lút sát phạt trong nhà gia chủ. Nhóm hoạt động chặt chẽ, chỉ cho người quen tham gia để tránh bị phát hiện.

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người vì ghen tuông chỉ sau 3 giờ gây án

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người vì ghen tuông chỉ sau 3 giờ gây án

Pháp luật - 1 ngày trước

Chỉ sau 3 giờ gây án, nghi phạm đâm chết một người đàn ông vì ghen tuông ở Đồng Nai đã bị công an bắt giữ khi đang bỏ trốn.

Cuộc trốn chạy truy nã bất thành của gã đàn ông buôn bán thuốc nổ

Cuộc trốn chạy truy nã bất thành của gã đàn ông buôn bán thuốc nổ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình vận chuyển 158kg thuốc nổ cùng 100 kíp nổ đem đi tiêu thụ, Nguyễn Văn Minh bị Công an phát hiện. Sau khi biết bản thân bị truy nã, đối tượng đã lẩn trốn và liên tục thay đổi công việc, chỗ ở nhằm xóa tung tích, dấu vết...

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng, bảo vệ tài sản cho người dân

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng, bảo vệ tài sản cho người dân

Pháp luật - 1 ngày trước

Nhận thấy người dân trên địa bàn có dấu hiệu bị lừa đảo qua mạng, Công an xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai đã kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân không làm theo.

Xem nhiều

Vờ mua vàng, nữ 'đạo chích' trộm dây chuyền trị giá gần 50 triệu đồng

Vờ mua vàng, nữ 'đạo chích' trộm dây chuyền trị giá gần 50 triệu đồng

Pháp luật

GĐXH - Lợi dụng nhân viên sơ hở, người phụ nữ quê Đồng Tháp lén lấy sợi dây chuyền vàng trị giá gần 50 triệu đồng rồi giấu vào túi áo khoác.

Xưng là đoàn từ thiện mời 15 phụ nữ đến nhận quà nhưng vội rời đi khi thấy đàn ông đi cùng

Xưng là đoàn từ thiện mời 15 phụ nữ đến nhận quà nhưng vội rời đi khi thấy đàn ông đi cùng

Pháp luật
Đã tìm ra thủ phạm gây loạt vụ trộm gương chiếu hậu ô tô ở TPHCM

Đã tìm ra thủ phạm gây loạt vụ trộm gương chiếu hậu ô tô ở TPHCM

Pháp luật
Cuộc trốn chạy truy nã 10 năm của người đàn bà đất Cảng

Cuộc trốn chạy truy nã 10 năm của người đàn bà đất Cảng

Pháp luật
Người chia sẻ clip vụ người đàn ông ‘thân mật’ với nhiều phụ nữ ở Ninh Bình có bị xử lý?

Người chia sẻ clip vụ người đàn ông ‘thân mật’ với nhiều phụ nữ ở Ninh Bình có bị xử lý?

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top