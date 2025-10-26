Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống, miền Bắc mưa rét kéo dài?

Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng vùng núi có nơi trời rét.

Sáng nay (26/10), không khí lạnh tăng cường, trước hết ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, đêm và sáng trời tiếp tục lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Tại Hà Nội, khoảng sáng sớm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng và gây mưa vài nơi, trời lạnh về đêm và sáng, có nơi rét. Nhiệt độ thấp nhất sáng nay phổ biến 19-21 độ, riêng khu vực nội thành 20-22 độ; trưa và chiều giảm mây, có lúc hửng nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 23-26 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và png các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Cụ thể, từ gần sáng nay đến hết đêm mai (27/10), ở khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm; khu vực Nam Quảng Trị, phía Đông Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cực lớn >150mm/3h.

Ngoài ra, ngày và đêm 28/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Mưa lớn ở khu vực này còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025.

Bên cạnh đó, trong ngày và đêm nay, ở khu vực cao nguyên Trung Bộ, Khánh Hoà, phía Đông Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng nay, ở Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-3m; vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m; vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng biển cao từ 2-4m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng có thể tác động tới sức khỏe.

Theo dự báo thời tiết 10 ngày tới của Trung tâm khí tượng Thủy văn, khoảng 1/11, một đợt không khí lạnh sẽ tiếp tục tràn xuống, miền Bắc tiếp tục kiểu thời tiết lạnh về đêm và sáng, vùng núi chuyển rét, ban ngày trời nhiều mây, có thể xuất hiện mưa rải rác.

Dự báo thời tiết ngày 26/10/2025 các vùng trên cả nước

Hà Nội: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa to đến rất to và giông; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.