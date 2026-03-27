Khởi tố, bắt giam Mai Thị Minh vì phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước
GĐXH - “Phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, Mai Thị Minh (SN 1986, trú tại tỉnh Thanh Hóa) bị Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố, bắt tạm giam.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Cao Bằng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh phối hợp với Phòng An ninh kinh tế tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Thị Minh (SN 1986, trú tại tỉnh Thanh Hóa) về tội "phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".
Trước đó, ngày 20/3/2026, đơn vị tiếp nhận hồ sơ vụ án "Mai Thị Minh - phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" xảy ra tại Công ty TNHH Logistics Việt Trung, xóm Tân Thịnh, xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng do Phòng An ninh kinh tế chuyển đến để điều tra theo thẩm quyền.
Kết quả xác minh ban đầu của cơ quan Công an cho thấy, Công ty TNHH Logistics Việt Trung do Mai Thị Minh làm người đại diện theo pháp luật, không phát sinh hoạt động kinh doanh thực tế. Tuy nhiên, đối tượng đã lập, phát hành số lượng lớn hóa đơn thương mại và hóa đơn giá trị gia tăng nhằm hợp thức hóa hồ sơ xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc.
Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Mai Thị Minh để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.
Vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
