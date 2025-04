Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới từ 28/4 - 4/5/2025 và văn khấn lễ động thổ để mang đến tài lộc

Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 21/4 - 27/4/2025 mang đến tài lộc, may mắn GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tiến hành các công việc động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 21/4 – 27/4, mọi người nên tham khảo các khung giờ đẹp dưới đây.

1. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ Hai ngày 28/4/2025

Âm lịch: 01/04/2025 tức ngày Đinh Mão, tháng Tân Tỵ, năm Ất Tỵ. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho rằng, trong ngày đầu tháng này, mọi người thực hiện các công việc động thổ, khai trương nên chọn các khung giờ đẹp:

+ Nhâm Dần (3h-5h): Thanh Long

+ Quý Mão (5h-7h): Minh Đường

+ Bính Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ

+ Đinh Mùi (13h-15h): Bảo Quang

Thiên Can Địa Chi của ngày là Đinh Mão; tức Chi sinh Can (Mộc, Hỏa), là ngày cát. Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Ngày Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và Hợi thành Mộc cục. Xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ, tuyệt Thân.

Hướng xuất hành mang đến hỷ thần là hướng Nam và thần tài là hướng Đông, mọi người nên lưu ý thêm giờ xuất hành đẹp để mọi việc được diễn ra suôn sẻ là: 1h-3h 13h-15h (Tiểu cát); 5h-7h 17h-19h (Đại an); 7h-9h 19h-21h (Tốc Hỷ).

Ngày 28/4/2025 là ngày rất tốt, khởi công tạo tác trăm việc đều tốt, tốt nhất là xây cất nhà, che mái dựng hiên, trổ cửa dựng cửa, cưới gả, chôn cất, làm ruộng, nuôi tằm, cắt áo, làm thủy lợi. Đây cũng là ngày đầu tháng, mọi người nên hành thiện.

2. Khung giờ động thổ, khai trương, xuất hành thứ ba ngày 29/4/2025

Âm lịch: 02/04/2025 tức ngày Mậu Thìn, tháng Tân Tỵ, năm Ất Tỵ. Lựa chọn khung giờ động thổ, khai trương, xuất hành, mọi người có thể tham khảo các giờ đẹp:

+ Giáp Dần (3h-5h): Tư Mệnh

+ Bính Thìn (7h-9h): Thanh Long

+ Đinh Tị (9h-11h): Minh Đường

+ Canh Thân (15h-17h): Kim Quỹ

Thiên Can Địa Chi của ngày Mậu Thìn; tức Can Chi tương đồng (Thổ), là ngày cát.

Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và Thân thành Thủy cục. Xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Tam Sát kị mệnh tuổi Tỵ, Dậu, Sửu.

Theo chuyên gia, hướng xuất hành tốt trong ngày thứ ba 29/4/2025 nên chọn hướng Đông Nam và hướng Bắc để mang lại nhiều may mắn, tài lộc. Cùng với đó, lưu ý xuất hành giờ đẹp: 11h-13h 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h 15h-17h (Đại an); 5h-7h 17h-19h (Tốc hỷ).

3. Khung giờ động thổ, khai trương, xuất hành thứ tư ngày 30/4/2025

Âm lịch: 03/04/2025 tức ngày Kỷ Tỵ, tháng Tân Tỵ, năm Ất Tỵ. Ngày này khởi công tạo tác mọi việc đều tốt lành, tốt nhất là xây cất lầu gác, chôn cất, cưới gả. Các việc khác cũng tốt như dựng phòng, cất trại, xuất hành.

Để lựa chọn thực hiện các công việc động thổ, khai trương, xuất hành, mọi người nên tham khảo các khung giờ đẹp:

+ Mậu Thìn (7h-9h): Tư Mệnh

+ Canh Ngọ (11h-13h): Thanh Long

+ Tân Mùi (13h-15h): Minh Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Kỷ Tỵ; tức Chi sinh Can (Hỏa, Thổ), là ngày cát. Để thực hiện các công việc được thuận lợi, mọi người nên lựa chọn hướng xuất hành Đông Bắc, hướng Nam là những hướng tốt trong ngày. Cùng với đó, nên chọn các giờ xuất hành đẹp là: 1h-3h 13h-15h (Đại an); 3h-5h 15h-17h (Tốc hỷ); 9h-11h 21h-23h (Tiểu cát).

4. Khung giờ động thổ, khai trương, xuất hành thứ năm ngày 1/5/2025

Âm lịch: 04/04/2025 tức ngày Canh Ngọ tháng Tân Tị năm Ất Tỵ. Lịch phật là ngày Lễ vía Đức Văn Thù Bồ Tát.

Chuyên gia phong thủy khuyên, thực hiện động thổ, khai trương, xuất hành trong ngày này có thể tham khảo các khung giờ tốt:

+ Kỷ Mão (5h-7h): Ngọc Đường

+ Nhâm Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh

+ Giáp Thân (15h-17h): Thanh Long

Trong ngày nghỉ lễ 1/5, khi xuất hành mọi người nên chọn hướng Tây Bắc và Tây Nam để được may mắn, gia tăng tài lộc và tránh hướng Nam. Các giờ xuất hành đẹp trong ngày là: 11h-13h 23h- 1h (Đại an); 1h-3h 13h-15h (Tốc hỷ); 7h-9h 19h-21h (Tiểu cát).

Ngày này, thực hiện mọi việc đều dễ đạt thành công, tấn tài tấn lợi. Hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử đỗ đạt cao.

5. Khung giờ động thổ, khai trương, xuất hành thứ sáu ngày 2/5/2025

Âm lịch: 05/04/2025 tức ngày Tân Mùi, tháng Tân Tỵ, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày có thể tham khảo động thổ, khai trương:

+ Canh Dần (3h-5h): Kim Quỹ

+ Tân Mão (5h-7h): Bảo Quang

+ Quý Tị (9h-11h): Ngọc Đường

+ Bính Thân (15h-17h): Tư Mệnh

Về hướng xuất hành tốt trong ngày, theo chuyên gia phong thủy nên chọn hướng Tây Nam. Đồng thời, chọn các giờ xuất hành đẹp trong ngày để đi lại may mắn, thực hiện các việc được dễ dàng là: 11h-13h 23h- 1h (Tốc hỷ); 5h-7h 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h 21h-23h (Đại an).

6. Khung giờ động thổ, khai trương, xuất hành thứ bảy ngày 3/5/2025

Âm lịch: 06/04/2025 tức ngày Nhâm Thân, tháng Tân Tỵ, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm:

+ Giáp Thìn (7h-9h): Kim Quỹ

+ Ất Tỵ (9h-11h): Bảo Quang

+ Đinh Mùi (13h-15h): Ngọc Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Nhâm Thân; tức Chi sinh Can (Kim, Thủy), là ngày cát.

Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Mậu Tuất nhờ Kim khắc mà được lợi.

Ngày Thân lục hợp Tỵ, tam hợp Tý và Thìn thành Thủy cục. Xung Dần, hình Dần, hình Hợi, hại Hợi, phá Tỵ, tuyệt Mão.

Hướng xuất hành tốt trong ngày là hướng Nam và hướng Tây, mọi người nên chọn để mang lại may mắn, tài lộc. Cùng với đó, chọn giờ xuất hành đẹp là: 3h-5h 15h-17h (Tiểu cát); 7h-9h 19h-21h (Đại an); 9h-11h 21h-23h (Tốc hỷ).

Tuy là ngày cát, nhưng trong ngày lại có Sao Đê Đại Hung. Theo quan niệm, không có việc nào hợp với ngày này nên nếu cần thực hiện khởi công, cưới gả… mọi người nên lựa chọn sang ngày khác sẽ tốt hơn.

7. Khung giờ động thổ, khai trương, xuất hành ngày chủ nhật ngày 4/5/2025

Âm lịch: 07/04/2025 tức ngày Quý Dậu, tháng Tân Tỵ, năm Ất Tỵ. Theo chuyên gia phong thủy Song Hà, lựa chọn khung giờ động thổ, khai trương nên tham khảo khung giờ hoàng đạo sau:

+ Giáp Dần (3h-5h): Thanh Long

+ Ất Mão (5h-7h): Minh Đường

+ Mậu Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ

+ Kỷ Mùi (13h-15h): Bảo Quang

Thiên Can Địa Chi của ngày là Quý Dậu; tức Chi sinh Can (Kim, Thủy), là ngày cát.

Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Kỷ Hợi nhờ Kim khắc mà được lợi.

Ngày Dậu lục hợp Thìn, tam hợp Sửu và Tỵ thành Kim cục. Xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý, tuyệt Dần.

Trong ngày 4/5/2025, mọi người nên lựa chọn hướng xuất hành đem tới may mắn là hướng Đông Nam và hướng mang lại tài lộc là hướng Tây, cần tránh xuất hành hướng xấu Tây Nam.

Ngoài ra, các giờ xuất hành đẹp nên lưu ý chọn để đi lại, thực hiện công việc được thuận lợi gồm: 1h-3h 13h-15h (Tiểu cát), 5h-7h 17h-19h (Đại an), 7h-9h 19h-21h (Tốc hỷ).

Ngày này khởi công tạo tác mọi việc đều tốt, nhất là xây dựng nhà, chôn cất, cưới gả, xuất hành, đi thuyền, mưu sự, cắt áo.

Văn khấn lễ động thổ

Nam mô a di Đà Phật! (3 lần)

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy Quan Đương niên.

– Con kính lạy các Tôn phần bản xứ.

Tín chủ (chúng) con là:…………….

Ngụ tại:……………………

Hôm nay là ngày… tháng….năm….. tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương, dâng lên trước án, có lời thưa rằng: Hôm nay tín chủ con khởi tạo…. (nếu cất nóc thì đọc là cất nóc, nếu xây cổng thì đọc là xây cổng, nếu chuyển nhà thì đọc là chuyển nhà) ngôi đương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình con cháu.

Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép được động thổ. Tín chủ con lòng thành lễ vật dâng lên trước án thành tâm kính mời: ngài Kim Niên Đương Thái tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa Long Mạch Tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các Ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con được vạn sự tốt lành, công việc hanh thông, Chủ thợ được bình an, ngày tháng hưởng phần lợi lạc, âm phù dương trợ, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ, Hậu chủ và các vị Hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc, phảng phất quanh khu vực này, xin mời các vị tới đây thụ hưởng vật, phù trì tín chủ, cũng như chủ thợ đôi bên khiến cho an lạc, công việc chóng thành, muôn sự như ý.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.