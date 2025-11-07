Tối nay (7/11), người dân Thủ đô sẽ 'mãn nhãn' với 'bữa tiệc' nghệ thuật Festival Thăng Long - Hà Nội 2025
GĐXH - Tối nay (7/11), Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 chính thức khai mạc vào lúc 20h tại Hoàng thành Thăng Long, hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách một bữa tiệc nghệ thuật mãn nhãn, đậm sắc màu văn hóa Thủ đô.
Lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc biệt, quy mô hoành tráng, với gần 1.000 diễn viên chuyên nghiệp đến từ Nhà hát Múa rối Thăng Long, Nhà hát Chèo Hà Nội cùng sự góp mặt của các nghệ nhân phường, xã – những người giữ vai trò "hạt nhân văn hóa", trình diễn bản sắc nguyên trạng của di sản dân gian.
Đạo diễn chương trình cho biết, sân khấu sẽ tái hiện nhiều lễ hội và trò diễn truyền thống đặc sắc như vật cổ truyền, con đĩ đánh bồng (Thanh Liệt), chèo tàu (Ô Diên), múa Bài bông (Phú Xuyên), múa Giảo Long (Việt Hưng), múa Ai Lao (Phúc Lợi), kéo co ngồi (Long Biên)... trong không gian trình diễn sống động, hiện đại nhưng vẫn giữ trọn tinh thần cốt lõi của di sản.
Theo Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang, lễ khai mạc được chia thành ba chương nghệ thuật lớn, tượng trưng cho hành trình từ "Di sản" – "Kết nối" – "Thời đại", thể hiện sự giao thoa, kế thừa và sáng tạo của văn hóa Việt Nam. Các làn điệu dân ca, dân vũ như xẩm, chèo, ả đào, hát văn, hát văn Huế, múa chén sẽ hòa quyện cùng công nghệ trình chiếu hiện đại, tạo nên trải nghiệm thị giác ấn tượng.
Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi: NSND Thu Huyền, NSƯT Văn Ty, ca nương Kiều Anh, Trọng Tấn, Tùng Dương, Anh Tú, NSƯT Diệu Hằng, NSƯT Như Huỳnh, cùng Nhóm xẩm Hà Thành và Giáo phường ca trù Thái Hà.
Với chủ đề "Di sản – Kết nối – Thời đại", Festival năm nay hướng tới lan tỏa giá trị di sản văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế, khẳng định Hà Nội – Thành phố Sáng tạo UNESCO, nơi di sản ngàn năm được thắp sáng bằng công nghệ và tầm nhìn chiến lược.
Sự kiện được kỳ vọng trở thành bước ngoặt văn hóa, nơi di sản hòa mình vào dòng chảy đương đại, kiến tạo nên những giá trị kinh tế và văn hóa mới cho Thủ đô ngàn năm văn hiến.
Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi tổng duyệt:
