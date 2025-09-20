Khoảnh khắc xúc động: Người đẹp Ngô Thị Thuyết lên ngôi Miss Business Charm International 2025

Ngày 18/9 tại sân khấu Colosseum Pattaya – Thái Lan, không khí như vỡ òa khi hàng trăm ánh đèn sân khấu đồng loạt rực sáng, mở màn cho vòng chung kết cuộc thi Miss Business Charm International – Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc Quốc tế 2025. Đây là sự kiện nhan sắc – doanh nhân quốc tế được mong chờ, nơi hội tụ hàng chục nữ doanh nhân tài sắc Việt Nam.

Sau nhiều vòng thi cam go, danh hiệu Miss Business Charm International 2025 đã chính thức gọi tên thí sinh Ngô Thị Thuyết – Nữ doanh nhân xuất sắc hội tụ đủ vẻ đẹp trí tuệ, phong thái tự tin và trái tim nhân ái.

Ngay từ những vòng đầu, Ngô Thị Thuyết đã để lại ấn tượng nhờ khả năng giao tiếp linh hoạt, vốn kiến thức rộng và đặc biệt là tinh thần lãnh đạo bản lĩnh. Cô không chỉ thể hiện phong thái sang trọng trong từng phần thi trình diễn, mà còn khéo léo khẳng định hình ảnh người phụ nữ hiện đại – thông minh, độc lập và truyền cảm hứng.

Ở vòng thi ứng xử, câu trả lời của cô về sự chuyển hóa thất bại thành cơ hội trong kinh doanh đã khiến khán giả và ban giám khảo lặng đi trong xúc động. Lời chia sẻ chân thành, mạnh mẽ và thuyết phục ấy chính là dấu ấn quyết định, đưa cô chạm tay vào chiếc vương miện danh giá.

Dưới ánh đèn sân khấu, những tràng pháo tay vang dội khi người đẹp Ngô Thị Thuyết được xướng tên cho ngôi vị cao nhất. Khoảnh khắc ấy không chỉ là niềm hạnh phúc cá nhân, mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ về vai trò của người phụ nữ trong thời đại mới: bản lĩnh, sáng tạo và giàu lòng nhân ái.

Danh hiệu Miss Business Charm International 2025 không chỉ tôn vinh nhan sắc và trí tuệ, mà còn mang trong mình sứ mệnh cao cả: kết nối, lan tỏa và truyền cảm hứng. Với cương vị mới, tân hoa hậu sẽ đồng hành cùng ban tổ chức trong các hoạt động giao lưu quốc tế, quảng bá hình ảnh phụ nữ hiện đại và thực hiện những dự án cộng đồng ý nghĩa.

Trong giây phút xúc động sau đăng quang, cô chia sẻ: "Khoảnh khắc này là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của tôi và tất cả các nữ doanh nhân đang từng ngày khẳng định giá trị của mình. Tôi tin rằng, phụ nữ chúng ta không chỉ đẹp ở vẻ ngoài, mà còn ở trí tuệ, trái tim và những đóng góp cho cộng đồng. Danh hiệu này sẽ là động lực để tôi tiếp tục lan tỏa giá trị tốt đẹp ấy đến khắp nơi".

Miss Business Charm International đã trở thành sân chơi uy tín dành cho nữ doanh nhân toàn cầu. Đây không chỉ là nơi tôn vinh nhan sắc, mà còn là diễn đàn để phụ nữ thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần hội nhập.

Năm 2025, cuộc thi đã để lại dấu ấn mạnh mẽ nhờ quy mô hoành tráng, nội dung phong phú và ý nghĩa nhân văn. Sự đăng quang của thí sinh Ngô Thị Thuyết càng khẳng định rằng, phụ nữ hiện đại hoàn toàn có thể tỏa sáng, cân bằng giữa sự nghiệp, trách nhiệm xã hội và niềm đam mê cống hiến.

Vòng chung kết Miss Business Charm International 2025 khép lại trong những tràng pháo tay không ngớt và ánh mắt tự hào của khán giả. Vương miện danh giá đã tìm thấy chủ nhân xứng đáng. Người đẹp Ngô Thị Thuyết – Biểu tượng của trí tuệ, sắc đẹp và khát vọng phụ nữ thời đại mới.

Cô hứa hẹn sẽ là gương mặt đại diện tiêu biểu, góp phần lan tỏa hình ảnh phụ nữ hiện đại, tự tin, bản lĩnh và giàu lòng nhân ái trên trường quốc tế. Ngoài danh hiệu cao nhất, thí sinh Ngô Thị Thuyết còn giành được danh hiệu Người đẹp được yêu thích nhất và Người đẹp Dạ hội.

Miss Business Charm International 2025 là cuộc thi sắc đẹp với quy mô quốc tế dành cho các nữ doanh nhân lãnh đạo, giữ vị trí điều hành doanh nghiệp ở độ tuổi từ 25 – 65. Các thí sinh trong cuộc thi được chia thành 2 bảng để thi đấu. Bảng A từ 25 – 45 tuổi và bảng B từ 45 – 65 tuổi. Bên cạnh vẻ đẹp về ngoại hình, Ban tổ chức còn hướng đến các giá trị nhân văn, hoàn thiện bản thân và tỏa sáng được thương hiệu và nhân hiệu cho các thí sinh để đại diện hình mẫu phụ nữ lý tưởng và hoàn hảo.

Kết quả chung cuộc, ngôi vị cao nhất Miss Business Charm International 2025 thuộc về Ngô Thị Thuyết, SBD: 110 ở Bảng A và doanh nhân Nguyễn Thị Nga (SBD: 118) ở bảng B; Danh hiệu Hoa hậu Tài năng thuộc về Lê Thị Hương Huệ (SBD: 112) và danh vị Hoa hậu nhân ái thuộc về thí sinh Đặng Thị Mỹ Thanh. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về các thí sinh Trịnh Thị Hồng (SBD: 111) và Vũ Thị Nụ (SBD:115). Danh hiệu Á hậu 2 thuộc về các thí sinh Lê Nhựt Linh (SBD: 102) và thí sinh Lê Thị Mộng Hà (SBD: 101). Các danh vị Á hậu 3 ở cả 2 bảng thuộc về các thí sinh Phạm Thị Thanh Vân (SBD: 126) và Đặng Thị Thụ (SBD: 106).

Xuân Qúy