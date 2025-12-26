'Nam thần' màn ảnh Việt hóa 'chàng thơ' của Hồng Diễm và Phan Minh Huyền trên phim giờ vàng là ai?

Hà Việt Dũng lúc hóa tình đầu của Phan Minh Huyền, lúc là chồng Hồng Diễm trên phim giờ vàng

Hà Việt Dũng trong "Các em 1 milimet" đã vào vai Viễn ở giai đoạn trưởng thành, một người đàn ông thành đạt, điềm tĩnh nhưng chất chứa ký ức dịu dàng về tình đầu với Ngân (Phan Minh Huyền).



Trong vai diễn này, nam diễn viên quê Hòa Bình cũ (nay là Phú Thọ) đã làm tốt phần ngoại hình lẫn nội tâm của nhân vật Viễn khi trưởng thành. Viễn trong "Cách em 1 milimet" là kiểu đàn ông nội tâm, ít nói, suy nghĩ nhiều hơn thể hiện. Anh đã dùng ánh mắt làm điểm nhấn: Độ trầm, độ nén và độ ấm được tiết chế vừa vặn, tạo nên cảm giác vừa xa cách vừa dịu dàng. Hình ảnh "tổng tài đời thực" của anh khiến khán giả thích thú, gọi đây là vai diễn "đo ni đóng giày" nhất của nam diễn viên từ trước đến nay.

Hà Việt Dũng và Phan Minh Huyền hợp tác ăn ý trong phim "Cách em 1 milimet".

Còn với Chấn trong "Lằn ranh", một vai mang tính chính luận, Hà Việt Dũng lại cho thấy một màu sắc khác. Hai phim lên sóng giờ vàng cùng lúc đã khiến Hà Việt Dũng đứng trước những thách thức. Nếu xử lý không khéo khán giả sẽ quay lưng và đánh giá anh diễn một màu nhưng nhờ kinh nghiệm đóng phim nhiều năm cùng trải nghiệm sống đã giúp Hà Việt Dũng "biến hóa" với 2 nhân vật.



Hà Việt Dũng và Hồng Diễm đóng vai vợ chồng trong "Lằn ranh".

Với Chấn - một Phó Chi cục trưởng ngành thuế, cũng là chồng của Thu (Hồng Diễm), Hà Việt Dũng diễn ra nét người đàn ông kín kẽ, thực tế, sống đúng trách nhiệm nghề nghiệp. Không có những lời thoại ngọt ngào hay cảnh quay lãng mạn, Chấn lại chinh phục khán giả theo cách khác: bản lĩnh, từng trải, mang hơi thở rõ rệt của đời sống công chức. Lối diễn linh hoạt của Hà Việt Dũng đã giúp anh nhận được nhiều lời khen của khán giả.

Hà Việt Dũng là ai trước khi nổi bật ở phim giờ vàng cuối năm 2025?

Trước khi là Viễn, là Chấn trên phim giờ vàng, Hà Việt Dũng đã là một diễn viên có thực lực trong làng phim Việt. Tuy nhiên, để chạm đến nghề diễn viên, trước đó, anh có rất nhiều trải nghiệm đời thực phong phú.

Hà Việt Dũng đi lên từ khó khăn nên anh có trải nghiệm cuộc sống rất phong phú.

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở Hòa Bình cũ (nay là Phú Thọ), ngay từ nhỏ anh đã phải phụ giúp người thân lên rừng làm rẫy, đốn củi. Đến độ tuổi trưởng thành, anh bươn chải nhiều nghề như: Công nhân quét rác ở Hà Nội, thợ làm gỗ ở Đồng Tháp và phục vụ tiệc cưới ở TP.HCM để kiếm sống. Cũng trong thời cơ cực, Hà Việt Dũng quen biết một người mẫu và được giới thiệu vào một công ty giải trí. Năm 2011, anh tham gia "Siêu mẫu Việt Nam".

Lợi thế chiều cao 1m84, gương mặt nam tính cùng phần trình diễn tự tin giúp Hà Việt Dũng thắng giải Đồng chung cuộc. Khi gia nhập làng giải trí, công việc người mẫu không có thu nhập ổn định khiến Hà Việt Dũng từng phải mở quán nước mía lề đường để kiếm thêm tiền.

Đến năm 2012, sự nghiệp của anh bước sang trang mới khi được đạo diễn Ngô Quang Hải mời đóng vai nam chính phim "Mùa hè lạnh".

Hơn mười năm lăn lộn trong showbiz, Hà Việt Dũng đã có hơn 30 vai diễn ở cả thể loại phim truyền hình lẫn điện ảnh.

Hà Việt Dũng có hôn nhân hạnh phúc bên vợ kém 6 tuổi.

Về đời tư, năm 2019, Hà Việt Dũng kết hôn với Hà Nhung - cô gái xinh đẹp người dân tộc Thái, kém anh 6 tuổi và cùng quê. Đám cưới của cả hai diễn ra kín đáo, phía nhà trai chỉ mời một vài nghệ sĩ thân thiết và không thông báo thông tin rộng rãi. Được biết Hà Việt Dũng chỉ trải qua 2 tháng tìm hiểu đã tiến tới hôn nhân với Hà Nhung. Nhưng cặp đôi cho biết luôn nhận được sự chân thành, thẳng thắn từ nhau và hôn nhân được sự ủng hộ từ 2 bên gia đình.

Sau 6 năm kết hôn, Hà Việt Dũng cũng trưởng thành hơn trong cuộc sống. Dù bận rộn với công việc nhưng cứ khi có thời gian nghỉ anh lại dành cho vợ con. Ngoài công việc đóng phim, Hà Việt Dũng lại tất bật phụ vợ trong công việc.

Ảnh: FBNV