Khởi tố, bắt giam doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền - vợ cố diễn viên Quý Bình

Báo Người Lao động đưa tin, ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết đã cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt để tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bà Nguyễn Ngọc Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS). Công ty này được thành lập vào năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỉ đồng.

Doanh nghiệp này khởi đầu hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và môi giới bất động sản. Đến tháng 4/2018, GIS nâng vốn điều lệ lên 20 tỉ đồng, mở rộng quy mô hoạt động. Công ty TNHH DV Bất động sản Đảo Vàng có trụ sở tại phường Tân Hưng (TPHCM).

Công ty do bà Nguyễn Ngọc Tiền làm giám đốc và đại diện pháp luật, bị tố cáo có dấu hiệu đảo trong việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư để đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nền đất tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas) ở ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư.

Theo kết quả điều tra ban đầu: Đầu tháng 3/2018, giữa Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (trụ sở tại tỉnh Kiên Giang, do ông Trần Thọ Thắng làm Tổng giám đốc, đại diện pháp luật) và Công ty TNHH dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng ký hợp đồng hợp tác đầu tư.

Mặc dù chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước; dự án chưa đủ điều kiện mở bán nhưng Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng đã tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu số tiền tương ứng 95% giá trị lô đất của dự án trên từ nhiều khách hàng.

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, bà Tiền đã ký hợp đồng, thu của nhiều khách hàng tổng số tiền hơn 131 tỉ đồng. Trong đó, 13 khách hàng tố cáo liên quan 19 nền đất với số tiền bị chiếm đoạt hơn 41,2 tỉ đồng.

Bà Nguyễn Ngọc Tiền kết hôn với diễn viên Quý Bình vào cuối năm 2020. Quý Bình là một diễn viên, ca sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt, còn bà Tiền là nữ doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Lễ cưới của hai người được tổ chức khá ấm cúng và thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng. Cả hai có một con chung.

Tháng 3/2025, diễn viên Quý Bình đã qua đời hưởng dương 42 tuổi, sau thời gian chống chọi với bệnh nặng.