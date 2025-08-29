Không lo ốm vặt: Những mâm cơm gia đình mùa thu ngon ngất ngây, tăng sức đề kháng cực đỉnh
GĐXH - Thời điểm giao mùa, sức đề kháng của cơ thể thường suy giảm. Một mâm cơm gia đình đủ chất, nhiều món ăn ngon, chính là “lá chắn” giúp cả nhà khỏe mạnh.
Nguyên tắc dinh dưỡng mâm cơm gia đình trong thời điểm giao mùa
Giao mùa luôn là giai đoạn dễ khiến cơ thể mệt mỏi, cảm cúm, ho hay viêm họng. Thay vì chỉ dựa vào thuốc bổ, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích mỗi gia đình nên bắt đầu từ bữa cơm hằng ngày. Một mâm cơm cân bằng dinh dưỡng, kết hợp thực phẩm tăng cường miễn dịch sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, chống lại bệnh tật.
Đủ 4 nhóm chất: đạm – tinh bột – chất béo – vitamin & khoáng chất. Tăng cường rau xanh, trái cây giàu vitamin C (cam, bưởi, ổi, súp lơ xanh). Chọn thực phẩm giàu kẽm, selen, omega-3 để nâng cao miễn dịch. Hạn chế đồ chiên rán nhiều dầu, thay bằng luộc, hấp, nướng.
Gợi ý những mâm cơm gia đình vừa ấm bụng, vừa 'nạp' sức đề kháng cho cả nhà
Mâm cơm 1
- Mướp đắng nhồi thịt
- Thịt heo luộc
- Tim xào lặc lày
- Quả quýt tráng miệng
Mâm cơm 2
- Đậu phụ luộc
- Dưa chuột
- Thịt gà lá chanh
- Canh rau
- Quả nho tráng miệng
Mâm cơm 3
- Rau muống xào tỏi
- Tôm rang
- Cá nấu thì là
- Rau sống
Mâm cơm 4
- Canh bí nấu xương
- Thịt luộc
- Mướp đắng xào trứng
- Đậu luộc
- Mướp xào giá
Mâm cơm 5
- Canh mọc nấu bí xanh
- Thịt ba chỉ rang cháy cạnh
- Ngô chiên
- Cà muối
- Quả nho
Mâm cơm 6
- Canh rau
- Trứng vịt lộn
- Thịt kho
- Rau sống ăn kèm
- Mít tráng miệng
Mâm cơm 7
- Chân giò nấu rau củ
- Sườn nướng
- Cá chiên
- Xoài chín tráng miệng
Mâm cơm 8
- Gà rang muối
- Nem tai
- Sườn xào chua ngọt
- Rau xào
- Lạc luộc
- Rau sống
Mâm cơm 9
- Mướp đắng xào trứng
- Thịt kho trứng cút
- Tôm rang
- Canh rau
Mâm cơm 10
- Lặc lày luộc chấm vừng
- Tôm rang thịt ba chỉ
- Canh bí đỏ
Mâm cơm 11
- Nộm rau chuối thịt gà
- Đậu rán
- Cà chua
- Rau sống
Mâm cơm 12
- Cá nướng
- Rau củ cuốn kèm
- Bún
- Quả quýt
Mâm cơm 13
- Bề bề xào đậu cô ve
- Thịt gà rang
- Rau luộc
- Nước rau luộc
- Thịt gà kho
Mâm cơm 14
- Canh rau cải nấu thịt lợn nạc
- Cá chiên
- Trứng kho thịt, cùi dừa
- Bắp cải muối
- Quả lê
Mâm cơm 15
- Rau muống luộc
- Thịt heo luộc
- Cà muối
- Dưa muối
- Đậu chiên
Mâm cơm 16
- Cà muối
- Nước rau luộc
- Trứng chiên lá lốt
- Rau muống luộc
- Gà kho
Mâm cơm 17
- Canh rau
- Trứng chiên lá lốt
- Thịt băm xào ngô, cà rốt
- Cà muối
- Đậu chiên
Mâm cơm 18
- Salad
- Thịt viên chiên
- Canh bí nấu thịt bằm
- Quả xoài
Mâm cơm 19
- Bò sốt vang nấu rau củ
- Ngọn su su xào
- Khoai tây chiên
- Nem rán
- Rau sống
Mâm cơm 20
- Rau luộc
- Cá chiên
- Thịt luộc
- Nước rau luộc
- Kim chi
Mâm cơm 21
- Canh cua
- Dưa chuột
- Cà muối
- Cá kho
- Thịt rang cháy cạnh
Mâm cơm 22
- Thịt gà luộc
- Xôi sen lá dứa
- Bắp cải luộc
- Nước rau luộc
- Cá kho
Mâm cơm 23
- Thịt ngan luộc
- Khoai sọ nấu xương
- Dưa chuột
- Rau sống
- Quả hồng ngâm
Mâm cơm 24
- Canh bí nấu cánh gà
- Thịt gà luộc
- Măng xào lòng gà
- Thịt gà kho
Mâm cơm 25
- Măng xào lá lốt
- Canh rau
- Đậu sốt cà chua
- Trứng chiên
- Cà muối
Mâm cơm 26
- Canh bí nấu xương
- Đậu cô ve xào
- Trứng chiên
- Quả khế
Mâm cơm 27
- Thịt chiên
- Dưa muối
- Khổ qua chà bông
- Chà bông
- Lá sung
Mâm cơm 28
- Ngô luộc
- Thịt luộc
- Chân giò nấu bí xanh
- Rau cải luộc
- Quả quýt
Mâm cơm 29
- Tôm hấp
- Canh thịt bằm rau ngót
- Súp lơ luộc
- Đậu phụ sốt cà chua
- Thịt bò xào rau muống
Mâm cơm 30
- Há cảo chiên
- Thịt bò xào
- Nhộng
- Canh ngao nấu chua
Mâm cơm 31
- Chả lá lốt
- Canh rau mướp
- Đậu phụ sốt cà chua
- Cải chíp luộc
- Thịt ba chỉ rang cháy cạnh
Mâm cơm 32
- Đậu phụ chiên
- Trứng chiên lá lốt
- Cà muối
- Thịt bằm xào ngô, cà rốt
- Canh rau ngót
Mâm cơm 33
- Lạc rang muối
- Rau muống xào
- Nước rau
- Há cảo chiên
- Nem rán
Mâm cơm 34
- Nem rán
- Canh rau
- Cà muối
- Gỏi, miến
Mâm cơm 35
- Sườn heo quay
- Trứng vịt lộn
- Rau muống luộc
- Thịt bằm xào ngô
- Nước canh rau muống
- Rau sống ăn kèm
- Trứng gà luộc
Mâm cơm 36
- Đậu phụ sốt cà chua
- Rau luộc
- Lạc rang muối
- Thịt heo rang tôm
- Canh xương nấu củ
Mâm cơm 37
- Chả viên chiên
- Canh mướp, rau
- Cà muối
- Chả giò
Mâm cơm 38
- Thịt bò cuốn lá lốt
- Thịt kho
- Cà muối
- Canh
- Trứng cà chua
Mâm cơm 39
- Tôm hấp
- Lòng heo luộc
- Trứng chiên
- Rau luộc
- Canh xương
- Cà muối
Mâm cơm 40
- Đuôi heo luộc
- Thịt gà kho
- Cà muối
- Canh mướp, rau
Mâm cơm 41
- Cà muối
- Thịt gà rang
- Rau muống luộc
- Nước rau luộc
- Cà muối
- Trứng chiên
