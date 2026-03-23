Khởi tố 6 thanh thiếu niên 'náo loạn' đường phố Ninh Bình, dùng vỏ bao kiếm tấn công người đi đường
GĐXH - Tụ tập chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, thậm chí chặn người đi đường để hành hung, 6 thanh thiếu niên ở Ninh Bình đã bị khởi tố về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
Ngày 23/3, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".
Các đối tượng gồm: Nguyễn Đình Huy (SN 2005), Nguyễn Quang Minh (SN 2006), Hoàng Lâm Tùng (SN 2007), Vũ Trung Nguyên (SN 2005), Trương Sỹ Nguyên (SN 2004) và Nguyễn Huy T (SN 2008), cùng trú tại phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.
Theo điều tra, nhóm này đã tụ tập, điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bấm còi inh ỏi, vượt đèn đỏ trên nhiều tuyến đường đông người qua lại, gây mất an ninh trật tự.
Không chỉ dừng lại ở việc gây rối giao thông, khi gặp một số người đi đường, các đối tượng còn chặn xe bên lề và dùng tay đánh người, khiến dư luận bức xúc.
Đáng chú ý, Trương Sỹ Nguyên và Nguyễn Đình Huy còn sử dụng kiếm chặt phá chắn bùn gắn biển số xe máy của 2 người dân. Ngoài ra, Trương Sỹ Nguyên dùng vỏ bao kiếm đánh trúng vùng đầu một người, gây thương tích nhẹ.
Hành vi của nhóm đối tượng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự, gây tâm lý lo lắng trong quần chúng nhân dân.
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Ninh Bình đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật, nhằm răn đe, phòng ngừa chung.
