Không ngờ loại rau rẻ bèo này xào với trứng lại ngon đến thế, nồi cơm 5 bát vẫn thấy thiếu
Trứng béo ngậy nhưng không ngấy, rau vẫn giữ được độ giòn, thơm mùi tỏi, ăn cùng cơm trắng nóng hổi là đủ khiến bữa cơm đơn giản trở nên hấp dẫn.
Rau lang vốn là loại rau quen thuộc, giá chỉ vài nghìn đồng một mớ, thường được nhiều gia đình đem luộc chấm kho quẹt hoặc mắm cá. Thế nhưng ít ai biết, chỉ cần kết hợp với trứng gà là có ngay một món xào thơm ngon, mềm ngọt, vừa tiết kiệm vừa đủ chất. Đặc biệt, món ăn này rất hợp trong những ngày nắng nóng khi ai cũng ngại những món nhiều dầu mỡ.
Nếu đã quá quen với trứng rán hay rau lang luộc, hãy thử đổi vị bằng món rau lang xào trứng . Cách làm đơn giản nhưng thành phẩm lại khiến nhiều người bất ngờ vì độ "hao cơm".
Nguyên liệu
- 1 mớ rau lang non.
- 2 quả trứng gà.
- 3 tép tỏi.
- Hành lá.
- Gia vị: nước mắm, hạt nêm, tiêu, dầu ăn.
Cách làm
Rau lang nhặt lấy phần non, bỏ cọng già rồi rửa sạch. Đun một nồi nước sôi, cho rau vào chần khoảng 30 giây rồi vớt ngay ra tô nước đá. Cách này giúp rau giữ được màu xanh đẹp và khi xào vẫn giòn.
Đập trứng ra bát, thêm một nhúm nhỏ hạt nêm rồi đánh tan.
Phi thơm tỏi băm với một ít dầu ăn, cho rau lang vào đảo nhanh trên lửa lớn khoảng 2 phút. Nêm một chút nước mắm cho rau dậy mùi.
Dồn rau sang một bên chảo, đổ phần trứng vào. Đợi trứng hơi se mặt rồi đảo đều để trứng bám vào từng cọng rau. Cuối cùng rắc thêm hành lá và chút tiêu xay là có thể tắt bếp.
Bí quyết để món ngon hơn
- Rau lang chỉ nên chần sơ, không luộc quá kỹ để giữ độ giòn và màu xanh.
- Xào trên lửa lớn sẽ giúp rau không bị ra nước.
- Trứng nên cho vào sau khi rau gần chín để trứng bám đều, không bị khô.
- Có thể thêm vài lát ớt hoặc một ít tỏi phi vàng để món ăn thơm hơn.
Vì sao món này lại "cuốn" đến vậy?
Rau lang có vị ngọt thanh tự nhiên, khi xào cùng trứng sẽ tạo nên sự hòa quyện rất đặc biệt. Trứng béo ngậy nhưng không ngấy, rau vẫn giữ được độ giòn, thơm mùi tỏi, ăn cùng cơm trắng nóng hổi là đủ khiến bữa cơm đơn giản trở nên hấp dẫn.
Không ít người từng nghĩ rau lang chỉ hợp để luộc, nhưng sau khi thử món xào này đều bất ngờ vì hương vị khác hẳn. Chỉ với vài nguyên liệu rẻ tiền, chưa đến 20 phút vào bếp là đã có ngay một món ngon đủ dinh dưỡng cho cả gia đình.
Nếu hôm nay vẫn đang băn khoăn "ăn gì", hãy thử ngay món rau lang xào trứng . Biết đâu đây sẽ trở thành món "tủ" mới của gia đình bạn, bởi ngon, rẻ và đặc biệt là... nồi cơm lúc nào cũng hết nhanh hơn mọi ngày.
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